02-04-2018, 04:17 PM

صلاح الباشا

صلاح الباشا

تاريخ التسجيل: 25-10-2013

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) في الذكري الرابعة لرحيله ذكريات ومواقف وطرائف مع محجوب شريف بقلم صلاح الباشا

04:17 PM April, 02 2018 سودانيز اون لاين

صلاح الباشا-السعودية

مكتبتى

رابط مختصر

تمر علينا الذكري الرابعة لرحيل شتعر الشعب محجوب شريف والذي كم جمـّل

دنيانا بروعة أشعاره التي كانت تعطينا الأمل في غد مشرق جميل يذيل كل

الأذي وتراكم الأحزان التي ظللت حياة شعبنا طويلاً .. ونحن إذ نتذكره

اليوم فإننا نعيش جميل أيامنا عبر تلك السنوات الجميلة التي جمعتنا معه

منذ شبابنا الباكر بام درمان ، وتجول بخواطرنا بعض منها .

• ذات مرة ونحن وقتذاك نعمل بالدوحة ، والامبراطور الراحل وردي بيننا في

رحلة زراعة الكلي الشهيرة في اكتوبر 2002م تحديداً ، طلب مني الاستاذ

محمد وردي عليه الرحمة ان نحاول إستخراج تأشيرة زيارة لمحجوب لقضاء شهر

كامل معه بالدوحة بعد الإنتهاء من زارعة الكلية .. فقلت له ممكن جدا

ولكنني اعاني دوما من حكاية الخدمة المقطوعة من تلفون بيت محجوب شريف ،

ضحك وردي ضحكة مجلجلة قبل ان يعلق قائلا: تعرف ياباشا عادي جدا يكون

تلفون المنزل مقطوعا بسبب الفاتورة ، وقد تعودنا حين نطلب محجوب ان نسعي

اولا لسداد فاتورة هاتفه حتي نتمكن من مهاتفته ، وبالتالي سنقوم من هنا

بإنجاز المهمة ونسدد الفاتورة لتتصل به كي يرسل صورة الجواز حتي نشرع في

استخراج التأشيرة من الجوازات القطرية ، ثم ذكر وردي جملة توقفت عندها

كثيرا حين قال: ان زهد محجوب شريف هذا لايوجد له مثيل إلا في عهد الصحابة

، وبالتالي مثل محجوب لن يعمر كثيرا لأن مثل هؤلاء البشر ماتوا زمان

لأنهم أخيارنا جميعا .

• أتي محجوب الي الدوحة تصحبه كريمته الصغري ( مي ) والتي اقترح صديقنا

نور الهدي مؤسس وناشر ومالك دار عزة للنشر أن نرفق في تاشيرة شريف كريمته

مي وقد كان ، وقد اهدش محجوب السودانيين بلياليه الشعرية التي اقمناها له

بالدوحة حيث شاركت مي بتقديم العديد من الاناشيد التي كتبها لها والدها

الأستاذ .

• قلت لمحجوب لقد شاهدناك في التلفزيون ذات مرة وأنت تلقي الشعر في

احتفالات نادي الهلال ، فهل انت هلالي او لك إنتماء رياضي ؟ ضحك محجوب

شريف ضحكة مميزة ثم قال بأنه لا يفقه شيء في الكورة ولا يتابعها ، لكن

الاخوة في نادي الهلال طلبوا مشاركته في الحفل ، لكنه وبسبب جهله بالكرة

وشعارات الاندية فإنه قد إرتدي قميصا احمر اللون من باب ( القشرة ) وذهب

للمشاركة ، حيث اشار له البعض بأنه قد ( دقس ) لأنه يشارك الهلال ليلته

لكنه يرتدي الاحمر شعار المريخ بسبب ان شعار الهلال هو الازرق ، فإعتذر

للجمهور عند صعوده للمسرح بسبب ارتدائه القميص الاحمر فضحك الجمهور ،

واحسنوا إستقبال قصائده الوطنية الخالدة .

