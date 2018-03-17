قناة حركة العدل والمساواة صوت المعارضة السودانية يجب دعمها بقلم محمد نور عودو

في تطور اعلامي لافت تقدم قناة حركة العدل والمساواة السودانية برامح وطنية ونشر الوعي في جميع المجالات في الشان السوداني لتكون من اهم قنوات المعارضة السودانية في الموضوعية والخبر الصادق بامكانيات بسيطة جدا . التغطية الاعلامية المميزة التي تقوم بها قناة حركة العدل المساواة السودانية لاجتماعات قوي نداء السودان في باريس من لقاءات وتسجيلات مصورة مع قادة المعارضة السودانية في قوي نداء السودان وبثها للمشاهد اول بالاول تغطية ممتازة تستحق الثناء . المعارضة السودانية لم تكن لديها قناة فضائية باسمها لتوصل صوتها وبرامجها بطريقة صريحة للمواطن السوداني طيلة السنين الفائتة لذلك آن الاوان للاهتمام بموضوع القناة. رغم هذا العمل الاعلامي المميز لقناة حركة العدل المساواة السودانية والمجهود المقدر الذي يبذله القائمون علي القناة من تقديم برامج ونشر الوعي لكن القناة ما زالت تحتاج لدعم لتتطور وتقدم اكثر ودعم القناة واجب وطني ومهم يجب علي الجميع دعم هذه القناة صوت المعارضة.
ما سمعنا بيها ..معقول عاملين قناة وما عملوا ليها دعاية دا اول خطأ ...عموما ما فات شيء مدونا بمعلومات اكتر ترددها ؟واوقات بثها ومن وين تبث ؟وعلى اي الاقمار الاصطناعية تبث؟ لأنو استبعدت إنها قناة اذاعية لأنك ذكرت تصوير مش تسجيل بس .معلومات اكتر رجاءا
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