كيف سقطت حضارات بلاد بونت و كرمة؟ بقلم Tarig Anter



06:35 PM June, 29 2018 سودانيز اون لاين

Tarig Anter-الخرطوم-السودان

مكتبتى

رابط مختصر





بني اسرائيل العرب اليمنيين لجؤا لبونت عام 1876 ق م و اكرمهم اهل بونت و منها تسرب العديد من بني اسرائيل الي كرمة و سرعان ما استباح بني اسرائيل بلاد بونت و كرمة و ما جاورهما و سبوا و نهبوا استرقوا القوميات و منهم البجة.



و لكن الحكام في كرمة و بونت بالتعاون و دعم من ملك كمت (و لم يكن اسمها مصر) الملك احمس الاول الذي حكم من 1549 ق م و حتي 1524 ق م و حتي الملك تحتمس الثالث الذي حكم من 1479 ق م و حتي 1425 ق م حرروا كرمة و بونت من بني اسرائيل و طردوهم و ارجعوهم لليمن بالقوة عام 1446 ق م.



و لكن للاسف تكرر غزو سواحل بونت الشرقية و هي اراضي البجة منذ عام 1200 ق م و في عام 1000 ق م قامت في سواحل بونت الشرقية بما فيها اراضي البجة مستعمرة للتركمنغول سميت دعمت استمرت من حوالي 980 ق م و حتي حوالي 400 ق م و التي واصلت التخريب و النهب و الرق في بونت و في كرمة



و نتج عن ذلك السقوط النهائي لبونت و كرمة. و كان دور سقوط البجة و استخدام التركمنغول لهم الاثر الحاسم لفقدان استقلال و حرية و تنمية بونت و كرمة. https://wp.me/p1TBMj-gJhttps://wp.me/p1TBMj-gJ



Best regards

Tarig M. M. K. Anter, Mr.

Khartoum, Sudan.