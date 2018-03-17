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قناة حركة العدل والمساواة صوت المعارضة السودانية يجب دعمها بقلم محمد نور عودو

17-03-2018, 00:18 AM

محمد نور عودو
<aمحمد نور عودو
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 74

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قناة حركة العدل والمساواة صوت المعارضة السودانية يجب دعمها بقلم محمد نور عودو

    00:18 AM March, 16 2018

    سودانيز اون لاين
    محمد نور عودو -France
    مكتبتى
    رابط مختصر



    في تطور اعلامي لافت تقدم قناة حركة العدل والمساواة السودانية برامح وطنية ونشر الوعي في جميع المجالات في الشان السوداني لتكون من اهم قنوات المعارضة السودانية في الموضوعية والخبر الصادق بامكانيات بسيطة جدا .
    التغطية الاعلامية المميزة التي تقوم بها قناة حركة العدل المساواة السودانية لاجتماعات قوي نداء السودان في باريس من لقاءات وتسجيلات مصورة مع قادة المعارضة السودانية في قوي نداء السودان وبثها للمشاهد اول بالاول تغطية ممتازة تستحق الثناء . المعارضة السودانية لم تكن لديها قناة فضائية باسمها لتوصل صوتها وبرامجها بطريقة صريحة للمواطن السوداني طيلة السنين الفائتة لذلك آن الاوان للاهتمام بموضوع القناة.
    رغم هذا العمل الاعلامي المميز لقناة حركة العدل المساواة السودانية والمجهود المقدر الذي يبذله القائمون علي القناة من تقديم برامج ونشر الوعي لكن القناة ما زالت تحتاج لدعم لتتطور وتقدم اكثر ودعم القناة واجب وطني ومهم يجب علي الجميع دعم هذه القناة صوت المعارضة.



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17-03-2018, 00:44 AM

نيمو


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Re: قناة حركة العدل والمساواة صوت المعارضة ا (Re: محمد نور عودو)

    ما سمعنا بيها ..معقول عاملين قناة وما عملوا ليها دعاية
    دا اول خطأ ...عموما ما فات شيء مدونا بمعلومات اكتر ترددها ؟واوقات بثها ومن وين تبث ؟وعلى اي الاقمار الاصطناعية تبث؟ لأنو استبعدت إنها قناة اذاعية لأنك ذكرت تصوير مش تسجيل بس .معلومات اكتر رجاءا
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17-03-2018, 00:53 AM

محمد نور عودو
<aمحمد نور عودو
تاريخ التسجيل: 08-01-2013
مجموع المشاركات: 5201

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Re: قناة حركة العدل والمساواة صوت المعارضة ا (Re: نيمو)

    سلامات الاخ الفاضل
    نيمو
    زور موقع حركة العدل المساواة بتلقي برامج القناة واللقاءات
    تحياتي
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