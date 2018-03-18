لإنقاذ ممتحني الشهادة من الجنوب وزير الداخلية يبعث بطائرة خاصة إلى كمبالا



08:07 PM March, 18 2018 سودانيز اون لاين

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وصلت في وقت متاخر من مساء أمس إلى مطار كمبالا طائرة سودانية خاصة تحمل أوراق إمتحانات الشهادة السودانية التي تبدأ وذلك لتوجيه من السيد وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتأمين إمتحانات الشهادة السودانية وذلك لتمكين طلاب جنوب السودان من الجلوس لإمتحانات هذا العام فى موعدها.

وأوضح السيد وزير الداخلية الفريق شرطة حامد منان أنهم ومن موقع المسئولية الوطنية والأخلاقية ظلوا يوازنون بين سلامة الإمتحانات وتأمينها وبين أن يجد جميع الراغبين في الجلوس لإمتحان الشهادة السودانية للعام ٢٠١٨ فرصهم فى الإمتحان وقال الوزير أنهم ولتقديرات رأوها كانوا قد اتخذوا بعض الإجراءات الإستثنائية للمتقدمين للإمتحان من بعض دول الجوار مثل ليبيا كما خاطبوا المسئولين في جنوب السودان رسمياً بإلغاء مركز جوبا وفي ذات الوقت اتاحة الفرصة لكل الطلاب الممتحنين للحضور إلى السودان مع التكفل بكافة نفقاتهم حيث يبلغ عددهم نحو المائتين وفيما لم تتلقي الخرطوم أي رد رسمي من جوبا فوجئت بإعداد كبيرة من الطلاب قد توجهوا إلى العاصمة اليوغندية كمبالا للجلوس من مركزها.

وأكد السيد وزير الداخلية إنه وبعد دراسة الموقف من كل جوانبه وتحسباً لأية إشكالات يمكن أن يشهدها مركز كمبالا بوجود هذا العدد الكبير من الطلاب دون فرصة للإمتحان فقد قرر بعد التشاور والتنسيق مع السيد وزير الخارجية وجهات الإختصاص كافة إرسال طائرة خاصة لكمبالا تحمل أوراق الإمتحانات حتي يتمكن جميع الطلاب المستوفين للشروط الجلوس للإمتحان مع أقرانهم فى المراكز الأخرى صباح اليوم.