• ذكر الصديق الاستاذ والشاعر الفلسفي المعروف التجاني سعيد وهو صديق

مقرب جدا من شريف ، بأنه ذات مرة ذهبا لدعوة عشاء عند الاستاذ محمد وردي

في منزله المستأجر بالعمارات الخرطوم قبل استقراره لاحقا في بيته الخاص

بالكلاكلة صنقعت ، حيث كان التجاني قد سبق ان تغني له وردي بتاك الخالدة

( من غير ميعاد ) مذ كان التجاني طالبا بالثانوية في العام 1968م . وسبب

دعوة وردي لهما هو ان يسمعها النشيد الجديد الذي سبق ان كتبه محجوب شريف

بعد ان تغني له وردي بنشيد ( حارسنا وفارسنا ) في العام 1969

مع بداية ثورة مايو ، والنشيد الجديد هو ( في حكاياتنا مايو)

... فقال شريف للتجاني دلوقتي بي كده يكون وردي قد غني لي أثنين وإنت

واحدة بس ما زدتها ، وعند العودة الي ام درمان الثورة بعد تناولهم العشاء

، طلب محمد وردي من ضيف آخر لم يفصح وردي عن إسمه أن يوصل الأستاذين

محجوب والتجاني الي المحطة الوسطي أم درمان بالعربة، وكان هذا الضيف يقود

سيارة فلكسواجن ، وعند نزولهما في الوسطي ام درمان ، شكراه ، غير ان

محجوب شريف سأل الرجل : إسم الكريم منو يا خونا ؟ فرد عليه انا ( محمد

ابراهيم نقد ) وتحرك مسرعا حيث وقف محجوب شريف مندهشا لفترة عند سماعه

للإجابة ، ذلك انه لم يكن يعرف وجه القيادات السياسية التي انتمي لها

لاحاقاً .

• حكي لنا شريف ذات مرة بأنه كان بسبب اشعاره يواجه مضايقات امنية قاسية

في سنوات السبعينات في زمن حكم الرئيس الراحل جعفر نميري بسبب اناشيده

التي لا تتوقف وذلك بسرعة انتقالها بسرعة بين ايادي طلاب الجامعات

والثانويات في ذلك الزمن الذي لم تكن فيها الوسائط الاعلامية منتشرة في

السودان . ومن تلك المضايقات التي نتجت عنها اغنية محددة تغني بها وردي

في ذلك الزمان ، هي ان محجوب شريف الذي تزوج من السيدة اميرة الجزولي

والدة كريماته مريم ومي ، وهي شقيقة الاستاذ الجليل والمحامي المعروف

صديقنا كمال الجزولي ، وقد اقيم حفل الزفاف بدار المعلمين الذي كان يقبع

في مواجهة رئاسة شرطة المرور بشارع الجامعة في موقع المرور الحالي ، وقد

كان الحفل عبارة عن استفتاء لشعبية الرجل ، وذهب في رحلة الزواج بالقطار

الي بورتسودان ، وعند العودة وما أن استرخي في منزله ، إلا أن يأتيه زوار

الليل معتقلا ومخفورا بقطار اليوم التالي الي سجن بورتسودان تارة اخري ،

وهناك كتب تلك الرئعة التي ذكرتها كما كتب غيرها ايضا ، نعم كتبها

لعروسته وغرد بها وردي بلحن خفيف جدا في ذلك الزمان ، ذلك ان وردي يعرف

مقاصد مفردات اشعار صديق عمره محجوب شريف التي لا تفرق بين العمل الوطني

والاغنية العاطفية حيث قال فيها :

