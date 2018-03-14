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علينا ألا نترك الجنوب وحيداً ..!! بقلم عبدالباقي الظافر

14-03-2018, 02:33 PM

عبدالباقي الظافر
<aعبدالباقي الظافر
تاريخ التسجيل: 30-03-2015
مجموع المشاركات: 726

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علينا ألا نترك الجنوب وحيداً ..!! بقلم عبدالباقي الظافر

    02:33 PM March, 14 2018

    سودانيز اون لاين
    عبدالباقي الظافر-الخرطوم-السودان
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    بُعيد انفصال جنوب السودان نشرت إحدى دور النشر البريطانية كتاباً عن تجربة الجنوبيين الذين عاشوا في شمال السودان الكبير لسنوات طويلة.. اختارت المؤلفة لغلاف الكتاب صورة ذات إيحاءات .. سيدة جنوبية تحمل برميلاً على رأسها ..لم يكن البرميل المعني يشير للثروة النفطية التي عززت خيار الانفصال.. البرميل المحمول لم يكن سوى الإناء الذي تُصنع فيه الخمور البلدية.. الإمعان في غلاف الكتاب يثبت الرؤية السطحية لكثير من الباحثين الغربيين في الشأن السوداني.. العلاقة بين الشعبين أعقد وأعمق من التعبير عنها بتلك البساطة المخلة.
    بالأمس نشرت العزيزة (الصيحة) خبراً يقتضي إعلان حالة الحداد.. وزارة التربية السودانية أصدرت قراراً مفاجئاً يقضي بإغلاق مركز امتحانات الشهادة السودانية في جوبا.. وكان من المفترض أن يجلس نحو ستمائة طالب في المركز المذكور.. هؤلاء الطلاب تلقوا كل دراساتهم بالمنهج السوداني.. ووجود هذا المركز رغم تذبذب العلاقة بين جوبا والخرطوم يُشير إلى خصوصية ما يجمع شطري الشعب السوداني هنا وهنالك.. أغلب الظن أن القرار تم اتخاذه بشكل فني وبناء على معايير تأمين الشهادة السودانية.
    قبل أن نتحدث في هذه القضية علينا الإشارة لخبر آخر مثير أحتفت به الصحف في الأيام الماضية.. حيث قدمت حكومة جنوب السودان طلباً للانضمام للجامعة العربية ولو بصفة مراقب.. مسؤول في حكومة جوبا برر الطلب بسبب كثير من القضايا المشتركة التي تجمع دولته مع الأمة العربية.. جنح بعض المراقبين لتحميل التوجه ابعاد تكتيكية ذات علاقة بطبيعة الصراع في الدول الوليدة أو بعلاقتها بالمجتمع الدولي.. مع ملاحظة تعمد الحكومة السودانية لتجاهل الخطوة الجنوبية الجريئة.. لكن من ناحية استراتيجية ينبغي على الخرطوم أن تتبنى الدعوة وتسخر لها الدبلوماسية السودانية.
    قبل أشهر روي زميلنا الصحفي الكبير محمد لطيف اللهفة التي استقبلهم بها أهل الجنوب حينما زاروا جوبا للمشاركة في مؤتمر عالمي يبحث آفاق صناعة النفط في جنوب السودان.. ومن عجب الأقدار تخلف وزير الاستثمار السوداني السيد مبارك الفاضل المهدي من السفر قبل وقت قصير.. ما زالت اللغة العربية تمثل أداة التواصل الشعبي بين مكونات أهل الجنوب المتباينة.. حتى أن وزير التعليم العالي بجنوب السودان قد حث المجتمع السوداني على مد يد العون لإنقاذ اللغة العربية في بلاده.. الأذواق السودانية ما زالت تسيطر على قلوب الجنوبيين.. في المأكل والمشرب والرياضة والفن.. لهذا فضل نحو نصف مليون جنوبي العودة إلى وطنهم السابق حينما تحول الجنوب إلى جهنم بفضل الحرب الأهلية .
    في تقديري من المهم جداً ألا نترك جنوب السودان وحيداً.. ليس لأننا نفقد الآن نحو مليار ونصف من الدولارات بسبب التراجع في انتاج النفط في جنوب السودان.. بل لأن المسؤولية الأخلاقية تحتم علينا أن نكون مع الجنوب في كل الأحوال .. سلماً وحرباً وفقراً ورفاهية.. نحن شعب واحد فرقته تقديرات النخب السياسية هنا وهنالك.. الخطوة الملحة تقتضي إنقاذ مستقبل نحو ستمائة طالب جنوبي.. كل واحد من هؤلاء رصيد إيجابي في مستقبل العلاقة بين الشمال والجنوب.. بالطبع تأمين الشهادة السودانية أمر في غاية الالحاح.. لكن هنالك وسائل كثيرة لتحقيق تلك الغاية من بينها التفاوض الصريح مع حكومة الجنوب .. بل إذا اقتضى الأمر أن نتحمّل جميعاً نفقات نقل كل هؤلاء الطلاب لأداء الامتحان بالخرطوم.. وهذه فرصة للقطاع الخاص الرائد ليثبت بعد نظره.
    بصراحة.. انفصال الجنوب ربما يفتح الباب لازدهار الثقافة العربية وانتشار الإسلام بجنوب السودان.. بنهاية الحرب انتهت المشاعر السالبة التي أدت إلى أدلجة الثقافة والتعامل بعدوانية مع لغة أصلية ودين راسخ في جنوب السودان.

