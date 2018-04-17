قوش و محاولة ترويض اسود البترول الثلاثة بقلم نازك وقيع الله

08:43 PM April, 17 2018 سودانيز اون لاين

نازك وقيع الله-Sudan

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انهم اسود مجال البترول الثلاثة الذين هبوا في وجه الفساد المالى

والادارى بشركة سودابت . تلك الشركة التى بدأت واعدة وساطعة في مجال

البترول محليا وعالميا بقيادة المهندس غاندى، وبمساعدة عدد من أبناء

وطننا المخلصين، حمد بحيرى وأحمد أبوبكر وكوكبة فريدة من المهندسين

والاداريين. أطلت سودابت على العالم من خلال شركاتها العديدة، وألمعها

شركة أساور التى تنافست مع الشركات العالمية الكبرى كشيفرون وتلسمان

وغيرها، وحصلت على عطاءات للعمل في مجال البترول بالعراق والنيجر وغيرها

من الدول وأثبتت كفاءتها وقدرتها على المنافسة وحيازة ثقة عملائها، ولكن

هيهات للعمل الصالح ان يزدهر في سودان العز..



ما أن سطع نجم سودابت في سماء صناعة البترول حتى نشطت مجموعات الفساد

والتخريب (القطط السمان) في محاولة الاستيلاء عليها وغزوها بابنائهم

وذويهم، بغير كفاءة أو خبرة، الشيء الذى تصدى له المهندس غاندى بشدة

فسودابت ملك للسودان و للسودانين كافة. اعتادوا تسريب اموال الشعب

السودانى للخارج بحجة المقاطعة الامريكية والاستثمار بالخارج لجلب عملة

اجنبيه لكنهم لا يقومون باستثمار حقيقي، بدلا من ذلك يتم تهريب تلك

الأموال لينتهي بها المطاف في حساباتهم الشخصية. لكن غاندى واخوته نفذوا

المشاريع بنجاح باهر وبعائدات وفيرة فتمددوا وطوروا وابدعوا في العمل

وخلقوا اسمهم التجارى عالميا ومحليا.



الأمر الذى فتح شهية القطط السمان فالصيد سمين هذه المرة والمأكلة جاهزة،

فخلقوا لهم العراقيل ونصبوا لهم الفخاخ وحاربوهم في عملهم ومعايشهم

لكنهم ما لانوا ولا استكانوا. ولم يستجيبوا للتهديدات والوعيد بل مضوا في

سبيلهم متوكلين على الحى القيوم، متكاتفين ومتراصين كتلة واحدة لم

يستطيعوا اختراقها او زحزحتها كما اعتادوا يفعلون. وما أن أحس غاندى

بالخطر يدنو قريبا جدا، حتى اعاد الاموال من الخارج للداخل حيث الرقابة

عيلها افضل ، فجنّ جنونهم وخابت احلامهم…..



والان جاء دور قوش ليكمل ما بدأته القطط السمان من تحرش وإرهاب، فهل يفلح

قوش في ترويض الاسود الثلاثة ليتخلوا عن المبادئ الفاضلة ويتخلوا عن

السودان، أم يصمدوا ويفت عضد قوش كما فت عضد صاحبه عوض الجاز من قبل؟؟؟؟

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