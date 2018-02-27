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كتاب أصل الفونج: تحرير الخلاف حوله لمحمد عبد الله عجيمي بقلم عبد الله علي إبراهيم

27-02-2018, 03:22 PM

عبدالله علي إبراهيم
<aعبدالله علي إبراهيم
تاريخ التسجيل: 09-12-2013
مجموع المشاركات: 464

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كتاب أصل الفونج: تحرير الخلاف حوله لمحمد عبد الله عجيمي بقلم عبد الله علي إبراهيم

    02:22 PM February, 27 2018

    سودانيز اون لاين
    عبدالله علي إبراهيم-Missouri-USA
    مكتبتى
    رابط مختصر




    صدر عن مؤسسة سنار: عاصمة الثقافة الإسلامية كتابها الواحد والتسعون بعنوان "أصل الفونج: تحرير الخلاف حوله". وجمع الكتاب مقالات بالإنجليزية عن أصل هذه الجماعة السودانية منذ عشرينات القرن الماضي. وقام بتعريبه المرحوم محمد عبد الله عجيمي، القاص والمترجم والإعلامي. وكتبتُ له أنا المقدمة وعنوانها: "أصل الفونج: تفكيك لغز معرفي استعماري".
    وعمر هذا الكتاب كفكرة وشغل قارب نصف القرن. فانعقدت لي مع معرب هذا الكتاب المرحوم عجيمي صداقة نادرة. فاستضافني عن أعين أمن ليل استبداد نظام الفريق جعفر نميري كمتفرغ للعمل الثقافي في الحزب الشيوعي في 1973. ووجدني طريداً فآوى. بل جعل من أهله من جاد الله وحلة يونس والدويم أهلي. وكان سمحاً أخفى عني خلجات انزعاج كدرتُه بسببي كما عرفت لاحقاً. وكان فكهاً لا يجارى. وله طرب للنكتة يسمعها أو يرويها. وكنا إذا اجتمعنا على شواء لحم قلنا "تاج الدين البهاري" ضحكنا كأننا نسمعها لأول مرة. ولم نقصد سوى تذكر التوابل نبهر بها الشواء
    واقترحت خلال تلك الفترة العصيبة على محمد ذات يوم من 1973 أن يترجم، حين رأيت إحسانه التعريب في العربية عن الإنجليزية، كل الكتابات عن أصل الفونج التي وردت في مجلة "السودان في رسائل ومدونات" وفي غيرها. وكنت قرأت له معجباً تعريبه حوالة البريد" لعثمان سامبين السنغالي صب فيها ذوقاً عربياً عالياً. وأعجبته الفكرة ووالى المشروع لم تقطعه عنه هجرة رزق إلى قطر وعودة منها. بعد إنهاء تفرغي الشيوعي اتصلت بالمرحوم بشير إبراهيم بشير رئيس وحدة الترجمة بجامعة الخرطوم أعرض المشروع. فنظر في أوراق عجيمي وأجازها معجباً وأعاننا ما استطاع. وأتاحت لي فرصة البعثة لأمريكا فزودته بمقال أو آخر. وتمسك عجيمي بعروة المشروع الوثقى لا يحيد عنها ولا يتحول حتى اثمرت هذا السفر الطيب الذي بين يديّ القراء الآن.
    وما يمضني ويسد الحلق بالعبرات أن عجيمي لم يعش ليرى ميلاد كتاب سهر عليه وصابر واحتسب. ربي وسع مراقده، وأحسن مقدمه فهو من خلقك العُباد الزهاد السُجد في محاريب العلم، وأرفعه إلى عالي جنانك. رحمه الله وبارك في ذريته لؤي وعزة وأروى وفاطمة وصبّر أختنا سعاد ابنة عمنا المناضل التهامي محمد عثمان، من قادة ثورة 1924، الذي كان مدخلي منذ الستينات إلى هذه الاسرة الورعة.

