17-11-2018, 08:50 AM

د.عادل الحكيم

د.عادل الحكيم

تاريخ التسجيل: 30-06-2018

مجموع المشاركات: 3 للتواصل معنا FaceBook

تويتر Twitter

YouTube

Google Plus



مكتبة الفساد من اقوالهم

(مكتبة مفتوحة للتحديث)

للتواصل معنا

FaceBook

تويتر Twitter

YouTube

Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) عزاء واجِب ، وتعريف .. بقلم عادل الحكيم

08:50 AM November, 17 2018 سودانيز اون لاين

د.عادل الحكيم-Canada

مكتبتى

رابط مختصر













رحِمَ الله خَبَّاب الشاب المُجتهِد المثابر المتطلع

وجبر الله كسر حبيبنا وكبيرنا البروف محمد سعيد حربي والاسرة قاطِبة بالدناقلة جنوب والصافية وشمبات وحلفاية الملوك ودنقلا ، ودلقو وقورتي .

وجعل ذهابه لهم بركة وابدال خيرٍ ، وجبرَ الله لهم كَسرَ هذا الفقد وابدلهم في مصابِهِم خيرا .

وأسكن السكينة في قلوبِهم لفاجِعة هذا الذهاب والفجاءة الفاجِع الدامي ..



مدخل ..



الدناقلة - المقاودري - أُناسٌ أطَايِب ودودين تربينا ونشأنا وترعرعنا وسطهم في الدناقلة جنوب وهي بيوتٌ مُشْرَعة ليس بها مقافِل خارجية وداخلية وليست بها حيطان داخلية فاصِلة ما هي الا نفاجات عبور داخلية يَعبُرُ منها الحبُ والجمال والسلام والطعام ، والإلفة ، والمودة ، والتواصُل ورباطُ الإنسانية، والمحنة والتعاضُدِ الرابط ..



بيوتهم تنعَمُ بالخيرِ والمحبة الكاملة غير المنقوصة ، يعلمُ مكنونها حتي سَرَقَةُ وزوارُ الليلِ ومتسوِري الحِيطان فلا يتسورونها ، انما يأتون اليها بالابوابِ داخلين آمنين مصافِحين اذا ضايقهم بوليس السواري الليلي ، هكذا هم ،



كثيراً ما ترفع آمنة طاهِر رأسها من مرقدِها وتحدِثهم بلكنة عربية مكسرة ان بالتُكُل حلة بها طعام وخلفها طبق الكسرة او القراريص ،وتطلب منهم آمِرةً قفلهُ جيدا اذا ماخلصوا من اكلِهم منعاً لدخول القِطط والكلاب ، فتُطاعَ ، كمن تحادث ابنها اذا ما اتي ليلاً متأخراً ، وتضعُ رأسِها مواصِلةٌ نومها ،



فدواخِل آمنة طاهِر وصُويحِباتِها فافوية وزينب احمد وعَشُورَة لا يعرفنَّ الخبث ، ولا يتوسدهنَّ الشَّكُّ وسوءُ الطوية ، كَمَن يُعَانينَّ من عمي الالوان ، تتوحَدُ انسانيتِهنَّ فلا تري ابيضاً ولا اسوداً ، اميراً ام خفيراً ، سارقٌ او قاطِعُ طريق ، ليست لهنَّ خائنةُ اعينٍ ، او شائنةُ روح ، فهنَّ يُحبِبنَّ اي شيء ، نعم كل شيء ،

لايَرَينَّ إلا طيباً ،

ولا ينظرنَّ الا لِطيبٍ ،

ولا يتحدثنَّ الا بطيب ..



هذه البيوت لا تنام قط ، وتتركُ بعض الجمراتِ صاحية ملتهِبة في كانُونِها حتي شاي الصباح ،

لسابِلة الليل اذا ما ادركهم الجوعُ مروراً بأيٍ منها ، تَطرُقُ الباب اي بابٍ منها لا يهم

اذا تأخرت باصات صبر وصبار من دنقلا او ارض السكوت عن ادراكِ مبتغاها الخرطوم في وقتها المُعلَن ،

تنام نسائِهم بِجلابِيبِهِنَّ الطويلة الساترة الملونة وتوضعُ الطِرح قرب اسرتِهنَّ عند قدوم الدواخِل ، او ضيوف الهِجَع ..



