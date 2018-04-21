21-04-2018, 01:01 AM

شوقي بدرى

شوقي بدرى

تاريخ التسجيل: 26-10-2013

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) غندور لم يسمع الكلام بقلم شوقي بدرى

01:01 AM April, 20 2018 سودانيز اون لاين

شوقي بدرى-السويد

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كان واضحا جدا منذ البداية ان اختيار غندور كان بسبب ضعف شخصيته وعدم مقدرته مناطحة الكبار والخروج عن الخط . السودان كان محتاجا لولد طيب غير متشنج ولا يعطي اى انسان الشعور بوحشية النظام ولؤم الانقاذ . الموضوع كان علاقات عامة عالمية يصلح لها غندور لانه بعيد عن شكل القتلة وزبانية التعذيب والاغتصاب التي علقت بذهن العالم .انه من نوع مصطفي عثمان شحادين ولكن شحادين قد طغى وتجبر وصار يصف السودانيين بالشحادين و يهدد بقطع اليد واشياء اخري ويقول الما دايرنا ما يولع بي كهربتنا وما يشرب مويتنا ولا يمشي في ظلطنا ويمكن ما يتكلم بي موبايلاتنا ولا يلبس نعلاتنا .

ما عرفناه من اهلنا في الدويم وهي بلدنا ولا يزال لوالدي اطيان مسجلة باسمه نمتلك الاوراق ولكن قد تغول عليها ألاخرون ، ان غندور كان يمشي تحت الحيطة . وعندما كان يلعب الكرة كان يكتفي بخانة القون بعيدا عن الضرب والكسر ، وينتظره من يصاحبه لكي يتجنب المشاكل التي لم يكن يقدر عليها .

قندول العيشريف مع اختلافنا معه مشرف مظهرا كوزير خارجية فهو خطيب مفوه ويجيد الانجليزية وافكاره مرتبة جدا . والاهم هو انه لا يستفذ ولا يهاتر ولا يخرج عن طوره مثلنا نحن السودانيين . ولكن ضعفه واضح جدا . والسياسة العالمية لا تحترم الضعفاء . من المخجل جدا ان يبكي وزير خارجية بالمفتوح وامام عدسات التلفزيون . وزير الخارجية هو الرجل الثالث في الحكومة . فعندما اصيب الرئيس الامريكي ريقان بطلق ناري لم يكن بوش متواجدا فذهب هيق وزير الخارجية الى البيت الابيض وقال ... انا المسؤول هنا الآن . ولفترة قصيرة كان قائدا لاكبر قوة في العالم . اين هذا من غندور ؟ لقد رضى غندور لسنين عديه بوظيفة لا وزن لها في الانقاذ وهي النقابات . ما الذي يجمع اكاديمي كلف الدولة مالا كثيرا في تعليمه مع النقابات ، سوي لخبطة الانقاذ ؟

كان من المفروض ان لا يتراجع قندول العيشريف عن استقالته . وكان التاريخ سيحفظها له كعمل بطولى . فبعد جهد مقدر استطاع ان يفتح كوة مع النظام الامريكي وبدأت الامور اكثر ملائمة للانقاذ ، ولكن المأفون البشير قام بسواطة الدنيا بذهابه لروسيا وانبراشته الكريهة . وحطم كل ما خلقه غندور بعد مناشدة قندول العيشريف بسحب الاستقالة بدأ في التصرف والاحساس بأنه وزير خارجية حقيقي وشطح ونطح ونسى ان الموضوع كله في يد شخص خفيف العقل ، اعطاه الكثيرون الشعور بانه فرعون . لقد ارجعوه لكي يتم طرده في الوقت الذي يختارونه ، ليكون عبرة للآخرين . فالشاب الذي شتم نافع امام الجميع في الجامعة لم يفتك به مباشرة حتى لا يكون بطلا قوميا . ولكن تم التنكيل به في الوقت المناسب . ولقد نسيه الناس اليوم . هؤلاء تلاميذ وكيل ابليس على الارض .... الترابى .

