20-03-2018, 11:52 PM

مقالات سودانيزاونلاين

مقالات سودانيزاونلاين

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مكتبة الفساد من اقوالهم

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) كلنا نعم للسيسى￼ بقلم د. عبد الحكيم المغربى مستشار ومحلل سياسي

11:52 PM March, 20 2018 سودانيز اون لاين

مقالات سودانيزاونلاين-phoenix Arizona USA

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نحن نعيش ا لان بمصر والخارج اجواء انتخابية نظيفة وشفافة، بل وديمقراطية منقطعة النظير ، تخطت وتفوقت على ديمقراطية الغرب، فقد بدات ا لانتخابات للمصريين بالخارج وخرجت حشود الجماهير بالطوابير العريضة ، وا لممتدة بشوارع العواصم العربية وا لأجنبية، مما احدثت ارتباك بحركات ا لم رور بهذه العواصم.

وذلك لتأييد الزعيم ا لملهم والقائد الفذ، الذى نزلنا من قبل بما يقدر بحوالي ثلاثين مليون مصرى " والعدد باليمون " بثورتنا ا لمجيدة والوحيدة بميدان التحرير، لتحرير مصر من الحكم ا لمدنى، وتفويض قائدنا الس ّيسى العسكرى ، كى يحمىينا ويحمى مصرنا من الحكم ا لمدنى، ونصبح فى حماية جيشنا العظيم.

لقد نزلنا جميعاً بالخارج نحن ا لمغتربين، كى ندلى بأصواتنا حباً وامتناناً لحكم العسكر الذى جعلنا نعيش بالغربة كل هذه السنوات، منذ ثورة يونيو ١٩٥٢م وحتى ا لان، نعبر عن حبنا لحكم العسكر، ونتمسح ببيادته العظيمة ،التى جعلتنا بالغربة كل هذه السنوات ونحن لدينا ثروات تفوق اى دولة بالعالم ، من ثروات طبيعية وموقع استراتيجى فريد، نعبر له عن مدى حبنا له، وتأييدنا منقطع النظير، انه جعل من بلدنا الحبيب بلد كله عسكرى.

فعندما نرى ونشاهد فى مصرنا الحبيبة، اى قطاع من قطاع الدولة ومؤسساتها، نجد بها لواء وقائد من العسكر ، حتى اصبحت دولتنا ا لمصرية دولة عسكرية بامتياز، سواء كانت هذه ا لمؤسسة صحية تعليمية او حتى دينية، فا لآن والحمد لله يحكمها حاكم عسكرى فذ يفهم فى كل شيء، فقد خرجنا بالخارج وكلنا حماس وحب للعسكر، وهتافنا جميعاً تحيا مصر ثلاث مرات، مثلما يفعل قائدنا ا لملهم بكل خطاب وتصريح عندما يجلس وبيده ا لميكرفون ويعطينا ظهره، ويقول تحيا مصر بل وقد نسينا ونسى ابنائنا معنا بالغربة النشيد الخالد الذى عفى عليه الزمن، وفى ظل حكم العسكر الرشيد، وهو " بلادى بلادى لكى حبى وفؤادى ومصر يا ام البلاد " ، وهتفنا جميعا مع اولادنا اليوم

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بالسفارات حول العالم " شوفوا قالو ايه علينا " كى نرسخ لدولة العسكر، وما وصلت￼ اليه من انحطاط.

هذا ما فعله ا لمصريين بالخارج، بزعم ا لأذرع ا لإع لامية ا لمصرية التى تتلقى ا لاوامر من ا لمخابرات العسكرية، كما هو اصبح معروف لدى الجميع، وسوف يقوم الشعب ا لمصرى بالداخل بأكثر من هذا، اع لاميا وميدانيا من حشود هنا وهناك للتأييد ا لمطلق لحكم العسكر والقائد الفذ ا لملهم لم ا لا ؟؟ ، فقد قام هذا القائد ا لملهم بخراب مصر وتدميرها لم اذا لم نايده لفترة قادمة ومستقبلية كذلك، ونحن نعلم انه سوف يعدل الدستور ليكون حكمه مدى الحياه ، ونحن بالطبع معه لأننا أصبحنا كشعب نعبد البيادة ونعبد الذل والخنوع ، ونكره الحرية والكرامة والديمقراطية.

