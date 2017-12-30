عقود بيع الاراضي السودانية بقلم د.أمل الكردفاني

07:52 AM December, 30 2017 سودانيز اون لاين

أمل الكردفاني-القاهرة-مصر

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قرر النظام بيع سجن كوبر وهو معلم تاريخي وله رمزية كبيرة في قلوب الشعب ..بيعه خسارة فادحة لا تقدر بثمن.. باع البشير وبطانته ملايين الفدادين والاراضي للاجانب وهو مستمر ببيع سواكن وغيرها لكل من يدفع وطبعا كلها صفقات مشبوهة بها عمولات بملايين الدولارات للمنتفعين من هذا النظام ..

اولا يجب ان نفهم ان عقود البيع هذه تبرم مع النظام وهو نظام غير شرعي ولا يمثل الشعب بأي حال من الاحوال ..فهو نظام جاء عبر السلاح والانقلاب على النظام الشرعي ومنتهكا لقانون القوات المسلحة والقانون الجنائي وبالتالي هو نظام مدان جنائيا ولا يمثل الشعب وعليه فليس له صفة في ابرام هذه العقود مما يجعلها عقودا باطلة .

ثانيا كل العقود التي يبرمها عقود تتم عبر صفقات مشبوهة وتحت مظلة الفساد مما يجعل كل هذه العقود باطلة .

ثالثا ان اي عقد تبرمه الدولة يجب ان تكون خلاصته تحقيق المصلحة العامة .. وبيع الاراضي التاريخية والاراضي الزراعية وغير ذلك للأجانب لا يحقق اي مصلحة عامة ولذلك فإن هذه العقود قابلة للابطال في أي وقت .

ان الشعب السوداني يجب ان يقف وقفة قوية ضد هذه الصفقات المشبوهة المضرة بالشعب وبتاريخه وتراثه ويجب ان تقوم كل القوى الوطنية باتخاذ موقف وارسال رسائل للأجانب الذين يريدون التعاقد مع النظام بأن عقودهم لن تستمر الى الأبد .. وأنهم سينفقوا أموالا طائلة على حقوق مسلوبة ومغتصبة وبالتالي غير مشروعة .

لا يمكن أن نسمح كمواطنين بهذه المهازل تحدث وكأنما البشير وبطانته ملوك ونحن عبيد لهم يفعلون بتاريخنا واراضينا ما يحلوا لهم بلا رقيب ولا حسيب..

فليذهب البشير ويبيع اراضيه في كافوري او مزارعه رغم ان هذه كلها ليست من حقه بل من مال الشعب سلبت واغتصبت قوة وقهرا...

هذا النظام فاسد وفساده يتم تحت غطاء عقود ادارية ولكنها عقود تضر بالصالح العام للشعب والدولة ...باعوا خط هيثرو وباعو السفن والموانئ وسواكن وملايين الافدنة الزراعية والان سجن كوبر العتيق ، وبعد قليل سيبيعوننا نحن ايضا كما باعوا بعضنا في اليمن ... |Articles |News |مقالات |بيانات