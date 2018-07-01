01-07-2018, 00:46 AM

محمود جودات

محمود جودات

تاريخ التسجيل: 29-07-2016

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مكتبة الفساد من اقوالهم

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) عرض حال عن دكسة الجنوبيون لو صدق الخبر بقلم محمود جودات

00:46 AM June, 30 2018 سودانيز اون لاين

محمود جودات-Sudan

مكتبتى

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في غضون اواخر شهر يونيو 2018م رشحت في الصحف اليومية الورقية والالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن مصالحات بدأت في 20 يونيو في العاصمة الاثيوبية أديس ابابا يقوم بها وسطاء بين الفرقاء في دولة جنوب السودان الرئيس سلفا كير ونائبه السابق دكتور رياك مشار وجرى الإعداد لهذا اللقاء ليستمر ويشمل جولة مفاوضات تنطلق في الخرطوم برئاسة نظام عصابة المؤتمر الوطني المتسبب في فصل الجنوب وتأجيج مشاكله وخلق عدم الاستقرار للدولة الوليدة ومن جانب أخر تجري اتفاقات بين دولة السودان المنهارة إقتصاديا ودولة جنوب السودان التي تعاني ايضا من نفس الداء وحالة الدولتان يعكسان أزمة حكام غير قادرين على حكم بلديهما لأسباب نحن نجهل تفاصيلها ولكن الظاهر منها هو العجز في إدارة مواردها الحيوية التي تساعد على التنمية والاستقرار لشعبيهما وكذلك الفشل في إدارة التنوع الذي ارسى قواعد التعاطي بالعنصرية والتعالي القبلي بغرض السيطرة على مقاليد الحكم .

على الرغم من أن الجنوبيون كانوا يعانون من عنصرية الشمالين عليهم سنين طويلة وحاربوا من أجل التحرر منها وعندما قرروا مصيرهم وانفصلوا بدولتهم من دولة الشمال العنصرية إحتفل بعض الشمالين ابتهاجا بذهاب الجنوبيون ومن ضمن المحتفلين هو خال ما يعرف بأنه خال البشير ( الطيب مصطفي ) فكيف يعقل أن يصطحب الجنوبيون معهم نفس العنصرية البغيضة ممارسة وتطبيقا فيما بينهم مع اختلاف المعنى هناك عنصرية عرب ضد أفارقة وهذان نوعان مختلفين إثنياً افتراضا وفقا للسياسة المفروضة من قبل عصابة الكيزان (التعريب والأسلمة للسودان عن طريق الفصل العنصري إلى حرب إبادة ) وعنصرية في دولة جنوب السودان لافارقة من اثنية واحدة اشتهرت بأسم دينكا ضد نوير ويصبح القاسم المشترك بين النظامين في الخرطوم وجوبا هو العنصرية وهي نفس العلة التي شلت الفكر الإنساني ومنعته من العمل الصالح واقعدته عن ابداع وإدارة موارده ونفس العلة التي جعلت من شعوب الدولتان من افقر الشعوب في العالم على الرغم من تواجد الثروات الهائلة على أرضهم وامكانيات طبيعية هائلة يمكن تسخيرها لحياة كريمة لإنسان البلدين توجد تربة خصبة وانهار مياه عذبة تجري فيها ومن أجل التعنصر والعنصرية شربت الأرض أنهار من دماء الضحايا اكثر مما تشرب مياه الزرع .

رفض إدارة التنوع في السودان عمدا من الأنظمة الفاسدة القى بظلاله على عدم استحسان إدارة الموارد والثروة وأدى إلى تفشي الفوضى والفساد بأنواعه المختلفة بين شريحة النخب الحاكمة والتجار في الدولتان وهم الامبراطوريات المالية وبقية الشعب فقراء والحراك السياسي الذي تشهد مخابر الميديا هذه الايام ليس الأول من نوعه واعتقد لم يكون الأخير هذا النظام ( المؤتمر الوطني ) لا يوفي بالعهود ولقد علمتنا الأيام ألا نثق به ابدا فهو كلما احس بضائقة هرب بها إلى الأمام دون أن يجد لها حلا ولا نعقتد لدي هذا النظام حل لمشكلة الجنوبيين وهو نفسه الذي تسبب في مشاكل الجنوب من فصل الجنوب مقابل بقائه على السلطة وسرقة بترول الجنوب واختلاس المليارات من عائدات البترول ثم فرض الرسوم العالية على عمليات تصدير البترول عبر دولة السودان كنوع من الابتزاز ولي الذراع .

