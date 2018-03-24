فضيحة مستشفى النو : بين التشريعي والمظالم!! بقلم حيدر احمد خيرالله

04:23 PM March, 24 2018 سودانيز اون لاين

حيدر احمد خيرالله -الخرطوم-السودان

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سلام يا وطن





*قد نفهم ان تصل صراعات هذا النظام لحد اعتقال مدير بنك فيصل الاسلامي ، وقد نستوعب حديث السيد رئيس الجمهورية عن استعداده لحرب القطط السمان ، وقد نتقبل لحد ما فكرة صراعات الجماعة مع بعضهم لتواصل الجماعة البقاء علي سدة الحكم لكن ما لا نقبله ان يطال الفساد مؤسساتنا الصحية والاهمال الطبي يتجاوز كل الحدود كما حدث في مستشفى النو في مطلع شهر مارس مع احد المواطنين الذي احضر للمستشفى إثر حادث موتر وظل فيها تسعة ايام ثم نقل الي مستشفى البقعة فى اليوم الثاني وشخص حالته طبيب غير اختصاصي ليحدد ان مشكلة المريض الذي أُحضر للبقعة قد طلب مدير المستشفى اجراء صورة اشعة مقطعية للرأس اتضح مؤخراً انه لم يكن في حاجة لهذه الصورة ، وعندما جاء الاخصائي مصادفة حدد من النظرة الاولى ان المشكلة في العمود الفقري ، فبين النقل في الاسعاف من مستشفى النو واليها اتضح قُطع النخاع الشوكى للمواطن اسماعيل احمد رضوان والذي اجرت له مستشفى امدرمان عملية في العمود الفقري تركت له عجزا كاملا .وأدركت حياة الرجل .وبمتابعتنا علمنا أن مستشفى امدرمان قد قامت بكل العملية بالمجان .

*في ظل هذه الكارثة الانسانية التي دعتنا للمطالبة بحق هذا المواطن المغلوب علي امره وتحركنا بشكوى للمجلس الطبي وتحرك اهله صوب النيابة حملت لنا الاخبار بالامس ( أكدت لجنة التشريح والحكم المحلي وحقوق الانسان بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم ، ان مستشفى النو قام بتنفيذ معظم التوصيات التي اصدرها ديوان الحسبة والمظالم من جملة 147توصية عقب زيارته للمستشفى في العام 2014 ) السيدة رئيسة اللجنة تتحدث عن 147 توصية هل كان هذا مستشفى ام مكب نفايات ؟! وعلي فرض ان المستشفى نفذ التوصيات او معظم التوصيات فلماذا لم ينفذ بقية التوصيات ؟! وما هي علاقة هذه اللجنة بالحديث عن ان المستشفى قد وفر 3 ثلاجات حديثة؟ وحقيقة لم نفهم معنى (ثلاجات حديثة) الا من باب المزايدة السخيفة وذر الرماد علي العيون لتخفي حقيقة الواقع البشع في هذا المستشفى الذي زرناه عدة مرات وفي كل مرة نذرف الدمع علي الانسان السوداني الذي رضي او فرض عليه ان تكون الصحة تحت يد اطباء مثل معز حسن بخيت الذي قال (انا حأخلي المريض لغاية ما يموت واودي جنازته القصر الجمهوري ) ولأن القصر الجمهوري ليس أحمد شرفي ، فعلينا أن نسأل عن مدير مكاتب الرئيس الاستاذ/ حاتم حسن بخيت ، إن كان يقبل بهذا الاسلوب ؟ّ!

*والمجلس التشريعي تحدثنا لجنته عن منجزات مستشفى النو ولا ترى هذا الواقع المذري ، ولم تعبأ بالشكوى التي تقدم بها مدير مستشفى البقعة الي وزارة الصحة ولاية الخرطوم وأكد فيها دخول المريض الي مشفاه دون وجود تقرير طبي مفصل من كادر مؤهل بل خطاب فقط من مدير مستشفى النو الي مدير مستشفى البقعة كل هذا لم ينشغل به المجلس التشريعي والشكوى الان في يد وزارة الصحة والتي اجرت تحقيقا مع مستشفى النو ولم تخرج نتيجته حتي الان ..هذه رسالة أولى نرفعها لوزير الصحة بولاية الخرطوم ، وتعقبها الرسالة الثانية للسيد رئيس الجمهورية عن فضيحة مستشفى النو : بين التشريعي والمظالم!! .. وسلام يااااااوطن..

سلام يا

عفواً إعتذار بطعم الأسى نرفعه للمعتقلين السياسيين وهم يمارسون تحررهم الميمون فى محبسهم عندما يصفعون عجزنا بصبرهم الجميل ، أطلقوا سراح المعتقلين السياسيين ..ولاتمتحنوا رجولتنا .. وسلام يا..

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