في الخمسينات وبعد الاستقلال مباشرة حضر الفريق عبود الي القصر الجمهوري وهو يرتدي بدله دمور بسيطة لحفل في القصر الجمهوري واصطدم بالسفير عبد الكريم ميرغني وقام بالاعتذار وفطيب الاستاذ عبد الكريم ميرغني خاطره وناداه لدهشته بلقب الفريق ولم يكن عبود يظن انه معروف للكثيرين . وبعد تبادل التحية سأل الفريق عن وظيفة محدثه . وكان الرد انه سفير .فقال الفريق ببساطته المعهودة . السفير ده وظيفتو شو بالظبط ؟ فرد الاستاذ مازحا ..... الوزير ده الزول البترسلو دولته علشان يكذب . بعدها بسنوات . صار الفريق رئيسا للسودان . وقام برحلة كانت فاشلة بكل المقاييس . ولقد اشار لها عبد الرحمن مختار في كتابه خريف الفرح . واعترف بأنه قد ساهم في الفشل لانه قد طلب منه كتابة بيان باللغة الانجليزية وهو خريج مدرسة وسطى . وليس كل حامل دكتوراة بقادر على كتابة خطب الرؤساء او البيانات الخ . انه علم له الدارسون والمتخصصون . وتأثرا بجو الترحيب الذي وجدوه من ايوب خان في باكستان شارك عبود في بيان مشترك مع الباكستان مساندا باكستان ضد الهند . والهند في زمن جواهر لال نهرو من اعمدة دول عدم الانحياز منذ مؤتمر باندونق 1955 بقيادة جوزيف بروس تيتو واحمد وسوكارنو وآ خرين . والسودان كان من دول عدم الانحياذ وباكساتنا كانت في الحلف الامريكي المناوئ ، مثل حلف بغداد والاحلاف الاخري . وبعد الذهاب للهند كان الجو ملتهبا . فطلب الفريق من السفير عبد الكريم ميرغني ان يتصرف وان يصلح الحال . ورد عبد الكريم ميرغني ان الامر غير ممكن . فذكره الفريق بدعابته في القصر . لهذا نقول ونعيد القول ان الدبلوماسية علم وفن راقي لا يستطيع الجميع تعلمه . ويخطر لي مباشرة اسم اثنين من السفراء فاروق عبد الرحمن ونور الدين ساتي . وعرفتهم عن قرب وهم مع عشرات السفراء قد خلقوا لهذه الوظيفة . وصارت الانقاذ ترسل الى الخارجية ,, البايظ ,, من لعبة السلطة . ولسوء الحظ ان الرجل العاقل منصور خالد قد جعل له شيعة في الوزارة ومنصور ليس بدبلوماسي محترف بالرغم من انه من اعظم الكتاب في الشرق الاوسط وافريقيا . وعندما تسلم سحلول السلطة تخلص وضايق شيعة منصور . كانت سابقة غير حميدة . ومن المحن السودانية ان الرئيس عبود بعد كل التشريفات والمراسيم في يوغوسلافية احس بالضيق واراد ان يختلي بالسودانيين فقال متأففا ..... الخواجة ده مبارينا مالو ؟ وعرف بعدها ان الخواجة هو السفير سحلول . بلادنا والبلاد التي تجاورنا يصدق الحكام كذبهم قبل الآخرين . الملك فاروق كان يتصرف كطفل كبير ، قام احد الضباط بطرد سائقه من نادي الضباط . فمنحه الملك فاروق رتبة اعلى من الضابط الذي طرد السائق . وطلب منه طرد الضابط من النادي . واستمرت ترقيات السائق الى ان صار ضابطا عظيما . وصدق الملك فاروق انه سائقه خبير اسلحة واصطحبه في رحلة شراء اسلحة لحرب فلسطين . وقاموا بشراء اسلحة فاسدة منها طائرات قديمة لها فتحات في ارضيتها لالقاء قنابل على العدو . وكان حيدر باشا رئيس الجيش المصري يسرق من ميزانية الجيش ويرفض المحاسبة ويقول ان القائد لا يحاسب . وتماسيح الانقاذ لا يحاسبون .

والانقاذ تصدق ان كوادرها ملائمة لكل الوظائف . وبصدقون كذبهم . ويستغربون للفساد ، الاهمال والجهل. وهم السبب في كل المصائب التي لا يريدون الاعتراف بها . اما غندور فلقد قلت له في موضوع تحت عنوان غندور المسكين ذي عروس المغترب محرشة وموصية . وقلت له ان عليه ان يستعد لانه سيزينوه آجلا ام عاجلا .

اقتباس



غندور المسكين ذي عروس المغترب موصية ومحرشة

02-18-2014 06:43 AM





البت البعرسها المغترب بتتعب من التحريش والوصايا . لاتستمتع بي حياتا ولا تريح راجلا . غندور ده جا يدلك الدرب علي قول حبوبتنا مدينة ام جدودنا . ما حيعمل حاجة . ولا هو جاي عشان يعمل حاجة . هو نافع الاشطر منو واقوي منو واشد حقدا وسواد قلب وكره للبشرية ، ما طربقوا ليه اتفاقيته مع قرنق علي دنقوسو . خلوه يتلفت ذي الزول الورقو زايد . وفي الآخر قالوا ليه ادينا عرض اكتافك .

وغازي ختوه في الرف عشان بياكل بي ايده الشمال ؟؟ ما عشان طلع من وصايا ام العروس وخالاتا . قالو الصراع بعرفو الزول القاعد . والزول القاعد بيدي نصايح . حنكل ليه . امسكه من نصو سردب ضهرك . لكن لم القاعد ينزل الصراع الفصاحة كلها بتروح . الزول البيفاوض بيواجه بحقائق ومنطق حتي لو كان حجر حيتأثر وحيتراجع امام الحق .

لمن علي عثمان احس بأنه ...قد دني قطوفها . اتحزم واتلزم وطلع غازي من اللين علشان يدخل التاريخ ويمكن ياخد جائزة نوبل للسلام . وبعد ما ظهر انو نيفاشا كانت سنما غشاشة . بدا الناس في البحث عن كبش فداء . مين البصم ومين الوقع وضحك مع جون قرنق ؟؟. وجاء جون قرنق الخرطوم وطلعت اكبر مسيرة في تاريخ السودان . مين المسعول ؟؟ علي عثمان . وما نفعت حنكة ولا دهاء ولا التظاهر بالطهر والتجرد والفقر والزهد . كله ما نفع التنظيم العالمي للاخوان عاوز دم . فلا يسلم اللؤم الاخواني حتي يراق امامه الدم . اي دم ، مش مهم دم غندور ولا عصفور . فيا غندور بل راسك حيزينوك حيزينوك .



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