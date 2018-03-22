في عزاء رجلٍ مديد القامة مهاب الجناب.. !! بقلم عبدالباقي الظافر

02:21 PM March, 22 2018 سودانيز اون لاين

عبدالباقي الظافر-الخرطوم-السودان

مكتبتى

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كثيرًا ما أكون في مكتبي بجامعة الخرطوم.. فأسمع طرقه على الباب بعصاه فأهرع إليه .. ما زال كرسيه شاغراً وفنجان قهوته ساخناً.. كنا نتبادل الأفكار وتتبلور المبادرات بشأن تطوير الجامعة.. ثم توثّقت العلاقات إلى شخصية وأسرية.. إنه استاذي البروفسور عبد الله أحمد عبد الله.



قبل أيام خفّ أهله وزملاؤه وطلابه وأصدقاؤه سراعاً إلى داره وواروه الثرى في جبانة شمبات.. وشيّعه خلق كثير وبكوه بدمع ثخين، ووقفوا طويلاً عند قبره، وكأنه يأبون الفراق .



ترعرع أستاذنا في الجزيرة مقرات في دار الرباطاب.. درس المرحلة الوسطى في عطبرة، ثم تلقى تعليمه الثانوي في مدرسة وادي سيدنا، فكان رئيساً للداخلية، ورياضيًا رائداً في السباحة واعتلى خشبة المسرح ممثلاً لروائع المسرح العالمي ومتقدماً في مسابقات السباحة والثقافة.



كان في أول فوج من طلاب الدراسات العليا يُبتعث إلى أمريكا بدلاً من بريطانيا، ومعه رفاقه بروف سعد عبادي، وعلي الخضر كمبال، ورابع سقط عن ذاكرتي.. كانوا من أميز طلاب الدراسات العليا الأجانب.. تركوا سيرة ممتازة وكأنهم نبلاء في السلوك القويم واحترام الذات والمثابرة في الدرس والبحث ومهدوا الطريق لمن جاء بعدهم، واستقبلوا الرئيس عبود عندما زار أمريكا.



عاد أستاذنا من البعثة، واجتهد في عمله حتى ترقى إلى مرتبة الأستاذية.. اختاره بروف مصطفى حسن عميداً للطلاب مرتفعاً بالوظيفة من مشرف شؤون الطلاب.. ثم خلف بروف عبد الله الطيب مديراً للجامعة، ولما يبلغ الأربعين بعد.. ثم ولج العمل العام أيام حكم نظام مايو وزيراً للزراعة والأغذية والموارد الطبيعية، وأول حاكم مكلف ومنتخب للإقليم الشمالي، فأسس تجربة الحكم الإقليمية من اختيار أعضاء حكومته بعناية وحكمة.



ثم استعانت به الإنقاذ سفيراً بواشنطن، فلم يكن بيروقراطياً و إنما محاضراً في الجامعات، ومتحدثا في منتديات مراكز البحوث والسياسات فبزّ أقرانه العرب والأفارقة.. أسعفته لغته الإنجليزية العالية ودربته السياسية كرجل دولة وأستاذ جامعي رفيع المستوى وتميز كأحد خريجي جامعة كاليفورنيا..



ثم اختارته الإنقاذ مرة أخرى رئيساً مشاركاً لمفوضية الانتخابات القومية صنواً ومكافئاً للسيد أبل ألير بعد اتفاقية السلام الشامل.. ووثق تجربة الانتخابات في بحث رصين نشرته مجلة الدراسات السودانية..



تشرفت بالعمل معه في السنوات العشر الأخيرة في اللجنة التي أفضت إلى مجلس التخطيط ثم لجنة دراسة وضع الجامعة الراهن ومستقبلها .. ثم أول ضيف في برنامجي في إذاعة الجامعة رموز وأفكار، حاورته في داره العامرة في كوبر كرمز مكتمل التكوين العلمي والمعرفي والمهني وخادماً لأهله ومجتمعه وبلده..



لله درك يا عالي الهمة وطويل القامة يا نشامى يا رجل الدولة.



محمد القاسم



المكتب التنفيذي لنائب مدير جامعة الخرطوم





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