لا يتذمرنَّ ، لا يتضايقنَّ ، ليس هنالك الا بشاشةُ الوجه ، وحسن الإستقبال ، وطلاقة المشاعِر المرسلة ، توارثنها جيلاً عن آخر إلي تاريخَنا الحادِثِ هذا ،

هؤلاءِ أوناسٌ لا يعرِفُ الرضيعُ له أُماً وثدياً مرضعاً ، فيفتح فمه فينام علي اثداءِ كُلِ النساءِ غريراً آمِناً ، هكذا رضعوا الإلفة والمحبة والترابُط من صِغَر ،



ولا يعرِفُ شبابهم موضِع ومكمَنَ أسِرةُ نومٍ راكزة ثابتة ، فلا تعرفُ اين تنام وفي ايٍ من البيوت المتراصةِ ، حسبُك عصاً من السِواكِ الأخضر ، فالماءُ والكلأ والنار مباحة ،



فهم حقاً اناسٌ جسدوا عفوَ الانبياء في ابهي تِجِلة ،



نسائَهم يتحدثنَّ بلغةٍ لا افهمها ولكن يدركها قلبي ويحِنُّ اليها ويعشقُها الفؤاد

اسمعُ إسم أمي نور الشام - شامني ِّ وي بييويَّ تُودَنِّي - عند مقدمي زائِراً وكأنيَّ بن مريمَ البتول نُفِخَ عند مولدي بروحٍ قُدُس منقطعُِ الاب والنسب، فمن حُسنِ نطقِهن وودادِهِنَّ استحسنُ المعني فيركُنَّ قلبي لهُنَّ ، وتأنسَ روحي وتَسكُنَّ ،



كنت طفلاً او شاباً استقوي عودي ، او اباً وابنائي اتلقي القبُلاتُ علي خدي وفمي وعيني ورأسي ويداي ،

هذه هي الحياةُ عندي وما عداها ثوانٍ وساعاتٍ بلهاءَ تمضي من غير ما روح ..



كثيراً ما يَتَعَجبُ ابنائي وانا افْتَرِشُ الارضَ بِبدِلِ الفرنجة لادنو منهنَّ حيث جلوسهنَّ في بنابِرِهِن ، فتلك عندي نهاياتٌ ، حيث لا حيث وعند لا عند ، فتُغْسِلُ دموعهِنَّ لهف الحنين لمن ذهبَ من أبنائهنَّ ، فيطمئن قلبي عندهنَّ ، يبكَين وهنَّ ضاحِكات بأدمُعِ فرح اللُقيا ، وربما امتَزجَ مشربي بهذه الأدمُعِ المالِحة فهو عندي مَغْنَمَ حياة وصدق انتماء ، أحمِلَهُنَّ في احشائي ..



عَبَثاً احاوِلُ نَزعَ روحي وقلبي من ثناياهِنَّ حيثُ مَجلِسِهِنَّ نزعاً لمصاحبة جسدي خروجاً وانا ناظِرٌُ اليهِنَّ عند ابوابِهِنَّ مستأذناً مودعاً، هُنَّ آمنة طاهِر ، وفافوية ، وزينب احمد وعَشُورة ، فالزيارةُ لهنَّ ، دامية ، مكلفة ، مرهِقة ، دامِعة ، فأخرجُ ولا التفت ململماً روحي وجسدي وعواطفي بعد بَعثرة وشتات واذهب ولا ألتَفِت ، اجرجر ثِقَلَ زُبُرَ الحديد من المشاعِر المُكَبِلة في ارجلي ويداي ، ولكني اذهب ، ولا اتوقف فإن كُلي يرومَ ان لا أُبرِحَ .. ولكنني أبرَحُ مُبَعْثَرَ الخاطِرِ ، كَسِيحُ الخُطي ، قَلِقَ الدواخِل ....

