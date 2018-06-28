عبّار أو عبّارين للدولة بقلم أسحاق احمد فضل الله

03:30 PM June, 28 2018 سودانيز اون لاين

أسحاق احمد فضل الله-الخرطوم-السودان

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> وثلاثة يجب أن يذهبوا

> البشير.. والأخوان المسلمون.. و سد النهضة

> والتوقيع مصري

> والتصفيق خليجي سعودي أمريكي

> والموقف السعودي الخليجي الذي يثير الارتباك.. وموقف السودان منهم نشرحه

(2)

> والسعودية .. مخابراتها تحرص على شيء له معنى

> السعودية تصنع قصة طه عثمان

> وأيام وتلميع طه يخفت

> ومخابرات السعودية تعيد تلميع طه في أديس أبابا الشهر الأسبق حين تجعله عضواً في الوفد السعودي

> وأيام واللمعان يخفت

> والمخابرات تعيد تلميع طه حين تجعله مسؤولاً (في الخارجية هناك) عن ملف أفريقيا.

> وملف أفريقيا يعني السودان

> وأيام واللمعان يخفت

> ومخابرات هناك تقيم الأسبوع الماضي حفلاً بهيجاً بمناسبة إعطاء طه الجنسية السعودية

> والمخابرات لا تفعل شيئاً دون قصد

(2)

> والسعودية تدعم السودان مالياً .. والخليج

> السعودية تدعم (حليفها) في القتال

> ثم شيء يصحب هذا

> السعودية التي ظلت تنظر إلى السودان وهو (يختنق) لشهرين كاملين تقفز لنجدة الأردن ومن قبلها مصر.. في يومين

> والأغنية تلتقطها مخابرات مصر لتغنيها

> السودان يدعم السعودية حماية للعالم السُني.. والأمر معروف

> لكن إعلام مصر يطلق في العالم (وفي السودان بالذات) أن السودان يجعل جيشه (مرتزقة)

> عندها السودانيون إن هم ثاروا ضد الاتهام هذا.. وضد حكومتهم اتجه السودان إلى سحب قواته

> عندها مصر تجعل السعودية (رهينة) في يدها.. فالسحب هذا.. سحب السودان لقواته.. (تحت إعلام مصري يقود السودانيين) يكشف ظهر السعودية عسكرياً وبصورة ربما تحول مسار الحرب

> والسودان إن أسقط شعبه حكومته حصلت مصر على شيء ظلت تلهث خلفه منذ عام 1992

(4)

> والتعامل السعودي الخليجي مع السودان .. تعاون معك وضدك.. هو لغة العالم اليوم

> وأحداث أديس أبابا وأسمرا والقاهرة وجوبا والخرطوم الآن هي جزء من (الحوار) هذا

(5)

> والترجمة هي

> السودان يعيد ترتيب بيته الداخلي الآن (والجملة هذه التي تقال ثم تنقض تصبح الآن هي الجملة الأخيرة)

> إعادة ترتيب.. أو.. ذهاب

> وإعادة الترتيب باللغة الجديدة ما يوجزها هو حدث صغير يقع في شرق السودان الأسبوع هذا

> وحكاية منذ أيام التعايشي

> وفي شرق السودان قادة لبعض القبائل يحدثون مواطنيهم عن الأخطار

> والمواطنون هناك يقولون للقادة

.. نعم.. نحن سودانيون ومخلصون ومسلمون ولسنا ضد الدولة .. والتهريب؟! التهريب نوقفه عدا شيئاً واحداً

> قالوا: لا نقوم بتهريب السلاح ولا الخمور ولا المخدرات ولا البشر..

> لكن البضائع.. لا نتوقف عن تهريبها

> وقادة القبائل / الذين تتكشف إدارتهم عن عبقرية حقيقية يواقفون

> واللقاء هذا.. يلتقي مع أسلوب الدولة الآن في التعامل مع أشياء كثيرة

> والدولة والقبائل كلهم يلتقي مع عبقرية عبد الله التعايشي

> قالوا

: رجل من الكبار في أيام التعايشي كان يدمن المريسة.. وكان.. مقرباً من التعايشي

> والخليفة / الذي يتقن الدبلوماسية/ يتجاهل ما يفعله الرجل

> ويوماً.. والخليفة يقف ليصلي يدخل عليه جنوده والرجل معهم معتقلاً و(برمة) مريسة يحملونها

> قالوا

: ضبطناه يشربها

> والخليفة يلتفت إلى أحد قادته يطلب منه أن يرى ما إذا كانت البرمة مريسة بالفعل

> والأمير الدبلوماسي يكرع ويكرع.. ثم يتجشأ.. ثم يمسح شاربه وهو يقول للخليفة

: خليفة المهدي.. الشي دا.. عيش.. عيش ساكت.. علاّ.. النسوان جغمسنو..!!

> والخليفة.. في إعلان للبراءة.. يرفع يديه ويدخل في الصلاة .. الله أكبر

> الدولة الآن وفي دبلوماسية حقيقية تعمل بالأسلوب هذا

> والأسلوب هذا يعمل حين تحسم الدولة المحاكمات بضربة.. والأسعار بضربة والصحة بضربة و..و..

> عندها.. عندها فقط.. يحتمل الناس.. وتحتمل الظروف السياسية والأمنية عبّاراً أو عبّارين

> من العيش المجغمس



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