    assayha.
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14-03-2018, 03:37 PM

عليش الريدة
<aعليش الريدة
تاريخ التسجيل: 17-08-2015
مجموع المشاركات: 1406

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Re: علينا ألا نترك الجنوب وحيداً ..!! بقلم عبدا� (Re: عبدالباقي الظافر)

    ودا برضو مقال جيد ومؤثر..
    لو مقال بكرة بقا بنفس مستوى مقال أمس واليوم،وبقينا نحن عائشين في الدنيا،ح نصرفليك وسام (كراع كديس) من الطبقة الأولى..
    أحب أنوه إنو كراع كديس ماحاجة كعبة..
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14-03-2018, 04:02 PM

المسطول يا عليش


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Re: علينا ألا نترك الجنوب وحيداً ..!! بقلم عبدا� (Re: عليش الريدة)

    • يا جوبــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــالك علينـــــــــــــــــــا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    • ما شــــــــــــــــــــــــــــــلت نـــــــــــــــوم عينيـــــــــــــــــــــــنا !!!!!!!!!

    • الأدلة كانت موثقة حين قالــــــــــــــــــــــــــوا :

    • الغـــــــــــــــرق غــــــــــرق الأهــــــــل ولكن شــــــــــوفوا خســـــــارة الخشــــــــــــم !!!!!

    • وهم قالوها صــريحاً باللهجة الجنوبية : ( القرق قرق الأهل ولكن شوفوا كسارة الكشــــم !! )

    • ونية الزول كانت سليمة مائة في المائة ولم يقصــــد أن يخسر الخشم !!!!! ,

    • ولكن تلك كانت قـــــــــــــــــوة المحبـــــــــــــــة التي أحدثت النتيجـــــــــــــة !!!!!!!!
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14-03-2018, 04:20 PM

عليش الريدة
<aعليش الريدة
تاريخ التسجيل: 17-08-2015
مجموع المشاركات: 1406

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Re: علينا ألا نترك الجنوب وحيداً ..!! بقلم عبدا� (Re: المسطول يا عليش)

    أنا ماعارف ليه الناس المودرين ديل متلحني؟
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14-03-2018, 05:08 PM

تلك نكتة قديمة مشهورة


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Re: علينا ألا نترك الجنوب وحيداً ..!! بقلم عبدا� (Re: عليش الريدة)

    يا مسطول : كيف تذكرت تلك الطرفة القديمة ؟؟
    وهي طرفة كانت مشهورة تروى في الماضي بين بحارة البواخر النيلية الذين كانوا يعملون بين كوستي والجنوب ، حين كلفت المحكمة الأهلية بجوبا لجنة الفحص للتأكد من الحدث ، ولجنة الفحص عادة كانت تتكون من الكبار أهل الخبرة والدراية ، فنظر أحد أعضاء اللجنة وصاح ( أووووو غريق غرق !!!! ) ( قريق قرق ) فرد عليه آخر من أعضاء اللجنة قائلاً : ( الغرق غرق امهاتم ،، ولكن أنت شوف الكسارة في الكشم !!!! ) ، فيبدوا أن ( مندكرو ) قد أحدث تلفاً شديدا في الخشم !!!! .
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