فيرجينيا تحتفل بالفنان الكبير عبد الكريم الكابلى 25 مارس 2018
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 21-03-2018, 07:14 PM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

عودة أحمدي نجاد إصلاح لنموذج من السقوط بقلم عادل رضا

21-03-2018, 07:04 PM

الدكتور عادل رضا
<aالدكتور عادل رضا
تاريخ التسجيل: 15-03-2014
مجموع المشاركات: 18

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


عودة أحمدي نجاد إصلاح لنموذج من السقوط بقلم عادل رضا

    07:04 PM March, 21 2018

    سودانيز اون لاين
    الدكتور عادل رضا-
    مكتبتى
    رابط مختصر



    أن الثورة الاسلامية اعلي أرض أيران من خلال النظام القائم الان تواجه تقاطعا حادا و مفصليا مهما سيحدد مصيرها المستقبلي , ففي ظل النجاحات الخارقة علي المستوي العلمي و التقني و الصناعي هناك كوارث و فشل ذريع علي المستوي الاجتماعي و الفردي و أيضا الاداري و البيروقراطي الذي يضع الاحباطات و التأفأف أذا صح التعبير عند المواطن من الطبقتين الوسطي و الفقيرة و أيضا من هم تحت خط الفقر لأن هؤلاء هم من يعيشون الواقع الحقيقي علي الأرض أذا صح التعبير , و هم من يعيشون اليوم بيومه في ظل النظام الاسلامي الثوري و هم الدم الذي يسري في شرايين الجمهورية الإسلامية المقامة علي ارض ايران.


    أن وجود الدكتور محمود أحمدي نجاد من الواقع الطبقي الاوسط الي سدة القرار و تخلصه من مفرمة اللحم أذا صح التعبير التي فرم “بضم الفاء" فيها و أستشهد الكوادر المخلصة للثورة و هي حرب الثمان سنوات الموجهة لأسقاط نظام الجمهورية الاسلامية القائم علي أرض أيران آنذاك.

    نحن نعتقد أن خروج شخص مخلص الي سدة القرار و هو سحب بذلك معه أذا صح التعبير العديد من المخلصين المغيبين في ظل الطبقة الوسطي و الفقيرة خارج دائرة القرار , أن ذلك الخروج الي الضوء و الاخلاص الحاصل مع هذا الخروج بدأ يزلزل مافيا الفساد المتولدة نتيجة للانحراف الثوريين القدامى من جهة و من جهة أخري وجود البيروقراطيين الفاسدين الذين خلقوا إمبراطورية دولية ملياريه تعيش علي الفساد البيروقراطي و الاداري و أيضا علي حساب الرفاهية المجتمعية المفقودة في الجمهورية الاسلامية المباركة بل الرفاهية المعدومة للطبقتين الوسطي و الفقيرة و ما تحت الفقيرة.
    بغض النظر عن استغرابي من تغير خطاب د. أحمدي نجاد الي الحالة القومية و لم أدرس أسباب ذلك الي الان و لكن واضح ان هناك رغبة بتصفية من يريد إعادة النظام الإسلامي الي حالة الإخلاص الثوري و النقاوة الحركية التي تريد صناعة نموذج قدوة للأخرين بدلا من نموذج سلطة مكررة لنماذج حكم الانظمة الرسمية العربية .
    أن علي جيل الشباب الثوري المتسلح بأفكار الثورة الاسلامية الحقيقية للدكتور علي شريعتي.
    أعتقد أن عليهم الان أن يخرجوا الي الساحة الان, لآن الاسلام كأيديولوجية حركة تحرير الأنسان والنهضة للمجتمع بحاجة اليهم و الي جهودهم لوقف مافيا الفساد المالي عند حدها في تدمير الثورة الاسلامية و تحول النظام الإسلامي القائم علي ارض ايران من مشروع نموذج إسلامي يريد ان يكون قدوة الي مشروع سلطة تريد ان تبقي.

    ومن قيادة مرشدة ترتبط بالواقع الي قيادة غائبة عن الوعي و تعيش في حالة من الوهم البعيد عن الحقيقة

    و أعتقد أن ذلك هو التكليف الشرعي لكل من يريد للثورة الاسلامية العالمية النجاح في تحقيق أهدافها .

    الدكتور عادل رضا
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de