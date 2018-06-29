كيف سقطت حضارات بلاد بونت و كرمة؟ بقلم Tarig Anter

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29-06-2018, 06:35 PM

Tarig Anter
<aTarig Anter
تاريخ التسجيل: 24-03-2015
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كيف سقطت حضارات بلاد بونت و كرمة؟ بقلم Tarig Anter

    06:35 PM June, 29 2018

    سودانيز اون لاين
    Tarig Anter-الخرطوم-السودان
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    بني اسرائيل العرب اليمنيين لجؤا لبونت عام 1876 ق م و اكرمهم اهل بونت و منها تسرب العديد من بني اسرائيل الي كرمة و سرعان ما استباح بني اسرائيل بلاد بونت و كرمة و ما جاورهما و سبوا و نهبوا استرقوا القوميات و منهم البجة.

    و لكن الحكام في كرمة و بونت بالتعاون و دعم من ملك كمت (و لم يكن اسمها مصر) الملك احمس الاول الذي حكم من 1549 ق م و حتي 1524 ق م و حتي الملك تحتمس الثالث الذي حكم من 1479 ق م و حتي 1425 ق م حرروا كرمة و بونت من بني اسرائيل و طردوهم و ارجعوهم لليمن بالقوة عام 1446 ق م.

    و لكن للاسف تكرر غزو سواحل بونت الشرقية و هي اراضي البجة منذ عام 1200 ق م و في عام 1000 ق م قامت في سواحل بونت الشرقية بما فيها اراضي البجة مستعمرة للتركمنغول سميت دعمت استمرت من حوالي 980 ق م و حتي حوالي 400 ق م و التي واصلت التخريب و النهب و الرق في بونت و في كرمة

    و نتج عن ذلك السقوط النهائي لبونت و كرمة. و كان دور سقوط البجة و استخدام التركمنغول لهم الاثر الحاسم لفقدان استقلال و حرية و تنمية بونت و كرمة. https://wp.me/p1TBMj-gJhttps://wp.me/p1TBMj-gJ

    Best regards
    Tarig M. M. K. Anter, Mr.
    Khartoum, Sudan.
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