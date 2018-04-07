07-04-2018, 03:18 PM

عثمان محمد حسن

عثمان محمد حسن

تاريخ التسجيل: 30-12-2014

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مكتبة الفساد من اقوالهم

(مكتبة مفتوحة للتحديث)

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) لا تتحدثوا عن محاربة البشير للقطط السمان إن لم يبدأ ببيته! بقلم عثمان محمد حسن

03:18 PM April, 07 2018 سودانيز اون لاين

عثمان محمد حسن-

مكتبتى

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· يكاد السودانيون يجمعون على أن البشير سوف يحارب الفساد بجدية

ناقصة.. لأن بيته مرتعٌ آمن للقطط السمان.. و أن أشقاءه ( أمراء حوش

بانقا) هم قادة مجموعات تلك القطط بلا منازع.. و البشير لن يحارب قططاً

أشرف بنفسه على تربيتها و تسمينها و رعايتها..



· إن أشقاءه ضالعون في كل فساد ( سمين) يحدث في السودان..



· كتب الأستاذ/ شوقي حسين مقالاً ضافياً في جريدة ( الراكوبة)

الاليكترونية بتاريخ 29/9 / 2010 و أنقل جزءً منه بقليل تصرف.. حيث قال:-



· ((... بعد انقلابه على استاذه الترابى فى العام 1999م قام الرئيس

البشير بجمع مجموعة من الصحافيين من بينهم محمد طه محمد أحمد و أحمد

البلال الطيب ليبرر ما قام به... و قد أغلظ البشير الايمان يومها بأن كل

ما يملكه هو مرتبه كضابط بالجيش و قدره 350 الفا فقط لا غير...

قبل فترة قليلة خرج علينا البشير فى لقاء صحفي و صرح بأن بنت أخيه تسكن

معه فى منزله و لا تجد عملاً و هو لا يستطيع أن يتوسط لها كي تلتحق بأى

وظيفة... صورة الشخص الزاهد المتواضع المحب للشعب كانت هى ما يروج له

البشير كذبا و زوراً..... فها هى الأيام تكشف عن مدى كذب و تضليل

البشير...

فلنبدأ بكشف القناع عن نفاق البشير و نتابع ثروات أهل بيته واحداً واحداً

و لنبدأ بالاخ الأكبر محمد حسن أحمد البشير أستاذ اللغة العربية بالمدارس

الابتدائية... تحصل محمد على تصديق قطعة أرض بكافوري ليبنى عليها مجمعاً

للمدارس... و تحولت صفة القطعة من مجمع مدارس لمجمع سكنى فخم..!! تم نقل

جميع أقرباء الرئيس من قرية حوش بانقا للإقامة فيه... و هو معروف بين

قدامى سكان كافورى باسم ( حوش بانقا)... و محمد هو مؤسس و صاحب مؤسسة (

معارج الخيرية) و التى يتخذها ستاراً ليمارس نشاطاته و التى كان أخرها

الإنجاز الأعجوبة وهو ( مركز سناء للتسوق) بما يعرف سابقاً باسم ( مجمع

العارف بالله احمد حسن البشير)، والد الرئيس.. وتم تغيير الاسم لاحقاً

إلى ( مجمع النور)...و يلاحظ أنه بنى لآل الحظوة، حيث أن مواقف السيارات

تفوق مساحتها مساحة المسجد.. ما يعني أنه صمم لأصحاب الفارهات...



المسجد مترف و به (مركز سناء للتسوق).. و المركز أحدث من ( مركز عفراء)

بشارع المطار... من أين لمحمد استاذ اللغة العربية بالمدارس الابتدائية

كل هذا..؟!!



تكدست الثروات لدى محمد فطفق يجرب الكتابة و التأليف فطبع كتاب " يوميات

تلميذ بالمدرسة" يحكى فيه عن طفولتهم الفقيرة و يعتز بما كنزه من ثروات

من عرق جباه فقراء بلادى و بالنجاح الذى أصابه لأنه أخ الرئيس.....

