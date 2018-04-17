قبورة فى أرتالا! شعر نعيم حافظ

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04:45 AM April, 16 2018
سودانيز اون لاين
نعيم حافظ-
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"تمجمج" الجنجويد ,وقالوا اليوم عيد,
تجمعت افواجهم ,
وذا الحال انتفخت اوداجهم ,كالورل,
وقالوا بعد ان تجمعوا ,
"نحن الان مستعدين للدواس ,
وسنفعل فى أرتالا ام كواك, وفى الجبل الهلاك,"
"والجقر" دوما ينتفش عند لمة الخدام والحراس والعبيد,"
أمر",بجلد الرجال الهوامل والمسيد,
وفى حضورنساءهم ,والصبية الغيد,
حزن الملم,ودمع الريل الصيد,
فجيعتى ,
عليك زوجتى ,ابنتى,وابنى من هذا الملم الغنم؟؟
ساح الجنجويد كقبورة فى أرتالا,
ودقوا شتم الذل والنواح ,
طأطأ الرجال ألرءوس من سادرى ام كواك,و
الباشبزق الصعاليك
وياللحزن عند صخر الجبل,
ألريل ياللحزن,
هم قبورة بلاعشم ,
لكن نحن التراب,
ولولزم نحرق التراب, والجبل؟؟,
قبورة فى ارتالا ,
نحرق التراب والجبل ,
ان لزم؟؟
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