أصبحنا لا نريد الحكم ا لمدنى ا لمستقل الحر، ونريد حكم وحاكم عسكرى قوى، لأننا بالخارج اصبح يحترمنا العالم ويقدرنا، لانه عندما يهان مصرى بالخارج تقوم دولتنا العسكرية ولم تقعد ، حتى تحصل على حقه وكرامته وعودته الى بلده سالم غانم مرفوع الرأس ، فقد أه ين العديد من ا لمصريين بالخارج، وسحق وقتل ومسحت بكرامته ا لا رض العربية وا لأجنبية هنا وهناك، وانتفضت سفارته ا لابية ا لمغوارة ضد من اهانه حتى رجعت له كرامته وهيبته، فى ظل هذا الحكم العسكرى لم ا لا؟؟

ففى داخل بلده يخطف من وسط أهله ، ويسجن بل ويختفي قسرياً دون علم اين هو ا لان ، حتى يسمع بعد فترة وجيزة، انه من ضمن مجموعة ارهابية تم القبض عليها، او تم قتلها اثناء تبادل إطلاق النار، او يظل بالسجن وا لمعتقل سنوات دون محاكمات ويطبق عليه ا لمنهج ا لمتبع ، بمنع عنه ابسط حقوقه من زيارة ودواء وملبس حتى ينتحر او يموت مقتولا بمرضه، فهذا ما يفعله ا لان الحكم العسكرى الذى سوف نقول له نعم ولمدى الحياة .

فسوفيخرجالجميعبالداخلوالخارجمنا لمصريين،لتأييدالسّيسىمناجلخراب مصر اكثر وأكثر، فلا تكفى هذه ا لمليارات من الدولا رات التى اصبحت ديوناً على مصر وا لمصريين ، وسوف يسددها ابنائنا بل وأحفادنا، نريد من القائد ا لملهم الفذ بزيادتها اكثر وأكثر ، بل نريد مزيد من تدهور الصحة والتعليم وا لاقتصاد وجميع ا لمجا لات اكثر

مما هى عليه من التدهور، نريد منه ا لم زيد فى الفترة القادمة، والتى بعدها وبعدها لانه￼ سوف يجلس على كرسى الحكم مدى الحياة ، ان يبيع كل ثروات او ما تبقى من ثروات مصر، من أراضى وجزر ومياه وغاز وما خفى كان اعظم.

وأننا نتطلع الى ا لم زيد من النهب والسرقة والفساد لمصرنا الحبيبة، ونتمنى ان تتحقق قريباً صفقة القرن ا لم زعومة، ونتنازل عن سيناء وما حولها، وتصبح الجارة الصديقة الصهيونية جارة صديقة وبينها وبيننا سلام دافىء، ويصبح الفلسطنيين وعلى رأسهم حماس ارهابيين ، وبلاها قضية فلسطينية صدعتنا عبر السنين ، وبلاها القدس الشريف فقد اصبحت عاصمة أبدية للجارة الحبيبة اسرائيل، سوف ننزل جميعاً بالداخل والخارج من اجل هذا وأكثر، وتصبح ا لانتخابات او ا لاستفتاء ا لم زمع بنعم او لا ونقول للعسكر والحكم العسكرى وحاكمه الحالى افعل بنا ما تشاء، فنحن نؤيدك بكل قلوبنا ونتطلع لم زيدمنالقتلوالقمعوالفسادوالتدمير،حتىنصبحأضحوكةالعالممنحولنا،وسوف نردد جميعاً وقتها ونتغنى بأغنية العصر ...

"شوفوا قالوا ايه علينا.. شوفوا قالوا ايه علينا" ؟؟!!.

د. عبد الحكيم المغربى مستشار ومحلل سياسي 17/02/2018 |Articles |News |مقالات |بيانات