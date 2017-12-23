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في رحيل سايمون كالو كومي كندة أيقونة الثورة في جبال النوبة بقلم ايليا كوكو

23-12-2017, 04:23 AM

ايليا أرومي كوكو
<aايليا أرومي كوكو
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 123

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في رحيل سايمون كالو كومي كندة أيقونة الثورة في جبال النوبة بقلم ايليا كوكو

    04:23 AM December, 22 2017

    سودانيز اون لاين
    ايليا أرومي كوكو-
    مكتبتى
    رابط مختصر


    نقول المارد يقتل ثائراً والارض تنبت الف ثائر
    فيا كبرياء هيبان يا جرح العزة في الجبل الاسود
    يا أيها الجبل الاشم يا جبال النوبة ايها السودان
    يا شعبنا المقهور ظلماً ويا أطفالنا الموؤودين جهلاً
    يا أمهاتنا الثكالي الارامل ستلد الجبال عنكم الف قائد
    ****
    القائد سايمون كالو ايقونة من ايقونات ثورة جبال النوبة
    وسيبقي في سجل الابطال بطل من ابطال الشعب الابي
    وعندما يعاد كتابة تاريخ هذا الوطن دون تزييف سيكتب
    سيكتب اسمه في كتاب سير الرجال الخالدين في السودان
    والاسطر من نور ونار ومداد من ماء الذهب كرجل عظيم
    ****
    الاستاذ سايمون كالو كومي رجل مقام ومقال ومواقف
    معلم ومربي أجيال مخلص متفاني ووطني غيور
    تسكن في روح هذا الثائر الفريد الهدوء والصمت
    تشتعل في افئدته بركان من نار الثورة ضد الظلم
    هادي الطبع لكنه ذاك الهدوء الذي يسبق العاصفة
    ***
    شعب جبال النوبة يعيش ايام التجربة والفقد الجلل
    رحيل القادة تبعاً قرنق كوه رمضان نيرون المحبوب
    سوف لن يكون رحيل سايمون كالو كومي أخرهم
    فالرجال يأتون ويمضون وتبقي جذوة الثورة متقدة
    الحياة والموت سنن الحياة كما الحق والعدل والحرية
    ***
    نبكيك بحزن وحسرة فقيدنا العزيز سايمون كالو كومي
    عسي ان يزيل الدمع الحتون الحزن والكأبة من قلوبنا
    فحزننا كألم الضرس حالة خاصة جداً يخصنا وحدنا
    بالصبر وحده نجتاز الاحزان وبالايمان نختبر الالام
    فأرقد في مثواك بسلام وكن علي يقين بأننا علي دربك سائرون
    نحن علي النهج مقبلون أثر خطواتكم خطوة بخطوه الي الميل الاخير
    لن نمل الطريق بالاصرار عازمون وللصعاب قاهرون قادمون
    الموت لن يثنينا فالحق ينادينا وسنلبي دعوة حتي الرمق الاخير فينا .
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23-12-2017, 06:55 PM

nour tawir
<anour tawir
تاريخ التسجيل: 16-08-2004
مجموع المشاركات: 14958

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Re: في رحيل سايمون كالو كومي كندة أيقونة الثو� (Re: ايليا أرومي كوكو)




    اللهم ارحمه و احسن اليه..
    و اجعل مثواه الجنة..
    و تقبله مع الصديقين و الشهداء..
    و لآله حسن العزاء..
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23-12-2017, 07:09 PM

Omer Abdalla Omer
<aOmer Abdalla Omer
تاريخ التسجيل: 02-03-2004
مجموع المشاركات: 3162

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Re: في رحيل سايمون كالو كومي كندة أيقونة الثو� (Re: nour tawir)

    العهد يا رفاق إننا لعهده حافظون و على دربه لذاهبون..
    الثورة مستمرة و النصر أكيد
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24-12-2017, 04:07 PM

Biraima M Adam
<aBiraima M Adam
تاريخ التسجيل: 04-07-2005
مجموع المشاركات: 10245

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Re: في رحيل سايمون كالو كومي كندة أيقونة الثو� (Re: Omer Abdalla Omer)

    للرب ما اعطي وللرب ما اخذ ، تعازينا الحارة لأسرة الفقيد ورفاقه ..
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