معاكي .. معاني حياتي بتبدأ

وافتح باباً ياما إنسدا

واشوف العالم ربوة جميلة

عليها نسيم الصبح مخدة

وبيني وبين النهر عشانك

عـُشرة بتبدأ

وبين عيني .. خد الوردة بتبقي مخدة

اصالح روحي ... وتبري جروحي

اهلل باسمك ... اهلل اغني

واقيف .. وأتحدا

بحبك .... انا مجنونك

ساكن فيني هواك وبريدك

جوه القلب ...النبض بصونك

****

• من الطرائف التي يحكيها محجوب الشريف بعد خروجه من المعتقل إثر فشل

حركة الرائد هاشم العطا في يوليو 1971م وعودة نميري تارة اخري بتلك

الهجمة الشرسة جدا علي قوي اليسار من كافة الفئات ، حتي الطلاب ، تم

بالطبع فصل محجوب من العمل كمعلم ، فإفتتح الرجل دكان في الثورة ، وبدأ

الزبائن يفدون الي متجره ليبتاعوا منه ، برغم ان معظم البيع كان (

بالجرورة ) فقد أدخل محجوب حرفة بيع الفول في الدكان كشأن معظم البقالات

، غير ان رجال الامن ظلوا يترصدونه بأن يأتوا في الليل البهيم ليأخذوا

قدرة الفول بكاملها حين تترك خارج الدكان لزيادة إشتعال الفحم في الكانون

حتي الصباح ليصبح الفول مستوياً ... يحكيها محجوب وهو يضحك لطرافة

المعاكسات السياسية وسذاجتها وقتذاك ... فصبر محجوب علي الاذي طويلا ،

وفي نهاية الامر ذهبوا هم بسرعة البرق وبقي محجوب واشعار محجوب تسكن داخل

وجدان اهل السودان.

• كعادة محجوب فإنه كان لا يرغب في حضور بروفات اعماله الشعرية حيث يفضل

الاستماع لها كباقي الجمهور من خلال الاجهزة . حتي المسرح فإنه لا يرغب

لسماع اغنياته منه .

• ولكن ذات مرة وقد كنا وقتها في النصف الاول من السبعينات نعمل بمهنة

التدريس بمدارس ام درمان ونواصل دراستنا الجامعية مساء بجامعة القاهرة

فرع الخرطوم ، وكان محجوب شريف وقتها قد تم فصله من مهنة التدريس التي

امتهنها منذ تخرجه من معهد التربية ( سنتين بعد اكمال المتوسطة ) التي

درسها بمدرسة المدينة عرب بالجزيرة - غرب ودمدني ، فإنه قد دعاني ومعي

زميل الطرفين الاستاذ المربي الراحل سليمان هباش لكي نذهب معه الي دار

اتحاد الفنانين بامدرمان بموقع الدار السابق الذي كان يجاور المسرح

القومي وهو عبارة عن بيت من بيوت وزارة التربية الظليلة الاشجار وتجاور

ايضا سكن الاستاذ عبدالمجيد طلسم وكيل وزارة التربية الاسبق وهو والد

البلابل . وسبب دعوة شريف لنا هو ان وردي قد طلب منه الحضور بالنادي

للاستماع للبروفة النهائية لأغنيته التي كتبها لوردي كأول عمل غنائي

عاطفي بعد سلسلة الاناشيد الوطنية ، وقد كانت الأغنية هي ( جميلة

ومستحيلة ) التي ظهرت للوجود في العام 1975م تحديداًوقد احدثت ضجة ضخمة

جدا بسبب ان مفرداتها كانت فعلا ذات لغة جديدة ، وقد اضفي لها لحن وردي

ومسيقاه بهاء فوق بهاء المعاني.

