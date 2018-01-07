على دروب التظاهر والانتفاض قدما لاسقاط حكومة الجوع والقهر والفقر!! بقلم بدوى تاجو



06:58 AM January, 07 2018 سودانيز اون لاين

بدوي تاجو-Toronto, ON Canada

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تواترت الصحائف الالكترونية من سودانيز , حريات , الركوبة , وختما بسودنتربيون, على ابراز انباء الموقف الانتفاضى الجسور الدى اختطه القوى السياسية السودانية مجتمعه من قوى المعارضة الوطنية السودنية , بدءآ من حزب الامة القومى , والحزب الاتحادى الديمقراطى الاصيل , وقوى الاجماع الوطنى , والحزب الشيوعى السودانى , وقوى حزب البعث , ومن باب اولى قوى طليعية اخرى و غاب عنى تدوينها , ليس صغارا , ولكن ودون تفصيل , قوى نضالية , ان كانت فى ألعلن او الاختباء , او مايستدعى من تكتيك الوقت تبيانها , وفيالق من شخصيات وطنية وفنية , الرائع الفنان ميرغنى , وقوى على صعيد الاقدام العسكرى النضالى, او حتى قوى "الموالاة السابقة المنبرشة". دع عنك الافرد العظام , فى ذات هيكل برلمان المؤتمر الوطنى , يفصحون عن محنة البلد , وعلى راسها المحنة الاقتصادية, فقد بلغت الروح الحلقوم, فما بالنا," نرضى,"بنجيب برسيم ونطحنه ونشربه , حتى نصير حميرآ." انظروا للوعى الثاقب فى مقال + امل كردفانى, اسنستمر هكذ للركوب , ام ننتفض؟؟؟.!!

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اجمعوا قواكم ,

وقودوها!

وقبل هذا ليعلموا ,

لن يكن هنالك سوى الضبع او اتان الحمير , !!



أنتفضى , كافة مدائن الوطن , ضد الفقر والقهر وسنون الحزن!

نحن الوطن الابى11!!

