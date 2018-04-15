غاندي معتصم و حمد بحيري..... عندما تسجن النزاهة و الأخلاق بقلم د. حامد برقو عبد الرحمن

07:12 PM April, 15 2018 سودانيز اون لاين

د. حامد برقو عبد الرحمن-sudan

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عندما سألني البعض عن سر الإتيان مرة أخرى بصلاح عبدالله (قوش) مديرا لجهاز الأمن في هذا التوقيت – قلت و بالحرف الواحد التنكيل بالمعترضين على إعادة ترشيح البشير من داخل المنظومة الحاكمة و حماية المفسدين الذين يساندون البشير.

وهو ما تجسد جليا في اعتقال الباشمهندس غاندي معتصم المدير الأسبق لشركة أساور و حمد بحيري المدير الحالي لشركة النيل للبترول قبل ثلاث ايام بذرائع الفساد المالي.

قبل حوالي خمس السنوات و عندما اوعز المفسدون حول الرئيس للبعض لتشويه و قلب الحقائق عن غاندي معتصم كتبت الآتي نصه على من غرر به: (( قرأت ما تفضلت به عن الفساد في شركة أساور المملوكة لنظام الفصل العنصري في الخرطوم و علاقة مديرها التنفيذي الباشمهندس غاندي معتصم. اخي الكريم انا ادعي بأنني واحد من الذين يبغضون هذا النظام و أهله بغضا ليس من بعده شيء.

الأخ غاندي رجل من كوكب آخر . الخيانة عنده تحت الصفر و كذا العنصرية . لقد حاربه اللص الكبير عوض احمد الجاز و الكثيرون من أقطاب النظام الفاسد لكنه لم يساوم و لم يتراجع , حاربوه لأنه نقي و لأنه لا يشبههم .

للرجل قصص مع كل رؤوس الفساد في السودان من عبدالله حسن احمد البشير الي اصغر فاسد نافذ

أقول ذلك و انا شخص محروم من دخول السودان - ما مر على الدولة السودانية مسئول في نقاء و اخلاص غاندي معتصم.

سيأتي اليوم الذي يكتب عنه الكثير . ببساطة فهو إنسان استثنائي و من كوكب غير كوكب الجبهة الاسلامية .لو لم يكن غاندي لأصبح اليوم من اغنى أغنياء افريقيا و ليس السودان فحسب .

ربما تسألني لماذا ترك في موقعه لكل هذه الفترة ليعمل في وسط ذئاب المؤتمر الوطني - ببساطة لأنه ناجح و يصنع النجاح و يدهشهم بنجاحه .

غاندي معتصم هو المدير التنفيذي الوحيد الذي يكتب الي ديوان المراجع العام في الخامس و العشرين من ديسمبر كل عام ليأتي و يراجع حسابات شركته.

معاناة غاندي مع كبار المؤتمر الوطني عندما رفض توظيف الناس على الأساس القبلي و الجهوي و السياسي كانت لا توصف . اغتنم الكثير من أبناء الهامش السوداني للعمل معه على أسس الكفاءة رغم رفض الفاشي عوض الجاز و غيره من مرضى الإنقاذ .غاندي لا يهمه من اي الأقاليم او القبائل او الأحزاب انت ، بل يهمه كفاءتك و اخلاصك .سيحاربونه و يلطخون سمعته الحسنة لبعض الحين و لكن العاقبة للمتقين.

في الأصل لا يوجد نظام عدلي في السودان حتى أتوقع انصاف غاندي لكن من المؤكد ان غاندي و رفاقه سينتصرون عندما ينتصر الشعب السوداني على نظام اللصوص القتلة)). إنتهى الإقتباس.

في دولة الفساد و المفسدين من الطبيعي ان يتم عزل غاندي معتصم و حمد بحيري من شركة اساور طالما رفضا كل انواع الاغراء وقاوما كل انواع التهديد بغية السكوت على إستيلاء صهر عوض الجاز على سبعة مليون دولار من عائدات شركة أساور و طالما رفضا إحلال شركة ساس المملوكة لكل من عوض الكريم محمد خير – الامين العام الحالي لوزارة النفط و عوض احمد الجاز الوزير الاسبق للنفط (عن طريق مدير مكتبه ). فتحولت عطاءات الاستيراد الحصري للسوائل الكيميائية من شركة أساور المملوكة للشعب السوداني (و لو إسميا) الي شركة ساس التي يمتلكها عوض احمد الجاز و شريكه.

لكن غير الطبيعي في الأمر ان تبلغ جراءة المفسدين الي حد سجن و اعتقال أمثال غاندي معتصم مصطفى و حمد مدثر بحيري بذرائع و تهم ملفقة بغرض التشويه و التخوين و التخويف و التنكيل.

ثم همس في أذن الأخ الفريق أول صلاح قوش,,,,,,, هل من عامل شخصاني في الأمر – أعني هل من علاقة بين إعتقال ثلاثي الأمانة و النجاح في مجال النفط( غاندي معتصم - حمد بحيري - أحمد أبوبكر) و أعمالك التجارية في مجال النفط بشرق أفريقيا و خاصة جنوب السودان ؟؟

إنها دولة اللامعقول – فيها تسجن النزاهة و الأخلاق.



د. حامد برقو عبد الرحمن





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