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على دروب التظاهر والانتفاض قدما لاسقاط حكومة الجوع والقهر والفقر!! بقلم بدوى تاجو

07-01-2018, 06:58 AM

بدوي تاجو
<aبدوي تاجو
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 137

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على دروب التظاهر والانتفاض قدما لاسقاط حكومة الجوع والقهر والفقر!! بقلم بدوى تاجو

    06:58 AM January, 07 2018

    سودانيز اون لاين
    بدوي تاجو-Toronto, ON Canada
    مكتبتى
    رابط مختصر


    تواترت الصحائف الالكترونية من سودانيز , حريات , الركوبة , وختما بسودنتربيون, على ابراز انباء الموقف الانتفاضى الجسور الدى اختطه القوى السياسية السودانية مجتمعه من قوى المعارضة الوطنية السودنية , بدءآ من حزب الامة القومى , والحزب الاتحادى الديمقراطى الاصيل , وقوى الاجماع الوطنى , والحزب الشيوعى السودانى , وقوى حزب البعث , ومن باب اولى قوى طليعية اخرى و غاب عنى تدوينها , ليس صغارا , ولكن ودون تفصيل , قوى نضالية , ان كانت فى ألعلن او الاختباء , او مايستدعى من تكتيك الوقت تبيانها , وفيالق من شخصيات وطنية وفنية , الرائع الفنان ميرغنى , وقوى على صعيد الاقدام العسكرى النضالى, او حتى قوى "الموالاة السابقة المنبرشة". دع عنك الافرد العظام , فى ذات هيكل برلمان المؤتمر الوطنى , يفصحون عن محنة البلد , وعلى راسها المحنة الاقتصادية, فقد بلغت الروح الحلقوم, فما بالنا," نرضى,"بنجيب برسيم ونطحنه ونشربه , حتى نصير حميرآ." انظروا للوعى الثاقب فى مقال + امل كردفانى, اسنستمر هكذ للركوب , ام ننتفض؟؟؟.!!
    2

    اجمعوا قواكم ,
    وقودوها!
    وقبل هذا ليعلموا ,
    لن يكن هنالك سوى الضبع او اتان الحمير , !!

    أنتفضى , كافة مدائن الوطن , ضد الفقر والقهر وسنون الحزن!
    نحن الوطن الابى11!!
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