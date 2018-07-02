لا تسألي.... شعر حسن إبراهيم حسن الأفندي

03:09 PM July, 02 2018 سودانيز اون لاين

حسن الأفندي-

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لاتسأليني من أنا... فأنا خيال ماحقُ

ولسوف يطويني الفنا... ء بل القضاء الحاذق

وأُحس بين جوانحي... هوناً يذل يلاحق

ماذا تكون بلاغتي... إن جاد شعرٌ دافق

السيف أظهر حده... ماذا يقول الناطق

لا تسأليني من أنا... خرس اللسان الصادق

أنا من سواد بلادكم... تجفو يدي بنادق

ولسوف أبقى هكذا... حراً وليس ينافق

لا تسأليني عن أمو... رٍ , جهلنا يتطابق

مثلي ومثلك لا تديـ... ـن له الأمور ترافق

نحيا هوامش عصرنا....... والعصر صعب فاسق

من ظُن فينا صالحا... برزت تدين وثائق

لا أفهم الدنيا ولا... ملأت سماي حقائق

أبكي لذكرى من مضوا... وسعوا لخيرسابقوا

قولي لهم إني أنا... ذاك الأديب السابق

عاش الحياة بظلمها ...... مُرّاً قضى يتلاحق

يبكي إذا ما صادفتـ...ـه مصاعب وبوارق

قولي لهم إني أنا... حمل وديع نافق

عجزي كبير إن رمى...... جوراً بلاطي آبق

قولي فديتك إنما... جهلي غريب فائق

جئت الحياة وها أنا... عما قريب مارق

قد كنت أحيا ذاهلا... حزني مَكَرٌّ ساحق

ينتابني في كل يـ... ـومٍ ما يغص يعانق

يا رحمة الله انزلي... فهو الرحيم الخالق

لا تسأليني من أنا... فأنا شعور دافق

أهفو لكل مسالم... مثَلي كطهرك سامق

وعجبت أن يسعى إلى... لؤم لسان سالق

فعلام نخدع بعضنا... وعلام ينهب سارق

وعلام ننسى أننا... دنيا وموت لاحق

وعلام لا نرضى بما... قسم الإله نوافق

مهما نحاول ما لنا... إلا قضاء لاصق

الله يملك حكمة... والحكم منه اللائق

فلعلني بعد المما ... ت يجود صيت شاهق

لا تسأليني من أنا.... فأنا بهمي غارق

ودعي حديثك إنه..... ألم وحزن حارق

سُرقت مباهج عمرنا... تجري بهنَّ دقائق

خلي سؤالك رحمة... ما بي خيال خارق

ما ضرني إلا هوا... ك , أنا فؤاد عاشق

يا دنيتي هل ترجعيـ... ـن يعود سنٌ بارق

وأعود أذكى من عرفـ... ـت وغاب حظ حانق

أسعى بخطو واثق... ولي القرار الواثق

هذا وداعي هل كفى... ردي فصدري ضائق

جئنا إلى الدنيا ونجهـ... ـل سرها ونفارق

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هذي الجبال بقضها... وقضيضها تتعانق

فعلام نحن بـني عـريـــ... ـبٍ نشتكي نتخانق

















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لك فــي القلــــب خفقـة تســتجد تتســــامى قصـــائدا لا تعـــــــد

يا هزار السودان ذكــرك أمسى فـــــي لــيـالــي دعـــوة لا تـُرد

حســبي الله فــــي البعــــاد وإنا قــاب قوســــين ها أنا مستعـــد



من رسالة الشيخ المفكر العلامة البروفيسور أحمد الكبيسي لي |Articles |News |مقالات |بيانات