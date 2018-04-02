في الرد علي صاحب مقالات ( فتيات الشنطة على الكتف..) بقلم آمنة أحمد مختار أيرا

03:58 AM April, 01 2018 سودانيز اون لاين

آمنة أحمد مختار-Sudan

مكتبتى

رابط مختصر قلت لي ردودي عليك في صحيفة الراكوبة كانت ( مقرفة) ؟

يااااخي..



عذرا على تعكير صفو جنابك ( المتعالي والمتفلقص والمتجسس ) ..



أولا شوف..

يا أيها المنبت عن مجتمعه وواقعه .. لاعقا حذاء كل ذي سلطة ..و( متبلبصا ) من أجل دريهمات ..

أنا لست مجرد ( كاتبة أو صحافية ظهرت لها مؤخرا بضع مقالات في الراكوبة ) ..

أنا آمنة مختار المتخصصة في علمي الإجتماع والتاريخ.. ومؤسسة حزب سياسي.

ولي في قومي ما يجهله أمثالك من الأنانيين الذين لا يرون أبعد من أرنبة أنوفهم .

ونشأت عيني ملييييانة والحمد لله.. ولكن هذا لم يجعلني جبارة متكبرة عن معاناة قومي .. معاذ الله.

وحتى عندما طال أهلي قرار الإحالة للمعاش الإجباري بدعوى الصالح العام.. رفضوا اللجوء لدول الخليج والعمل بها.. كي لا يذلوا ولا يهانوا من كل مستجد نعمة لا يعرف قدرهم..

صبروا في بلدهم وأكلوا من سنامهم حتى باعوا كل أملاكهم ..أو يكاد .

ورغم ذلك أحترم كل من سعى وضرب في الأرض ساعيا لرزق قومه وعياله.

فاهم ؟



ولا زلت أقول لك ، هذه الظاهرة وغيرها من ظواهر سالبة لها مسبباتها التي تعلمها جييييدا ..ولكنك تتعامى عنها.. وأراك وجادا وساعيا كل السبل ..حتى ( سبل من سببها ) .. !!!

كي تعاقب الضحايا..

وكي تعيد ذلك القرار الغبي والظالم والمأفون والمتخلف..لمنع سفر السودانيات دون محرم !!



مالك ومالهم ياخي ؟!!

خليهم يتذللوا في معايشهم كما تتذلل أنت ..للأمير فلان والسلطان علان ولراعي الضان..

بل ولسلطة الإنقاذ البائسة ومنسوبيها ..ممن ضيقوا على المواطن كل سبل العيش الكريم.



ألم تسمع يا أيها ( الإعلامي العلامة) .. بالكشات اليومية لستات الشاي ؟!

ألم تسمع يا أصم وأعمى الضمير ..بالغرامات الباهظة على بائعات التبش ؟!!

ألم تسمع عن ( رخصة ممارسة التسول ) ؟!!

ألم تسمع عن ما يسمى ( بمكتب إدارة الدرداقات) ؟

يدردق ركابينك قول يامين .



ولكن كيف تسمع.. بكل هذه المعاناة.. وأنت بعيييد هناك متربعا على برجك العاجي الوهمي.. ولا زلت تتحدث عن كرامة السوداني التي أضحت خرافة : كخرافة الغول والعنقاء ..

ولن أقول الخل الوفي.. فالخل الوفي لا يزال نعمة ورحمة من المولى.



أي كائن أناني أنت ؟!!

..جزى الله أمثالك بما يعانيه هذا الشعب في الداخل ، فلو كنتم تظنون ( أن دربكم مرق) فدعني أبشرك بأنك في تلك البلاد لست سوى ( وافد) .. وراسمالك نفخة من مسؤول فيها كما سبق أن نبهتك .



أنت لست بأفضل من هؤلاء الضحيات.. اللواتي تدينهن بما ليس بيدهن..

فأنت أيضا خرجت من بلدك مضطرا تضرب في أكباد الأرض سعيا وراء الرزق..

فرقك منهن فقط.. ربما يكون الحظ في العثور على مهنة.. أو ربما تكون الواسطة القوية.. أو التذلل للسفارات وكل ذي سلطة دنيوية مؤقتة وبائسة..



الظواهر الإجتماعية لا تعالج هكذا يا جاهل..

بل تعالج من جذورها.. والجذور ليست كما هي في فهمك الضحل والأناني .

بل عبر مناهج بحث صاغها علماااء ..لتبيان الخط الفاصل بين العلم واللغو .

ودراسة الظواهر الإجتماعية أي تلميذ في الروضة ربما يعلم أنها تكون أول ما تكون بدراسة مسبباتها.



قلت لي الضابط فلان قال.. هههههههه



حقا كم أنت مثير للشفقة ، ربنا ينير بصيرتك.. فأخشي ما أخشى عليك.. أن تمتحن ذات الإمتحان.. من الواحد الديان .

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وثم ، وبالمناسبة أضحكني جدااا طلبك لي بأن أدعو لل(الفضيلة ) ..

فما أدراك يا مسكين يا ضيق الأفق .. بأن فهمي للفضيلة هو نفس فهمك البائس لها.. ؟!!



فهمي للفضيلة ببساطة : أن لا أتجسس ولا أتحسس ..

وأن أدع الخلق للخالق..

فالحمد لله أعرف قدري.. ولست ب(ملاك طاهر ) كما توهم نفسك ..

يا متجسس ومتحسس ومتسكع القهاوي النواص..



همي كله في هذه الدنيا أن أراجع وأراقب نفسي وأحوالي..



ولا أنهض من سريري إلا من أجل عمل ينفع ويفرج على الخلق.. لا يضيق عليهم سبل الله الواسعة.. بزعم ( وهم ) فضيلة فضفااااض..



وماهي (الفضيلة ) إن لم تكن.. السعي لعلاج قريب مريض أو إطعام طفل جائع.. ؟!!!



فلتذهب كل دعاويك للفضيلة إلي حيث تنتمي وتستحق ...



فهل كنت تظن حقا ..أن الصانع جل وعلا.. سيترك هؤلاء الضحيات المسكينات .. وحدهن بلا عون ، رحمة في يدك ويد كل من يتوهم سلطة دنيوية فانية :

سواء كان إعلامي مثلك وبوق لدولة أجنبية ، أو مجلس جالية ، أو الضابط فلان أو علان ( واااو هههههه) ...

أو سفارة وطن ( حدادي مدادي ) استولت عليها عصبة ظالمة في يوم طالع بئيس ..؟!!



ألا تبا لك ولأمثالك.. ألا تبا لك ولأمثالك..

ضيقوا الأفق.. الأنانيون.. المتعالون على معاناة قومهم .

وتبا لك كرة أخري.. لأنك جعلتني ألعنك.. وقد ظننت أنني قد تبت من اللعن !



آمنة أحمد مختار أيرا

2 Apr 2018 |Articles |News |مقالات |بيانات