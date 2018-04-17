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عفن السجم بقلم الطيب محمد جاده

17-04-2018, 08:21 PM

الطيب محمد جاده
<aالطيب محمد جاده
تاريخ التسجيل: 11-03-2017
مجموع المشاركات: 162

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عفن السجم بقلم الطيب محمد جاده

    08:21 PM April, 17 2018

    سودانيز اون لاين
    الطيب محمد جاده-فرنسا باريس
    مكتبتى
    رابط مختصر






    مؤتمر وطني مسموم
    ونداء سودان ذي موهوم
    احزاب المصالح السجم
    كلهم ذي العدم
    ما أصل الحياة عندكم
    كلها غش وخداع ووهم
    بعتوا القضية في السهول والقمم
    وسقيتوا الشعب السوداني الألم
    دعم سريع من السودان الي اليمن
    وسمعت الجيش اصبحت بلا طعم
    فتحتو لل################ة باب
    خليتو الشباب بلا اخلاق ولا قيم
    زرعتو العنصرية في كل مكان
    وشكل الدولة بقي فساد وظلم
    نساء السودان في كل مكان
    وسمعتنا بقت تحت الجزم
    أصلي بهواك ياوطن
    ودموعي سالو فيك دم
    ولما هجرتك ومشيت
    عشان اصحاب الدقون والعمم
    مصيري برجع ليك تاني
    بعد ما ينزاح الرماد والسجم
    بقلم / الطيب محمد جاده
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