أطرف ما يُحكى عن العباس أخ البشير هى قصة الضباط المعتقلين بسجن كوبر و

المعروفين باسم "الدرجو العباس"... حيث أرادت شركة عربية شراء أراضى

مملوكة للجيش جنوب المستشفى العسكرى بأم درمان و لكن هؤلاء الضباط

مسئولون عما يعرف حينها بصندوق دعم القوات المسلحة...طلب البشير من هؤلاء

الضباط إكمال صفقة البيع و أن "يدرجو أخيه العباس معهم"...إلتفتت

المجموعة للأمر الأول و نست الثانى فقامت ببيع الاراضى و تحصلت على

مليارات و نسيت وصية البشير و لم تدرج العباس معها... وعندما علم الرئيس

بذلك تم القبض عليهم وتمت محاكمتهم و استرداد جزء من المال العام منهم و

القوا بسجن كوبر...

العباس أول أخوان البشر سعياً وراء الثراء الحرام فهو عضو مجالس إدارة

العديد من الشركات التى تنقده الملايين كل شهر لتوفير الحماية لها و

لأعمالها...العباس أثرى ثراءً فاحشاً حين أصبح المزود الوحيد لأسمنت سد

مروى وفرض بعدها سيطرته على كل أسواق الأسمنت ليرفع أسعاره متى شاء

ويخفضها متى اقتضت مصالحه ذلك... ومنذ دخول الرجل سوق الأسمنت لم تشهد

أسعاره انخفاضاً قط... فمن زيادة لأخرى حتى وصل سعر الطن اسعاراً فلكية

مقارنة بدول المنطقة...(الآن السوق تحت سيطرة علي كرتى)...العباس سافر

على رأس كل الوفود التجارية الحكومية... العباس ترأس كل وفود المشتريات

المسافرة للخارج لشراء مستلزمات تقنية و فنية...العباس ترأس حتى وفود

الجيش التى سافرت لشراء الاسلحة والمعدات العسكرية.. كل المؤسسات

الحكومية أدرجت العباس بلا كلل و لا ملل.. حتى أصبح أخصائيا لا يشق له

غبار في مجال المشتروات الحكومية الخارجية ووسيطا شهيراً بمنطقة

الخليج...

الدكتور عبدالله حسن أحمد البشير و أخوه علي سارا على نفس خطى العباس و

اثريا ثراء سريعاً...فهم أيضا يوفران الحماية للعديد من الشركات بالبقاء

بعضوية مجالس إداراتها..

القائمة التالية تحتوى على بعض تلك الشركات...و يقوم الرجلان بفرض أتاوات

على الشركات الأجنبية بل وفى بعض الأحيان يشترطان أن يصبحا شركاء فى رأس

المال وإلا فلن تحصل الشركة على وساطتهما أو حمايتهما...و هو ما تم مع

العديد منها..

عبدالله و علي حسن احمد البشير أخوي عمر البشير وعبدالعزيز عثمان و

عبدالباسط حمزة و غادة ساتى و مندور المهدى و آخرين:



1/ مجموعة زوايا

2/ عفراء مول

3/ روتانا السلام

4/ مصنع زوايا للطوب

5/ مصنع الراوابى للألبان و العصائر

6/ مجمع رهف السكنى

7/ زوايا للمعلومات و تقنية الاتصالات

8/ زوايا الهندسية

9/ زوايا للخدمات

11/ زوايا للصناعات الغذائية

12/ زوايا للخدمات الطبية و البيطرية

13/ نهر شاري

14/ شركة لاري كوم السودانية

15/ سودابل



على حسن احمد البشير و عبد الله حسن أحمد البشير شقيقا الرئيس شركاء في

شركة ( هاى تك).. و تتبع لها شركات كبيرة مثل شركة

1- هاى تك للبترول

2- هاى تك كيميكال

3- هاى تك للخدمات الهندسية المتقدمة

4- مجموعة التقنية المتطورة (هاي تك قروب) ـ العمارات شارع 31

5- هاي كوم

6- هاى كونسولت

7- شركة السودان للسكك الحديدية الحديثة

8- هاى كوم (شركة اتصالات)

