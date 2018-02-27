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نداء الحرية: الجمعة ٦ أبريل يوم التضامن مع المعتقلين السياسيين في السودان
كتاب أصل الفونج: تحرير الخلاف حوله لمحمد عبد الله عجيمي بقلم عبد الله علي إبراهيم
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Re: كتاب أصل الفونج: تحرير الخلاف حوله لمحمد ع (Re: عبد الله علي إبراهيم)
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شكرا أستاذ عبد الله أعتقد أن هذا هو التفسير الأقرب لكون الفونج أتوا من غرب السودان و أن كلة فور و فونج متقاربتين و كذلك دخول الإسلام دارفور فى مرحلة مبكرة و أن مؤسس مملكة الفور سليمان سولونج ترجح أصوله للعرب بالرغم من انه حكم بعد تأسيس دولة الفونج لكن هذا لا ينفى وجود علاقة بين دارفور و بين مملكة الفونج و خاصة الان حديثا الآن كثير من أبناء منطقة دارفور و من أبناء تشاد يتواجدون فى منطقة النيل الأزرق و تمتد حتى إلى ريفى القضارف هل هى هجرات حديثة أم وجود قديم ربما نحتاج لمزيد من معرفة تاريخ السودان.
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Re: كتاب أصل الفونج: تحرير الخلاف حوله لمحمد ع (Re: عبد الله مصطفى)
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(كتاب أصل الفونج: تحرير الخلاف حوله لمحمد عبد الله عجيمي بقلم عبد الله علي إبراهيم)
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الشكر للبروفيسور عبدالله علي إبراهيم ، والشكر أجزله للراحل " محمد عبدالله عجيمي .
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والسِفر في الأساس يستأهل الإقتناء ،وإضافته في مكانه ضمن المكتبة التاريخية ، فقصة الأصول لدولة الفونج ، جاءت بعد بضع سنين من نهاية الحكم المغربي العربي في الأندلس - وفق المسمى السابق- وقيام دولة الفونج عام 1504 .وقد هاجر أصحاب الأصول المغربية إلى السودان وفق رؤى بعض المؤرخين والمُحللين .
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نحن أمام قضية دولة سنار المخْتَلَف حول أصولها: أأهلها من أصول أموية عربية أم من أصول شلكاوية أم من أصول برناوية أم من أصول أريتيرية؟!، والفهم التقليدي المنقول من الإخباريين والشفاهيين والرواة الذين يخفُّون أغراضهم، أو يفتت نسيج كتاباتهم النسيان والسهو، فهم سود البشرة. وإلى الفهم الذي نصطلح عليه خلفية التخيُّل الروائي في الحكايات التي سندت الشِعر ومكّنته من النطق بحناجر أهل تلك الأزمنة. فكثير من نظائر الروايات تحقق فيها شروط التخيّل الذي يمكّننا أن نُجلس الرواية التاريخية في ميزان هويّتها: كيف قاربت أو فارقت التاريخ الحقيقي أو تاريخ رواية الخصوم، أو نسجّت سجادتها على نول غريب الشكل والتكوين .
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