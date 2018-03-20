كلنا نعم للسيسى￼ بقلم د. عبد الحكيم المغربى مستشار ومحلل سياسي

نحن نعيش ا لان بمصر والخارج اجواء انتخابية نظيفة وشفافة، بل وديمقراطية منقطعة النظير ، تخطت وتفوقت على ديمقراطية الغرب، فقد بدات ا لانتخابات للمصريين بالخارج وخرجت حشود الجماهير بالطوابير العريضة ، وا لممتدة بشوارع العواصم العربية وا لأجنبية، مما احدثت ارتباك بحركات ا لم رور بهذه العواصم. وذلك لتأييد الزعيم ا لملهم والقائد الفذ، الذى نزلنا من قبل بما يقدر بحوالي ثلاثين مليون مصرى " والعدد باليمون " بثورتنا ا لمجيدة والوحيدة بميدان التحرير، لتحرير مصر من الحكم ا لمدنى، وتفويض قائدنا الس ّيسى العسكرى ، كى يحمىينا ويحمى مصرنا من الحكم ا لمدنى، ونصبح فى حماية جيشنا العظيم. لقد نزلنا جميعاً بالخارج نحن ا لمغتربين، كى ندلى بأصواتنا حباً وامتناناً لحكم العسكر الذى جعلنا نعيش بالغربة كل هذه السنوات، منذ ثورة يونيو ١٩٥٢م وحتى ا لان، نعبر عن حبنا لحكم العسكر، ونتمسح ببيادته العظيمة ،التى جعلتنا بالغربة كل هذه السنوات ونحن لدينا ثروات تفوق اى دولة بالعالم ، من ثروات طبيعية وموقع استراتيجى فريد، نعبر له عن مدى حبنا له، وتأييدنا منقطع النظير، انه جعل من بلدنا الحبيب بلد كله عسكرى. فعندما نرى ونشاهد فى مصرنا الحبيبة، اى قطاع من قطاع الدولة ومؤسساتها، نجد بها لواء وقائد من العسكر ، حتى اصبحت دولتنا ا لمصرية دولة عسكرية بامتياز، سواء كانت هذه ا لمؤسسة صحية تعليمية او حتى دينية، فا لآن والحمد لله يحكمها حاكم عسكرى فذ يفهم فى كل شيء، فقد خرجنا بالخارج وكلنا حماس وحب للعسكر، وهتافنا جميعاً تحيا مصر ثلاث مرات، مثلما يفعل قائدنا ا لملهم بكل خطاب وتصريح عندما يجلس وبيده ا لميكرفون ويعطينا ظهره، ويقول تحيا مصر بل وقد نسينا ونسى ابنائنا معنا بالغربة النشيد الخالد الذى عفى عليه الزمن، وفى ظل حكم العسكر الرشيد، وهو " بلادى بلادى لكى حبى وفؤادى ومصر يا ام البلاد " ، وهتفنا جميعا مع اولادنا اليوم ￼ بالسفارات حول العالم " شوفوا قالو ايه علينا " كى نرسخ لدولة العسكر، وما وصلت￼ اليه من انحطاط. هذا ما فعله ا لمصريين بالخارج، بزعم ا لأذرع ا لإع لامية ا لمصرية التى تتلقى ا لاوامر من ا لمخابرات العسكرية، كما هو اصبح معروف لدى الجميع، وسوف يقوم الشعب ا لمصرى بالداخل بأكثر من هذا، اع لاميا وميدانيا من حشود هنا وهناك للتأييد ا لمطلق لحكم العسكر والقائد الفذ ا لملهم لم ا لا ؟؟ ، فقد قام هذا القائد ا لملهم بخراب مصر وتدميرها لم اذا لم نايده لفترة قادمة ومستقبلية كذلك، ونحن نعلم انه سوف يعدل الدستور ليكون حكمه مدى الحياه ، ونحن بالطبع معه لأننا أصبحنا كشعب نعبد البيادة ونعبد الذل والخنوع ، ونكره الحرية والكرامة والديمقراطية. أصبحنا لا نريد الحكم ا لمدنى ا لمستقل الحر، ونريد حكم وحاكم عسكرى قوى، لأننا بالخارج اصبح يحترمنا العالم ويقدرنا، لانه عندما يهان مصرى بالخارج تقوم دولتنا العسكرية ولم تقعد ، حتى تحصل على حقه وكرامته وعودته الى بلده سالم غانم مرفوع الرأس ، فقد أه ين العديد من ا لمصريين بالخارج، وسحق وقتل ومسحت بكرامته ا لا رض العربية وا لأجنبية هنا وهناك، وانتفضت سفارته ا لابية ا لمغوارة ضد من اهانه حتى رجعت له كرامته وهيبته، فى ظل هذا الحكم العسكرى لم ا لا؟؟ ففى داخل بلده يخطف من وسط أهله ، ويسجن بل ويختفي قسرياً دون علم اين هو ا لان ، حتى يسمع بعد فترة وجيزة، انه من ضمن مجموعة ارهابية تم القبض عليها، او تم قتلها اثناء تبادل إطلاق النار، او يظل بالسجن وا لمعتقل سنوات دون محاكمات ويطبق عليه ا لمنهج ا لمتبع ، بمنع عنه ابسط حقوقه من زيارة ودواء وملبس حتى ينتحر او يموت مقتولا بمرضه، فهذا ما يفعله ا لان الحكم العسكرى الذى سوف نقول له نعم ولمدى الحياة . فسوفيخرجالجميعبالداخلوالخارجمنا لمصريين،لتأييدالسّيسىمناجلخراب مصر اكثر وأكثر، فلا تكفى هذه ا لمليارات من الدولا رات التى اصبحت ديوناً على مصر وا لمصريين ، وسوف يسددها ابنائنا بل وأحفادنا، نريد من القائد ا لملهم الفذ بزيادتها اكثر وأكثر ، بل نريد مزيد من تدهور الصحة والتعليم وا لاقتصاد وجميع ا لمجا لات اكثر مما هى عليه من التدهور، نريد منه ا لم زيد فى الفترة القادمة، والتى بعدها وبعدها لانه￼ سوف يجلس على كرسى الحكم مدى الحياة ، ان يبيع كل ثروات او ما تبقى من ثروات مصر، من أراضى وجزر ومياه وغاز وما خفى كان اعظم. وأننا نتطلع الى ا لم زيد من النهب والسرقة والفساد لمصرنا الحبيبة، ونتمنى ان تتحقق قريباً صفقة القرن ا لم زعومة، ونتنازل عن سيناء وما حولها، وتصبح الجارة الصديقة الصهيونية جارة صديقة وبينها وبيننا سلام دافىء، ويصبح الفلسطنيين وعلى رأسهم حماس ارهابيين ، وبلاها قضية فلسطينية صدعتنا عبر السنين ، وبلاها القدس الشريف فقد اصبحت عاصمة أبدية للجارة الحبيبة اسرائيل، سوف ننزل جميعاً بالداخل والخارج من اجل هذا وأكثر، وتصبح ا لانتخابات او ا لاستفتاء ا لم زمع بنعم او لا ونقول للعسكر والحكم العسكرى وحاكمه الحالى افعل بنا ما تشاء، فنحن نؤيدك بكل قلوبنا ونتطلع لم زيدمنالقتلوالقمعوالفسادوالتدمير،حتىنصبحأضحوكةالعالممنحولنا،وسوف نردد جميعاً وقتها ونتغنى بأغنية العصر ... "شوفوا قالوا ايه علينا.. شوفوا قالوا ايه علينا" ؟؟!!. د. عبد الحكيم المغربى مستشار ومحلل سياسي 17/02/2018
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