9- بشاير فيما بعد اريبا ثم MTN

10 - شركة الفاركيم للصناعات الدوائية

11- شركة التعدين المتقدم

12 -شركة التجارة و الكيماويات المتقدمة

13- مدينة جياد الصناعية ـ ولاية الجزيرة

14- شركة جياد لانتاج السيارات والمركبات الثقيلة

15- شركة جياد الصناعية ـ الخرطوم عمارة بشير محمد سعيد

16- شركة بتروهلب للنفط الرياض

17- شركة رام للطاقة المحدودة الرياض شارع المشتل

18-شركة الأعمال التجارية والكيميائية المتقدمة المحدودة

19-شركة أتكوكو لصناعة الجوالات البلاستيكية

20-مصنع ابن حيان للصودا الكاوية

21- أتكوكو لصناعة الأسمنت

22- شركة أتكوكو لأعمال السكة حديد

21- اسهم بكنار تل

للاطلاع على القائمة الكاملة لشركات الكيزان الرجاء زيارة مدونتى:

ncpboycott.blogspot.com/



يقوم على الصديق حسن احمد البشير المزارع البسيط بقرية ( صراصر) و قريب

البشير باستلام مبلغ مئتي مليون جنيه شهريا من القصر الجمهورى لا لشئ الا

لينفقها على بعض المقربين و أهل الحظوة بمسقط رأس البشير...قرية

صراصر...و هى قرية صغيرة جدا تقع على الطريق بين مدينتى طابت و

الحصاحيصا...و لكن لأنها مسقط رأس الرئيس فقد تمت سفلتة شوارعها

الداخلية.. بينما كل القرى حولها لم تنل شرف سفلتة و لا بوصة...

أسست زوجة البشير الاولى فاطمة خالد ( منظمة ام المؤمنين) و هى منظمة

خيرية.. و ما لا يعرفه احد ان تمويلها يتم من حسابات حكومية و يكفى ان

زوجها ( الرئيس) على قمة مجلس ادارة بنك ام درمان الوطنى لذا فكل أموال

البنك تحت تصرفها...

للزوجة الثانية، وداد بابكر أسست منظمة (منظمة سند) الخيرية و تُضخ لها

الاموال من بنك ام درمان الوطنى بلا حساب... و السيدة وداد معروفة فى

مجال الكوميشينات و البيزنس و يكفى انها اول امرأه سودانية تتلقى عمولة و

قدرها مليار جنيه سودانى و هى صاحبة فيلا اولاد المرحوم الشيخ مصطفى

الامين حاليا ...



المجرم البشير قال: نريد من المواطنين أن يدعوا لنا في الدنيا ويشهدوا

لنا في الآخرة... كيف يدعو لك المواطنون و أنت و اهلك تـأكلون لحمهم و

تشربون عرقهم نهارا جهاراً دون حسيب أو رقيب.. ))



****



· إنتهى النقل، بتصرف، من المقال..



· هذا ما كان عليه حال أشقاء البشير قبل 8 أعوام، يدٌ تمتد إلى كل

شركة ( سمينة) في السودان.. بل و بسطوا سلطاتهم حتى تجاوزت منح الجنسية و

الجوازات.. و صارت لهم شركات في الخارج مثل شركة الخليج للصمغ العربي

التي أسسوها مع شركاء لهم فى الشارقة بـ(15) مليون دولار.. و لهم شركات و

شراكات في دبي و ماليزيا و تركيا و غيرها..



· نعم، لا تتحدثوا عن جدية البشير في محاربة القطط السمان إن لم يبدأ ببيته! |Articles |News |مقالات |بيانات