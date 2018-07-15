فساد وحصانات ووطن منهوب!! بقلم حيدر احمد خيرالله

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15-07-2018, 07:41 AM

حيدر احمد خيرالله
<aحيدر احمد خيرالله
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 1250

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فساد وحصانات ووطن منهوب!! بقلم حيدر احمد خيرالله

    07:41 AM July, 15 2018

    سودانيز اون لاين
    حيدر احمد خيرالله -الخرطوم-السودان
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    سلام يا..وطن

    *التشويه الذي طال الانسان السوداني فمسخ نقاؤه المعهود، فلقد عرفنا الرجل يرتاد البارات فى قلب الخرطوم ويتعشى (بالهوت دوق) ويحتسي المشروبات الروحية ، ولكن عندما تقدم له رشوة مالية ينتفض وترتعد كل فرائصه ويصرخ : (انا مابأكل اولادي حرام)، ويوم كانت للوطن قداسة ، كانت الحساسية تجاه المال العام وحرمته فى أعلى درجات المحافظة عليه والإبقاء على التعافي الكامل عند التعامل مع المال العام، فكانت بلادنا لاتعرف المفاسد اليها من سبيل ، حتى أظلنا اليوم الذي عرفنا فيه لصوص البنوك الذين لا يخشون فى المال العام إلاً ولاذمة ، ومن يضمون أنفسهم الى فئة تسمي نفسها (رجال اعمال) وهم فى حقيقتهم لايتورعون عن نهب المال العام الحرام وكلما لايسمى فى القاموس باسم السرقة الصريح.
    *وبالامس القريب تحمل الاخبار عن السيد/ فضل محمد خير عدم رفع الحصانة عنه من البرلمان ، ثم حملت الاخبار عن الاستاذ / عادل عبد الغني محامي فضل أن فضل هو من طلب من رئيس المجلس رفع الحصانة عنه ، وفى كل الأحوال إن رفعت عنه الحصانة او هو من طلب رفعها ، تبقى النتيجة التى سيستفيد منها اهل السودان أن هنالك متهم كبير فى قبضة العدالة اما أن يكون بريئاً فيعود للبرلمان وإما أن يدان فيلقى جزاؤه العادل ، وفى حالة فضل محمد خير فان اهم مايهمنا هو جامعة الخرطوم التى عندما نشرنا لرابطة خريجي جامعة الخرطوم ببريطانيا وايرلندا تحذيرهم عن مغبة بيع الجامعة ، استدعتنا الجهات الامنية واتجهت ادارة الجامعة لنيابة الصحافة مقدمة شكواها ضدنا، وهاهو السيد فضل يطالب بارض الجامعة او امواله التى دفعها لحكومة الخضر ، ومن الواضح أن القادم بفضل هذه التحقيقات سيكشف الحقائق التي قامت هذه الجماعة بتغييبها عن هذا الشعب الصابر .
    *من الواضح جداً أن معركة الفساد التى تتراوح بين الجد والمحاباة فانها لن تنزع عنا الرغبة الحقة فى مساندة الحرب ضد الفسدة فى اي مستوى من المستويات ولن نمل الطرق فى كل مناحي الفساد حتى نستعيد هذا الوطن المنهوب ، وفضل محمد خير صاحب الثمانية وثمانون شركة ومن اكبر ملاك بنك الخرطوم، ولان الفساد قد كان اكبر مراتعه البنوك فان صاحب بنك الخرطوم تتزايد دائرة الاهتمام بقضيته بنفس الاهتمام بالحصانات ومعركة الفساد فى وطن منهوب. . وسلام يااااااوطن.
    سلام يا
    بلادنا وان افسدوها وسرقوها وحطموها ، تظل عندنا مظنة أن تلتقي عندها اسباب الارض باسباب السماء..وننتظر غدها المتفجر سماحة ومحبة وبناء .. وسلام يا..
    الجريدة الاحد١٥/٧/٢٠١٨
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