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فيرجينيا تحتفل بالفنان الكبير عبد الكريم الكابلى 25 مارس 2018
علينا ألا نترك الجنوب وحيداً ..!! بقلم عبدالباقي الظافر
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Re: علينا ألا نترك الجنوب وحيداً ..!! بقلم عبدا� (Re: عليش الريدة)
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• يا جوبــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــالك علينـــــــــــــــــــا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
• ما شــــــــــــــــــــــــــــــلت نـــــــــــــــوم عينيـــــــــــــــــــــــنا !!!!!!!!!
• الأدلة كانت موثقة حين قالــــــــــــــــــــــــــوا :
• الغـــــــــــــــرق غــــــــــرق الأهــــــــل ولكن شــــــــــوفوا خســـــــارة الخشــــــــــــم !!!!!
• وهم قالوها صــريحاً باللهجة الجنوبية : ( القرق قرق الأهل ولكن شوفوا كسارة الكشــــم !! )
• ونية الزول كانت سليمة مائة في المائة ولم يقصــــد أن يخسر الخشم !!!!! ,
• ولكن تلك كانت قـــــــــــــــــوة المحبـــــــــــــــة التي أحدثت النتيجـــــــــــــة !!!!!!!!
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Re: علينا ألا نترك الجنوب وحيداً ..!! بقلم عبدا� (Re: عليش الريدة)
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يا مسطول : كيف تذكرت تلك الطرفة القديمة ؟؟
وهي طرفة كانت مشهورة تروى في الماضي بين بحارة البواخر النيلية الذين كانوا يعملون بين كوستي والجنوب ، حين كلفت المحكمة الأهلية بجوبا لجنة الفحص للتأكد من الحدث ، ولجنة الفحص عادة كانت تتكون من الكبار أهل الخبرة والدراية ، فنظر أحد أعضاء اللجنة وصاح ( أووووو غريق غرق !!!! ) ( قريق قرق ) فرد عليه آخر من أعضاء اللجنة قائلاً : ( الغرق غرق امهاتم ،، ولكن أنت شوف الكسارة في الكشم !!!! ) ، فيبدوا أن ( مندكرو ) قد أحدث تلفاً شديدا في الخشم !!!! .
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