فيما يخص اللغط عن عودة الجنوبيون إلى حضن الوطن الكبير حاجة ما لها معنى ولكن ليس غريبا لأن الحالة في الدولتان متشابهة وإنفصال الجنوب عن الشمال لم يغير شيئا عن الواقع السوداني ولقد قلناها في اكثر من مقال لم يصبح السودان الشمالي دولة عربية اسلامية خالية من الأفارقة والمسيحيين وكذلك لم يصبح الجنوب دولة افريقية مسيحية خالية من المستعربين والمسلمين لذلك ما خطط له من قبل المستعربين السودانيين فشل فشل ذريعا ولكن عودة الجنوبيون إلى حضن الشمال في الوقت الراهن لا يفيد الجنوبيون ولا الشعب في الشمال لأن النظام الحاكم خلق في السودان دولة مشوهة وليس لها ملامح وطنية وفي ذات الوقت المجموعة الحاكمة حصرت نفسها في دوامة الثراء الحرام بمعنى لو نجحت عصابة الكيزان في إبرام اتفاق مع الجنوبيون حول تصدير البترول عبر السودان والالتفاف حول مشاكل الشعب السوداني الاقتصادية وتغبيش الصورة المستقبلية القاتمة للسودان سيعيش الشعب السوداني مأساة كبيرة بينما ترتع عصابة الكيزان في سرقة موارد البترول الجنوبي مرة أخري وتستمر في نهب اموال الشعب لتزيد من ثراءها وشراء الذمم للإستمرار في الحكم لا سيمة العصابة تعد العدة لخوض انتخابات 2020م الصورية لتدعي بعدها بالمشروعية في قمع وتنكيل الشعب السوداني مرة أحرى .

والمشكلة ليست في أن ينفصل الجنوبيون عن الشمال ثم يفشلوا في الحفاظ على وطنهم ويعجزوا عن إدارة دولتهم ثم يعودوا ليرتموا في احضان أبناء الشمال المستعربين الذين يحملون في فكرهم عن الجنوبيون وبقية شعوب الهامش ذات الفهم العنصري المبني على التراكمات التاريخية التي قامت على ممارسات غير اخلاقية من إنسان تجاه اخيه الإنسان من تجارة رق وسخرية (الزبير باشا واتباعه ) والتي اصبحت وصمة عار يتعاير بها الناس فيما بينهم وهم ابناء وطن واحد ، أنما المشكلة الحقيقية في عدم تصافي النفوس والتصالح مع النفس وطمس الفهم المعيب ونسيانه والعمل على فتح صفحة جديدة يكتب فيها من هناء نبداء لكي يورث اجيال القادمة من الأبناء فهم جديد من المبادي والقيم الاخلاقية السمحة تبني الأخوة والترابط وتنتج وطن قائم على الاحترام المتيادل بين جميع مكوناته.

المعضلة المتأصلة في كارثة السودان بين جنوبه وشماله الضغائن والحقد والحسد والانانية التي انتجت العنصرية الحارقة بكافة مشتقاتها ولا يوجد في المقابل ما يحد منها ويعمل على ردم الهوة بين مساوي الماضي والفكر المشوش لدي الجيل الحالي ويبعث بصيص الأمل لجيل المستقبل بل ظلت النخب تنتج ذات المناهج المضللة والمعضدة للشوفانية لتنمو عكسيا تستخرج سلبيات الماضي وتنتج ثقافة جوفاء تغذي بها حياة مشوشة ويستشري فيها العبث الاخلاقي البغيض ينخر في جسم الوطن كالسوس فجعله شجرة تبلدي كبيرة جوفاء.

ولو صح الحديث عن عودة الجنوبيين لوحدة الوطن بناءً على الحراك الجاري فأن ذلك خير للسودان وشعبه ومرحب باي عائد وهذه المحاولات سوا أن كانت خطوات نحو عودة الوطن لوحدته او مصالح يبتغيها الطرفين للخروج من أزماتهم الاقتصادية الطاحنة لابد من الحذر من غدر نظام عصاب المؤتمر الوطني هولاء الابالسة لن يتركوا حيلة يترحون عن طريقها إلا وفعلوها هم قوم اقل ما يقال فيهم خونة وغدارين مستهبلين حرامية نصابين .

نجن ظللنا نتجنب الحديث عن شئون الجنوبيون السياسية وغيرها خشية من أن يذل اللسان ويصدر كلمات تجرح مشاعرهم او يتفهمه الأخرين إساءة لهم اي تمس مصالحهم وظللنا نعشم في استمرار الود والأخوة بيننا وبينهم بحسبان انهم وعلى حسب فهمنا ما يزالوا سودانيون ويسكنون الوجدان السوداني الاجتماعي التاريخي وعاملين بالمثل المصري القائل (الدم عمره ما يبقى ميه ) لذلك لأن الجنوبيون جزء أصيل من مكون المتجمع السوداني ولولا عنصرية النخب المستعربة الذين اعقبوا المستعمر في السودان وطريقة إدارتهم لحكم السودان وبالطريقة العنصرية ذاتها المتوارثة بينهم عبر اكثر من ستين سنة بعد أستقلال السودان ما كان الجنوبيون سعوا للمقاومة التي افضت إلى الإنفصال المغرض نقول مغرض لأن تقرير مصيرهم اصبح قيد وثمن دفع لبقاء هذا النظام الحاكم في السلطة ولقد تم الإنفصال على مضض وبدون رضى السودانيون .

