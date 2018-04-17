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قبورة فى أرتالا! شعر نعيم حافظ

17-04-2018, 04:45 AM

نعيم حافظ
<aنعيم حافظ
تاريخ التسجيل: 13-05-2014
مجموع المشاركات: 123

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قبورة فى أرتالا! شعر نعيم حافظ

    04:45 AM April, 16 2018

    سودانيز اون لاين
    نعيم حافظ-
    مكتبتى
    رابط مختصر


    "تمجمج" الجنجويد ,وقالوا اليوم عيد,
    تجمعت افواجهم ,
    وذا الحال انتفخت اوداجهم ,كالورل,
    وقالوا بعد ان تجمعوا ,
    "نحن الان مستعدين للدواس ,
    وسنفعل فى أرتالا ام كواك, وفى الجبل الهلاك,"
    "والجقر" دوما ينتفش عند لمة الخدام والحراس والعبيد,"
    أمر",بجلد الرجال الهوامل والمسيد,
    وفى حضورنساءهم ,والصبية الغيد,
    حزن الملم,ودمع الريل الصيد,
    فجيعتى ,
    عليك زوجتى ,ابنتى,وابنى من هذا الملم الغنم؟؟
    ساح الجنجويد كقبورة فى أرتالا,
    ودقوا شتم الذل والنواح ,
    طأطأ الرجال ألرءوس من سادرى ام كواك,و
    الباشبزق الصعاليك
    وياللحزن عند صخر الجبل,
    ألريل ياللحزن,
    هم قبورة بلاعشم ,
    لكن نحن التراب,
    ولولزم نحرق التراب, والجبل؟؟,
    قبورة فى ارتالا ,
    نحرق التراب والجبل ,
    ان لزم؟؟
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