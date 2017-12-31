قراءة أولية لإنتخابات نقابة المحاميين بقلم أسامة سعيد



09:21 PM December, 31 2017 سودانيز اون لاين

اسامة سعيد-الخرطوم-السودان

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إنتخابات نقابة المحاميين فضيحة بكل المقاييس

اهم خلاصاتها

١/ المؤتمر الوطني حزب سلطة سوف ينتهي بزوالها زي حزب حسني مبارك وبن علي

٢/المؤتمر الوطني يتعذي من مال الشعب السوداني ويستغل إمكانيات الدولة وللوصول الي انتخابات حقيقية يتنافس فيها الجميع بحرية ونزاهة ويقبل نتائجها يجب فك هذا الارتباط اولا

٣/الانتخابات أكدت أزمة القيم التي يعاني منها المؤتمر الوطني وكشفت حجم التناقض بين خطاب الفضيلة والاستقامة وممارسة الغش والتزوير ففي عصر التكنلوجيا والمعلوماتية يصعب إخفاء ممارسات علي شاكلة وجود اسماء ميتين او تصويت مدرسين وضباط في جهاز الامن

٤/ نتائج الانتخابات فضيحة

العدد المسجلين يتجاوز ١٨ الف وعدد المصوتين لم يتجاوز ٦٢٥٠

المضحك حتي البكاء ان التالف ٢٢٩ هل يعقل محامي لا يعرف كيف يصوت!

٥/ الانتخابات وحدت قوى المعارضة واثبتت ان قوى التغيير يمكن ان تنجز مهام التحول الديمقراطي بمزيد من النضال اليومي وتحويل مطلوبات قيام انتخابات حره ونزيهة الي معارك جماهيرية لمنازلة النظام وهزيمته

أسامة سعيد