يا جميلة ومستحيلة

إنت دايما زي سحابة

الريح تعجل بي رحيلها

اسمحيلا تشوف عيونك اسمحيلا

انا لا الصبر قادر عليا ولا عندي حيلة

• كنا في يوليو من العام 1970م قد اتينا من مدينة الاحلام ( ودمدني ) الي

الخرطوم لنلتحق بجامعة القاهرة فرع الخرطوم التي فتحت ابوابها لطلاب

الشهادة السودانية بتخصيصها لعدد الف منحة بتوجيهات من الزعيم جمال

عبدالناصر لمدير الجامعة وقتها الراحل الاستاذ الدكتور محمد طلبة عويضة

عالم الرياضيات المعروف والذي تم اختياره فيما بعد لتأسيس جامعة الزقازيق

والتي فتح فيها فرصا متسعة للطلاب السودانيين في ذلك الزمان من حقبة

السبعينات ، وحينها قد التحقنا بمهنة التدريس صباحا ، فقد عرفني بعض

الزملاء علي الراحل الاستاذ محجوب شريف ، وقد كان منهمكا بتكوين جسم

سياسي داخل اواسط المعلمين يسمي ( رابطة المعلمين الاشتراكيين ) فإنضممنا

معه في تلك الرابطة حيث كانت شعارات الاشتراكية والقومية متمددة بقوة

جاذبة جدا في ذلك الزمان ، ومنذ ذلك الوقت ظلت علاقتي ممتدة مع محجوب حتي

رحيله بالأمس القريب ، واذكر ان محجوب لم يكن يتحدث كثيرا في الشان

السياسي ، بل كانت اهتماماته هي أن يتلمس احتياجات الناس العاديين

البسطاء ، ويترجم تلك الآمال والمعاني والرغبات الي شعر دراجي جميل ،

يشبه كثيرا المدارس الشعرية التي تتحدث عن معاناة الجماهير ، وقد رأيناها

متمثلة في الشعراء الراحلين : أحمد فؤاد نجم ، أمل دنقل ، صنع الله

ابراهيم ، والعراقي بدر شاكر السياب وغيرهم كثر .

• كان محجوب شريف وقبل داء الرئة الذي اقعده عن الحركة الواسعة لعدة

سنوات ماضية قبل رحيله يحب جدا عمل الخير الميداني والتطبيقي ، حيث اسس

في الثورات البعيدة مؤسسة أو منظمة ( رد الجميل ) التي كان يستقطب من

اجلها العفش المتهالك الذي ترميه الاسر في اركان الحوش او في المخزن ،

فيشجعهم علي التبرع به ليصنع من ذلك الاثاث بواسطة الصبية المشردين اثاثا

جديدا يمكن تسويقه ومساعدة هؤلاء الصبية والاطفال بريع بيعه لسد حاجاتهم

وحاجات اسرهم الحياتية ، وقد نذر نفسه لهذه الخدمة ، كما كان ناشطا في

تأسيس جمعية مرضي الفشل الكلوي للأطفال بطريقة لا تخطئها العين .

• ظل محجوب شريف يلبي دعوة الجاليات السودانية في الدول العربية

والاوربية ، فيستغل الفعاليات ورحلات العلاج لجمع المزيد من الدعم

لمنظمته الخيرية التي صنع بها المستحيل ـ فوضع بصمته القوية في خارطة

العمل الطوعي لسنوات طويلة وبلا إعلام مصاحب أو ضجيج اوجلب دعم رسمي ،

مكتفيا بمساهمات الخيرين داخل الوطن وخارجه .

• إننا حين ودعنا الاستاذ محجوب شريف الي مثواه الاخير ، ندعو الله تعالي

بان يقبله القبول الحسن ، ذلك انه هو الانسان البسيط الذي لم نره يسبب

اذي في حياته كلها لأحد ، ولم نعرفه مترفعا ولا متعجرفا ولا متعاليا كشأن

العديد من المثقفاتية الذين يملأون الدنيا ضجيجاً .

• وإننا إذ نودعك يا محجوب يا شريف فإننا نظل نردد معك وبعدك :

• يا شعبا تسامي .... يا هذا الهمام

• تشق الدنيا ياما .. وتطلع من زحاما

• زي بدر التمام

• تدي النخلة طولا ... والغابات طبولا

• والايام فصولا .. والبدري الغمام

وأخيرا نقول ... وداعا يا شاعر الشعب ، ونسأل الله سبحانه وتعالي أن ينزل

عليك شآبيب رحمته وغفرانه وأن يجعل مثواك الجنة بقدرما ما قدمت لهذا

الشعب من أمنيات طيبة بأشعارك التي لاتزال تسكن في وجدان شعب السودان

( لله ما أعطي ولله ما أخذ)

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