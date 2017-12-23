في رحيل سايمون كالو كومي كندة أيقونة الثورة في جبال النوبة بقلم ايليا كوكو



04:23 AM December, 22 2017 سودانيز اون لاين

ايليا أرومي كوكو-

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نقول المارد يقتل ثائراً والارض تنبت الف ثائر

فيا كبرياء هيبان يا جرح العزة في الجبل الاسود

يا أيها الجبل الاشم يا جبال النوبة ايها السودان

يا شعبنا المقهور ظلماً ويا أطفالنا الموؤودين جهلاً

يا أمهاتنا الثكالي الارامل ستلد الجبال عنكم الف قائد

****

القائد سايمون كالو ايقونة من ايقونات ثورة جبال النوبة

وسيبقي في سجل الابطال بطل من ابطال الشعب الابي

وعندما يعاد كتابة تاريخ هذا الوطن دون تزييف سيكتب

سيكتب اسمه في كتاب سير الرجال الخالدين في السودان

والاسطر من نور ونار ومداد من ماء الذهب كرجل عظيم

****

الاستاذ سايمون كالو كومي رجل مقام ومقال ومواقف

معلم ومربي أجيال مخلص متفاني ووطني غيور

تسكن في روح هذا الثائر الفريد الهدوء والصمت

تشتعل في افئدته بركان من نار الثورة ضد الظلم

هادي الطبع لكنه ذاك الهدوء الذي يسبق العاصفة

***

شعب جبال النوبة يعيش ايام التجربة والفقد الجلل

رحيل القادة تبعاً قرنق كوه رمضان نيرون المحبوب

سوف لن يكون رحيل سايمون كالو كومي أخرهم

فالرجال يأتون ويمضون وتبقي جذوة الثورة متقدة

الحياة والموت سنن الحياة كما الحق والعدل والحرية

***

نبكيك بحزن وحسرة فقيدنا العزيز سايمون كالو كومي

عسي ان يزيل الدمع الحتون الحزن والكأبة من قلوبنا

فحزننا كألم الضرس حالة خاصة جداً يخصنا وحدنا

بالصبر وحده نجتاز الاحزان وبالايمان نختبر الالام

فأرقد في مثواك بسلام وكن علي يقين بأننا علي دربك سائرون

نحن علي النهج مقبلون أثر خطواتكم خطوة بخطوه الي الميل الاخير

لن نمل الطريق بالاصرار عازمون وللصعاب قاهرون قادمون

الموت لن يثنينا فالحق ينادينا وسنلبي دعوة حتي الرمق الاخير فينا .