أستَلِمُ قلبي ورُوحي شدّا وجَذباً في راحَة يديَّ مُحكِمَاً الإمساك بهما مخَافَة إفلاتهم رجوعاً حيث السلوي والطمأنينة عِندَهِنَّ ...



تَعرِفُ رجالهم مواصلات الحاج يوسف والكلاكلات وامبدات والشجرة ، عند الخطب ، والمدافِن ، وعقودات النكاح ، والمرض والفرح والكره ،

تجدهم عند الحياةِ هناك ،

وعند المماتِ هناك .

بعممهم البيضاء ومراكيب الجلد او الشالات المخططة ، وما جاد به الجزلان من وساعٍ ، وسعة باع .



حقاً ...

ما نَحنُ قائِلونَ في أُناسٍ يَمْتطُون الطائرات الي باريسَ من اركانِ الدنيا الاربع لِزفافِ وموازرةِ أحدِ ابنائهم وقد تَجَرَّعَ اليُتمَ وهو صغير ،



ايُّ أناسٍ هؤلاء..؟

ايُّ عَقدٍ اجتماعي هذا ..؟

ايُّ وشائِجٍِ و انتماء هذه ...؟



هي حقاً روابطُ الإنسانية ، وتمركُزِ التَعَاضُدِ ، بل هي نهاياتُ المودة والترابط في ابهي صورهِ .



تلك هي الحياةُ عندي وما عداها ، ما هي إلا معايشةُ ايامٍ تبدأ لتذهبَ دون روحٍ ، وتذهبَ لتبدأ برتابةِ العدم واللا حياة ...



فقد خرج بروف محمد سعيد حربي كما خرجنا نحن من هذه الحواري الطيبة ، والازقة المبراحة الوادِعة ، وولَجَ الغرب وباريس السوربون لتلقي العِلم في بلاد الفرنجة ، ولكنه عاد الينا كما ذهب لهم ابتِداءً ، بمركوب الجلد ، وجلبابٍ ابيض ، يحفِرُ القبورَ ، ويشهَد الفواتِح ، ويستر الجافلة ،



اسأل الله ان يبارِكَ له في عمرهِ ، وان يُغسِلَ قلبه بالسكينةِ والطمأنينة في هذا الفقد الجارِحِ المدمي ، وان يبدلهُ خيراً .

فقد كان لنا مصباحَ خُلقٍ وطموحٍ اقتدينا به ، وشعلةُ نورٍ وحق نسترشِدُ بها في مغانِم الدنيا وإماماً للهداية والصلاح .



فإن ذهبت أمه للقاءِ ربها سنواتٌ خلون فإن لخَبابَ ثكلي ينتظِرنَّ جثمانهُ الطاهِرَ ،

انها الحَسرة ، وعلقَم الفقد ..



نعم ..

ان تُسدِلَ يَدَيك لاحتضانِ أخيكَ بعد غيبة ، نِعِمَّ هي فهي أنفاسُ الحياة عندي ،



ولكن ان تنتظِرَ مُتَرَقِباً لِتَمتَطي طائرةً مُتعبة قَطَعَت الأطلنطي تَحمِلُ نَعشَ اخيك ، وتجلِسُ عليها صامتاً ، هذا تمزيقُ نِياط القلب ، وفَصدُ الكِبادِ ، بل هو نَسفَ الروحِ ..

انه العَدم ، إنه اللا شئ ...



مهتدي ، ومُصعَبَ ، ونَعشَّ خَبَّابَ ..

علي نفاثة ..

يا لِعتمةِ الدنيا ...



فقد إلتَفَتَ الموتُ ، فإستَدَارَ ورَجَع ..

إنتهي ......



د. عادل الحكيم ..

( ود شامة )



امريكا الشمالية .... |Articles |News |مقالات |بيانات