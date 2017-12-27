كيفية الحصول على (الطاعون)
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 28-12-2017, 07:38 AM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

عودة الاحتلال التركى !! بقلم زهير السراج

27-12-2017, 11:28 PM

زهير السراج
<aزهير السراج
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 96

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


عودة الاحتلال التركى !! بقلم زهير السراج

    11:28 PM December, 27 2017

    سودانيز اون لاين
    زهير السراج -canada
    مكتبتى
    رابط مختصر

    مناظير

    [email protected]



    * التركى (أرودغان) يريد أن يستعمر السودان من جديد، وبوابته الى ذلك مدينة سواكن، التى أعطاها له البشير وكأنها ملك شخصى له يتصرف فيه كما يحلو له، ولا يدرى أحد على أى أساس أعطاها له، وبأى قانون، وأى علم سيرفع عليها؟!

    * الدكتاتور التركى الذى تسبّح الجماعات الاسلامية بحمده ليل نهار، وتدّعى انه الحاكم الاسلامى القدوة الذى سيعلى شأن الدين ويكتب اسمه بأحرف من نور على صفحات التاريخ البشرى، ويثبت للعالم اجمع ان الاسلاميين هم الاجدر بالحكم بسبب ايمانهم المخلص لله تعالى ونظافة يدهم وعفة لسانه، يريد إستعمار السودان، ويزيده فسادا على الفساد الذى يغرق فيه بسبب المتأسلمين ونظامهم الفاشى!!

    * فهو حاكم فاسد مثل غيره من المتأسلمين الذين يتاجرون باسم الدين، ولقد أثبت ذلك المدعى العام التركى قبل بضعة اعوام، عندما وقف بشجاعة وراء تحقيقات الفساد فى تركيا التى طالت عدد كبيرا من ارفع المسؤولين فى حزب (اللات والعزى) الشهير ب(العدالة والتنمية)، واتهم (أردوغان ) وزبانيته الذين يتسربلون بلباس الدين ويضعون على رؤوسهم عمائم العدالة ليظهروا للناس وكأنهم رسل العناية الإلهية الذين ابتعثوا لانقاذ العالم من الشرور والمفاسد، باعاقة سير العدالة ووضع العراقيل فى طريقها بتيسيير هروب إبن اردوغان الى جورجيا!!

    * وكانت التحقيقات قد طالت الابن المدلل (بلال أردوغان) وعددا من أبناء وأقارب المسؤولين منهم ابن وزير الداخلية، وابن وزير الاقتصاد، وابن وزير البيئة وغيرهم، إلا أن تدخل الاب والحاكم الاسلامى (النزيه) أوقف سير التحقيقات، وسمح بهروب الفاسدين الصغار!!

    * وكلنا نذكر تصريحات المدعى العام (معمر أكاش) التى نشرتها معظم صحف العالم آنذاك، بإن يده قد كُفت عن ملف الفساد الذى فتحه للتحقيق مع عدد من المقربين من أردوغان وكبار اعضاء الحزب الحاكم، واشتكى من ضغوط على القضاء، وانتقد الشرطة التى تتبع لوزير الداخلية ــ وهو والد احد كبار المتهمين فى الملف ــ بأنها لا تنفذ أوامره!!

    * هذه هى (العدالة) التى ظل المتأسلمون وأذناب أردوغان يخرمون بها آذاننا حينا من الدهر، الى ان اتضح زيفها عندما اقتربت من أبناء السلطان، كما اتضح ان (التنمية) التى ظلوا يهللون ويكبرون لها، انما هى تنمية الفساد والثروات المنهوبة من تبييض الاموال القذرة وتهريب الذهب، والعبث بأموال الشعب التركى المخدوع باسم الاسلام والدين واستعادة أمجاد الإمبراطورية الزائلة!!

    * الامبراطورية التى يريد السلطان الجديد إستعادتها عبر إعادة استعمار السودان، فاصدر أمرا سلطانيا بإعطائه (سواكن) وكان له ما أراد، وهكذا بعد أن دمر المتأسلمون السودان، جاء الوقت الآن مع حلول الذكرى الثانية والستين للاستقلال لعودته الى حضن الاستعمار من جديد .. ولكنه هذه المرة أسوا بكثير .. الاستعمار الأردوغانى الاخوانى الفاسد الضليل!!
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

28-12-2017, 03:51 AM

نزار يحيى


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: عودة الاحتلال التركى !! بقلم زهير السراج (Re: زهير السراج)

    البشير خائن وكلب بن كلب
    باع الوطن الذي اوى جده الهوساتي المهاجر من غرب افريقيا بتراب القروش
    لعن الله البطن التي انجبت هذا التافه الحقير
    ولعن الله عمر الاهبل الخاين القذر الواطي
    والله كل قاموس الشتيمة لا يوفيه حقه
    اسوا احتلال في الدنيا هو الاحتلال التركي
    البشير العبد الواطي التافه جلب سيده اوردغان الفاسد اللص
    الداعشي الذي دمر سوريا وسعى لتدمير العراق ومصر وها هو التافه البشير
    يقدم له السودان على طبق من ذهب
    مافي حل غير الثورة الشاملة التي لا تبقي ولا تذر
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de