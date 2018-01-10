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قاسم بدري الدليل على تخلف الانسان السوداني... بقلم د.أمل الكردفاني
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Re: قاسم بدري الدليل على تخلف الانسان السودان (Re: أمل الكردفاني)
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|Quote: ما فعله قاسم بدري مؤسف جدا وهو ليس الوحيد لدينا ..هناك مئات الآلاف لم تتغير ادمغتهم رغم التعليم والتثقف.
و(هاج) الجمهوري ياسر الشريف:
|Quote: وطبعا اتضح أخيرا من هو هو عبد الرحمن الخضر فقد سارت بفضائحه الركبان.. آه يا سفلة يا لصوص يا قتلة. ما لم ينهض الشعب لإزالة قوانينكم لن يحصل خيرا لهذا الشعب.
فهل انفعل الجمهوري ياسر الشريف وهاج وماج عندما اتهم الجمهوري حيدر اخوه الجمهووري بضرب النساء!!
ولماذا سكت هو وسكت انت سنين عددا؟؟
الاتهام بالضرب وغيره في هذا المنبر..حُذِف بعد فترة..ولم يُنكِر اي جمهوري هذا الإتهام!!
والمُتهٍم موجود بين ظهرانيكم!!
....
تهديدك لهذا الشعب وسبكم وشتمكم له..لن يُعمي بصره ولن يُضل بصيرته..عن حقيقة ان قوانين الخضر الحدية ..هي نفسها قوانينكم
بس الخضر جاهر بها..وانتم تنتظرون ربكم محمود ليرجم ويجلد ..فهل نسيت تحسرك على تفويت الشعب فرصة رجمه بواسطة ربكم محمود؟؟*
.....
شايف في منبرجية كبار..تواروا عن (قلعة) البدرييين(الأحفاد)..وكانوا(يتندرون) على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم..المبشر بالجنة!!
وما هتك عوارهم وفضح اسرارهم إلا وعد غير مكذوب!!
*ولدينا مزيد!!
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