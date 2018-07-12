كرواتيا ... لا مستحيل تحت الشمس بقلم كنان محمد الحسين

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12-07-2018, 02:51 PM

كنان محمد الحسين
<aكنان محمد الحسين
تاريخ التسجيل: 12-01-2017
مجموع المشاركات: 85

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كرواتيا ... لا مستحيل تحت الشمس بقلم كنان محمد الحسين

    02:51 PM July, 12 2018

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    كنان محمد الحسين-sudan
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    احد شيوخ الاعتدال الذين احترمهم يظهر في احدى القنوات الفضائية ، قال في احد المرات عندما كان يتحدث لماذا الغرب يتفوق علينا ونحن مسلمون وهم غير مسلمين ، اجاب قائلا إن الحاكم اذا كان عادلا إن الله سبحانه وتعالى يساعده حتى إن كان غير مسلم ، هذا هو الفرق الذي بيننا وبينهم. وكلنا نلاحظ ذلك ، كيف انحكامهم يقفون في صف السينما او ماكينة الصرف الآلي وحتى محطة تعبئة الوقود ، وسمعنا كيف ان رئيس الوزراء الكندى تم تغريمه لأنه حصل على نظارة شمسية عبارة عن هدية ، ولم يقم بما يكفي للابلاغ عنها ، حيث تم تغريمه ضعف سعر هذه النظارة ، وهناك وزيرة في احدى الدول الاسكندنافية عندما قامت بتعبئة سيارتها الخاصة من بترول الحكومة بمبلغ بسيط لا يذكر وقامت باعادته في نفس الوقت اضطرت للاستقالة بسبب هذا التصرف البسيط ، على الرغم من أنها لم تأخذ مليما واحدا،
    ونحن نبحث ان أي طريقة للاختلاس والتحايل على القانون وأخذ المال بالباطل ، لذلك مسألتنا ستتأخر كثير ، ولن نفوز بكاس العالم ، وحتى مجرد المشاركة لن تحصل في الوقت القريب حتى نغير سلوكياتنا. وقد رأينا كرواتيا الدولة الوليدة التي لم تبلغ عشرين عاما تتأهل للمربع الذهبي في اول مشاركة لها ، وخلال هذه المونديال اصبحت على بعد خطوة من التتويج بالمونديال ، وهذا بلاشك لم يأتي بمجرد الصدفة ، إنما بالعمل الجاد والمثابرة والحكم الرشيد ، لأن بالحكم الرشيد كل شيء يسير في الطريق الصحيح.
    وقد ارسل لي احد الاصدقاء ما قامت به الرئيس الكرواتية عند توليها السلطة والذي تمثل في الشفافية والنزاهة والعمل على تحقيق المساواة, والذي تمثل في الآتي "باعت (الطائرة الرئاسية) الخاصة .وباعت عدد(35)سيارة نوع (مرسيدس) لنقل الوزراء وأودعت عائدتها لخزانة الدولة؟
    .رفضت بيع وتخصيص مؤسسات القطاع العام الاستراتيجية،
    وخفضت راتبها الى(30% ). ليتساوى مع متوسط مرتبات عامة الناس .ألغت علاوات وحوافز الوزراء والسلك الدبلوماسي .قلصت سفارات وقنصليات وممثليات بلادها في الخارج للحد من الاسراف وتوفير العملة الصعبة .عندما تسافر في مهامها الخارجية تحجز في رحلات الطائرات العادية ؟
    خطبت في شعبها وقالت لن نقترض من البنك الدولي ولو متنا جوعا. وقالت لن نستدين إلا لغرض المشاريع الربحية التي تدر دخلا لخزينة الدولة .ألغت الضرائب على محدودي الدخل؟
    حاربت الفساد في كل دوائر الدولة؟
    جعلت من بلدها الذي خرج منذ سنوات قليلة من حرب أهلية الى واحدة من الدول المتقدمة اقتصاديا والمستقرة والمزدهرة .سافرت الى (روسيا) لتشجيع منتخب بلادها المشارك في نهائيات (كأس العالم) على (حسابها الخاص)
    وحجزت لذلك تذكرة سفر عادية (البزنس كلاص)ولم تحجز بتذاكر الدرجة الأولى (الفيرست كلاس) .وبعد وصولها لمدينة (سوتشي) رفضت في البداية الجلوس في (منصة كبار الضيوف) وجلست وسط الجمهور الكرواتي بتذكرة مشجعة عادية؟
    وبعد إلحاح من (مدفيديف) رئيس الوزراء الروسي جلست في المقصورة الرئيسية ،وشجعت منتخب بلادها وبعد الفوز على روسيا المنتخب المستضيف لنهائيات كأس العالم ذهبت الى لاعبي منتخب بلادها والطاقم الفني واحتفلت معهم بتأهلهم للدور نصف نهائي في حدث قد لايتكرر مرة أخرى .الحديث عنها يطول ا؟
    إنها (كاليندا جاربار) رئيسة كرواتيا ؟
    امرأة بملايين الرجال الذين فضلوا البطن على الوطن..؟

    مبروك للدولة الوليدة كرواتيا التي ضربت مثالا راقيا في الشفافية والحكم الرشيد ، وتحقيق العدالة بكل سهولة دون طبل او زمر ، وهذا هو التصرف المطلوب ، دون محاولة في الضحك على الناس والتحايل على الشرع والقانون والباس كل شيء بالدين والحلال والحرام.
    والتطور كل متكامل لاينفصل عن بعضه ، التطور في الحكم يتبعه تطور في الاقتصاد وتحقيق الرخاء ، وتحقيق الرخاء ، يحقق تطورا في الثقافة والادب والفن والرياضية ، ويتوفر الأمن وتسير الامور مع بعضها بعضا ، لذلك خرج كافة ممثلي افريقيا في المونديال من المرحلة الاولى ، ومن يحدث أي تقدم مثل كل مرة.
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