عفن السجم بقلم الطيب محمد جاده



08:21 PM April, 17 2018 سودانيز اون لاين

الطيب محمد جاده-فرنسا باريس

مكتبتى

رابط مختصر









مؤتمر وطني مسموم

ونداء سودان ذي موهوم

احزاب المصالح السجم

كلهم ذي العدم

ما أصل الحياة عندكم

كلها غش وخداع ووهم

بعتوا القضية في السهول والقمم

وسقيتوا الشعب السوداني الألم

دعم سريع من السودان الي اليمن

وسمعت الجيش اصبحت بلا طعم

فتحتو لل################ة باب

خليتو الشباب بلا اخلاق ولا قيم

زرعتو العنصرية في كل مكان

وشكل الدولة بقي فساد وظلم

نساء السودان في كل مكان

وسمعتنا بقت تحت الجزم

أصلي بهواك ياوطن

ودموعي سالو فيك دم

ولما هجرتك ومشيت

عشان اصحاب الدقون والعمم

مصيري برجع ليك تاني

بعد ما ينزاح الرماد والسجم

بقلم / الطيب محمد جاده



