أعلان لحفل تأبين د.جيلي مصطفى فرح في لندن
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 31-03-2018, 00:54 AM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

قيادة المهدي لنداء السودان و مآلات المستقبل بقلم آمنة أحمد مختار أيرا

31-03-2018, 00:37 AM

آمنة أحمد مختار
<aآمنة أحمد مختار
تاريخ التسجيل: 20-07-2017
مجموع المشاركات: 8

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


قيادة المهدي لنداء السودان و مآلات المستقبل بقلم آمنة أحمد مختار أيرا

    00:37 AM March, 30 2018

    سودانيز اون لاين
    آمنة أحمد مختار-Sudan
    مكتبتى
    رابط مختصر



    رغم يقيني بأن انتهاك حرمة امتحان الشهادة السودانية (التي كانت مرعبة في أيامنا الخوالي ) ..قد تم أول ما تم.. من زماااان في بداية عهد الإنقاذ ..
    وإبان بداية عهد (الدروشة )..أو ( الجهاد) لدى جماعة المتأسلمين..
    والطرق الملتوية.. والإبليسية التي تم بها إنجاح المجاهدين (المدعين)..أو ( الفطائس ) على حد قول كبيرهم الذي علمهم السحر.. ورماهم في دياجير الوهم شوقا للحور العين وظمأ لأنهار الخمر المشروع .. يا عيييييني عليهم.. فلا نالوا عنب الشام ولا بلح اليمن .. من النبيذ المقطر تقطيرا... اللهم إلا الشربوت في الأعياد الدينية..😂😯😈

    إلا أنني في التسريب الأخير.. والمتتابع.. والمتحدي.. أشم رائحة.. (مخابرات ) ..
    وكما عهدني أهلي وأصدقائي.. فإني شماااامة ( لدرجة البحث عن علاج يقيني عفن الروائح والأمور المتعفنة).. أجاركم الله.. 😕😢

    لا زلت أذكر حتى اليوم..
    تعجب إعلام دولة مجاورة من تولي جهاز الأمن الإنقاذي لقضية التسريب السابقة واعتبارها ( قضية أمن قومي ) ...
    وها أنت يا عبيط.. قد أعطيت المجال لكل أجهزة المخابرات المناوئة بأن ( تديك قرصة في أضانك ) ...

    #قلتو-وأنا-ستو

    وخالص شماتتي في نظام الامتحانات المعطوب أصلا..
    والذي لا ولن أعتبره معيارا لمستوى التقييم الأكاديمي.
    فهذا في نظري.. ومن تجاربي.. كان ولا يزال نظام ( إرهابي ) لا ولن يفيد فائدة علمية وإنسانية حقيقية.. فهو نظام بائس لا علاقة له بالتعليم ( في عضمه) ، بل يسوق للحفظ والتلقين الأعمى ..
    بغض النظر عن الفروق الفردية.. بل أتهمه باغتيال المواهب المتفردة في مهدها..
    فهو نظام إرهابي يرهب التلميذ والأسر.. ويسوق لعبودية علمية وهمية.. ويغتال التفرد بين البشر ولا يساعد على تجلي المواهب الفردية..
    تلك أياما مضت كمدا قضيناها نحن وأهلونا..
    وأحمد الله أنني قد اجتزت امتحانها المفزع.. رغم لا مبالاتي..
    ورغم مذاكرتي معظم المواد فقط فجر يوم ( الامتحان) ..الله لا جاب عقابه ولا سيرته المعكننة..... 😂😂😂

    فلا زلت أذكر بأسى.. واحدة من زميلاتنا المتفوقات.. التي لم تستطع دخول قاعة الامتحان رهبة..
    وأصابها إنهيار عصبي.. رغم تفوقها واجتهادها الذي كان مبالغا فيه..
    لك الله يا زميلة.. ترى أين أنت اليوم.. وما حدث معك..وما الذي قد جرى في مستقبلك العلمي.. الذي كنا نحسبه سيكون بااااهرا ؟!!

    آمنة أحمد مختار أيرا
    31 Mar 2018
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de