    الصورة للمرحوم محمد عبد الله عجيمي معرب الكتاب.
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27-02-2018, 04:04 PM

علوية علي إبراهيم


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Re: كتاب أصل الفونج: تحرير الخلاف حوله لمحمد ع (Re: عبدالله علي إبراهيم)

    بقيت تشارك بإصرار في مهرجانات الإسلامويين كمان أنا كنت قايلة إنو مشاركتك في مؤتمر الحوار الأول و أكل اللقيمات في فراش الترابي بس ههه
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27-02-2018, 05:33 PM

عبد الله مصطفى


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Re: كتاب أصل الفونج: تحرير الخلاف حوله لمحمد ع (Re: عبدالله علي إبراهيم)

    هل للفونج علاقة بالقبائل تعيش فى تشاد لأن الآن إسم دونقس منتشر فى تشاد و معروف أن عمارة دونقس أول ملوك الفونج و مؤسس مملكة الفونج و كذلك إسم درمان أيضا منتشر فى تشاد فلعل إسم مدينة أم درمان له علاقة بالتسمية .
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01-03-2018, 07:27 AM

عبد الله علي إبراهيم


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Re: كتاب أصل الفونج: تحرير الخلاف حوله لمحمد ع (Re: عبد الله مصطفى)

    الأصل البرناوي للفونج قال به الآثاري آركل بعد أن كان قال إنهم شلك. ونظر في أدب منطقة تشاد ودارفور بعد أن صار إدارياً فيها وخلص إلى انهم من هناك. ومقاله هذا معرب في الكتاب فأنظره,
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01-03-2018, 08:13 AM

عبد الله مصطفى


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Re: كتاب أصل الفونج: تحرير الخلاف حوله لمحمد ع (Re: عبد الله علي إبراهيم)

    شكرا أستاذ عبد الله أعتقد أن هذا هو التفسير الأقرب لكون الفونج أتوا من غرب السودان و أن كلة فور و فونج متقاربتين و كذلك دخول الإسلام دارفور فى مرحلة مبكرة و أن مؤسس مملكة الفور سليمان سولونج ترجح أصوله للعرب بالرغم من انه حكم بعد تأسيس دولة الفونج لكن هذا لا ينفى وجود علاقة بين دارفور و بين مملكة الفونج و خاصة الان حديثا الآن كثير من أبناء منطقة دارفور و من أبناء تشاد يتواجدون فى منطقة النيل الأزرق و تمتد حتى إلى ريفى القضارف هل هى هجرات حديثة أم وجود قديم ربما نحتاج لمزيد من معرفة تاريخ السودان.
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03-03-2018, 08:18 AM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 01-03-2005
مجموع المشاركات: 11768

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Re: كتاب أصل الفونج: تحرير الخلاف حوله لمحمد ع (Re: عبد الله مصطفى)




    (كتاب أصل الفونج: تحرير الخلاف حوله لمحمد عبد الله عجيمي بقلم عبد الله علي إبراهيم)
    *
    الشكر للبروفيسور عبدالله علي إبراهيم ، والشكر أجزله للراحل " محمد عبدالله عجيمي .
    *
    والسِفر في الأساس يستأهل الإقتناء ،وإضافته في مكانه ضمن المكتبة التاريخية ، فقصة الأصول لدولة الفونج ، جاءت بعد بضع سنين من نهاية الحكم المغربي العربي في الأندلس - وفق المسمى السابق- وقيام دولة الفونج عام 1504 .وقد هاجر أصحاب الأصول المغربية إلى السودان وفق رؤى بعض المؤرخين والمُحللين .
    *
    نحن أمام قضية دولة سنار المخْتَلَف حول أصولها: أأهلها من أصول أموية عربية أم من أصول شلكاوية أم من أصول برناوية أم من أصول أريتيرية؟!، والفهم التقليدي المنقول من الإخباريين والشفاهيين والرواة الذين يخفُّون أغراضهم، أو يفتت نسيج كتاباتهم النسيان والسهو، فهم سود البشرة. وإلى الفهم الذي نصطلح عليه خلفية التخيُّل الروائي في الحكايات التي سندت الشِعر ومكّنته من النطق بحناجر أهل تلك الأزمنة. فكثير من نظائر الروايات تحقق فيها شروط التخيّل الذي يمكّننا أن نُجلس الرواية التاريخية في ميزان هويّتها: كيف قاربت أو فارقت التاريخ الحقيقي أو تاريخ رواية الخصوم، أو نسجّت سجادتها على نول غريب الشكل والتكوين .

    *
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02-04-2018, 07:56 PM




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Re: كتاب أصل الفونج: تحرير الخلاف حوله لمحمد ع (Re: عبدالله الشقليني)

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