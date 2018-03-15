كتاب توثيقي فرنسوداني بقلم نورالدين مدني

07:04 PM March, 15 2018 سودانيز اون لاين

نور الدين مدني-الخرطوم-السودان

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*يكتسب التوثيق والتدقيق التأريخي لحضارات وثقافات الشعوب أهمية خاصة في عمليات التواصل والإحتكاك الحضاري والثقافي ويفيد في ربط الشعوب بالمشتركات الإنسانية بينهم.

*السودان من الدول التي لم تحظ بالإهتمام الكافي بتاريخها الحضاري الثر الغني بالتنوع، لذلك تم الإحتفاء بالكتاب التوثيقي الفرنسوداني الذي عكف على إنجازه سبعة من المؤلفين من بينهم الباحث والناقد الفني المهندس السوداني محمد موسى إبراهيم.

*إحتفل معهد العالم العربي بفرنسا بتدشين هذا الكتاب وسط حضور نوعي إفتتحه مدير المعهد وخاطبه أوليفر كابون مدير مؤسسة سوليب بلو أوتور الذي حيا الحضور وأشاد بجهود الذين أسهموا في تأليفه وخص الباحث السوداني محمد موسى بتحية لأنه قدم مساهمته المقدرة في الكتاب بجهد ذاتي.

*إنه كتاب "تأريخ وحضارات السودان" الذي صدر باللغة الفرنسية ونشرته مؤسسة سوليب بلو أوتور، و يتضمن معلومات ووثائق وصور معبرة عن تأريخ وحضارات السودان العريقة المتنوعة.

*نال الكتاب جائزة مؤسسة ميشيل شيفر جيوفاني لعام 2017م وفاز في مسابقة المعهد القومي للبحوث العلمية بفرنسا CNRS ووجد دعما من وزارة الخارجية الفرنسية ومتحف اللوفر الفرنسي ومعهد العالم العربي بباريس وقسم الاثار السودانية بجامعة السوربون والمتحف القومي السوداني ومساهمات مقدرة من ريم الحلو واخرين.

*تم إعتماد الكتاب كمرجع للتأريخ السودانولوجي من كبرى المؤسسات التعليمية الفرنسية مثل السوربون "وكوليج دي فرانس" ويعتبر الكتاب مرجعاً مهماً للقراء في فرنسا وفي كل الدول الناطقة باللغة الفرنسية.

*تحية مستحقة للباحث والناقد السوداني محمد موسى إبراهيم الذي قدم مساهمة مقدرة في الكتاب تتضمن بعض الأعمال التوضيحية المعبرة عن تاريخ وحضارة السودان لعدد من التشكيليين السودانيين من مختلف المدارس الفنية والفئات العمرية وهم جريزيلدا الطيب وحسين جمعان وحسن موسى ونعمان جعفر وعلاءالدين عبدالرازق وحسين عبدالرحيم وعبدالرحمن شنقل وصلاح المر وراشد دياب وعدلان يوسف ادم وأمل بشير وعماد منصور.

*التحية موصولة للمركز الثقافي الفرنسي بالخرطوم الذي ظل منارة حية للثقافة والفنون عبر إحتضانه لأنماط مختلفة منالأنشطةالثقافية والفنية والمعارض التشكيلية الفردية والجماعية، بمناسبة إحتفائه بهذا الكتاب التوثيقي الموجود حاليا في مكتبته العامرة.

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