هذه الإنفصال الذي تم بيد القوى العالمية التي تجد طريقها للتدخل في شئون الدول لضعيفة والغير ديمقراطية والتي يحكمها حكام فاسدين ودكتاتوريين يعملون على استلاب حرية وإرادة الشعب ويجعلون شعوبهم خنوعة خاضعة لأحكام غيره يخططون له حياته ويقررون له مصيره كما حدث للشعب السوداني على يد حكومة المؤتمرالوطني التي درجت في التسويق لنفسها بالتباكي في العالم الاسلامي باسم الدين وبأن الاسلام والعروبة مهددة في السودان من قبل المسيحيين في الجنوب

وعلى مر السنوات التي اعقبت عهد الاستعمار لم تكن العلة هي عجزء الأنظمة السودانية المتعاقبة على حكم السودان والمكونة من النخب وأولاد الشمال النيلي في إدارة التنوع السوداني بمكوناته الاثنية والثقافية والدينية أنما العلة هي رفضهم لمبدء التنوع وعدم قبولهم بالواقع السوداني المتنوع وجنحوا بفكرهم نحو العنصرية كمخرج لإحتكار الوطن السوداني وسعى نظام المؤتمر الوطني إلى ترسيخ ذلك بنقض جميع العهود والمواثيق والاتفاقات وقام بتأجيج الحروب الإبادية لشعوب الهامش وفرض ثقافة أحادية والعمل بها في كافة الاصعدة وإقصاء ورفض تواجد الأخرين ووصل البلد إلى ما وصل إليه السودان.

ومن المعروف في السياسة الفاسدة يتماهي الوسطاء ( مجموعة الترويكا + محموعة الايقاد ) في قضية تقسيم السودان مع مصالحهم لإستبقاء الحاكم الفاسد والدكتاتور في السلطة من اجل تحقيق مصالحهم من خلاله وقاموا بما يعتبرونه حلا وأن كانت تلك الحلول هدامة وتقوم على تقسيم الشعوب وتشتيتها ولكن هم غير ملامين في ما قاموا لطالما كانت العوامل المحققة الأهدافهم متوفرة بحكم النظام المسيطر على الدولة بعقليته التي هيئت الوطن للإنقسام بإتباع إشاعة ثقافة العنصرية بين الشعب الواحد .

في نهاية المضاف اتفاقية نيفاشا 2005 م كانت عمل عظيم من حيث المغذي والمضمون حيث أنها وضعت نهاية دراماتكية للحرب الدائر بين المتصارعين من أجل مشاريعهم القومية ( التوجه الحضاري الذي تقوده الجبهة الاسلامية بقياد دكتور عبد الله الترابي في حضن حكم العسكر بقيادة عمر البشير، ومشروع السودان الجديد الذي تقوده الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة دكتور جون قرنق حيث وصل الصراع قمته ) ولكن الاتفاقية كانت تحتوي على صفقات خاسرة ورهان سياسي قائم على احتمالات الربح والخسارة ومنها بروتكولات المناطق الثلاثة النيل الإزرق وجبال النوبة واب يي وهذه الثلاثة اصبحت فيما بعد هباء منثورا بعد أن أن قرر الجنوبيون مصيرهم وانفصلوا عن الشمال وبالطبع لو أخذنا بند تقرير المصير كفقرة من منفصلة عن الاتقافية الشاملة نجد انها بنيت على افتراضات تحتمل الخطأ والصواب حيث أنها في الفهم العام أخذت منحى ايديولوجي بأن الجنوبيون مسيحيون والشماليون مسلمون وهذه كانت حجة واهية ولكن تمسك بها مخططي ومهندسي اللعبة السياسية وعملوا على تقويتها للعبور نحو تحقيق الاتفاقية وذلك بالطبع لم يكن مطابق لنظرية الدكتور جون قرنق في اعتماد فكرته الثورية على نظرية قيام دولة السودان الجديد بإدارة التنوع والمواطنة الحقة لكل السودانيين بالتساوي وبهوية مرتكزة على السوداناوية وفض النزاع الجهوي والصراع حول هوية السودان الذي لا يحتاج ان يصنع له هوية جديدة ويكفيه حكم وجوده كوطن تاريخي في القارة الإفريقية ومن المنصف أن نكون كلنا في الجزيرة العربية عربا وأن نكون كذلك في القارة الإفريقية أفارقة وأن تمسكنا بأصولنا و الإ نتساب إلى من ننتسب ليست عيبا مادامت هي حقيقة مؤكدة لا تضر ولا تمس مشاعر الاخرين بأذى أو أن ذلك لن يغيير من واقع الوجود وحكما للمدونات الجغرافية والتأصل التاريخي شيئا .

محمود جودات



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