عبّار أو عبّارين للدولة بقلم أسحاق احمد فضل الله

> وثلاثة يجب أن يذهبوا > البشير.. والأخوان المسلمون.. و سد النهضة > والتوقيع مصري > والتصفيق خليجي سعودي أمريكي > والموقف السعودي الخليجي الذي يثير الارتباك.. وموقف السودان منهم نشرحه (2) > والسعودية .. مخابراتها تحرص على شيء له معنى > السعودية تصنع قصة طه عثمان > وأيام وتلميع طه يخفت > ومخابرات السعودية تعيد تلميع طه في أديس أبابا الشهر الأسبق حين تجعله عضواً في الوفد السعودي > وأيام واللمعان يخفت > والمخابرات تعيد تلميع طه حين تجعله مسؤولاً (في الخارجية هناك) عن ملف أفريقيا. > وملف أفريقيا يعني السودان > وأيام واللمعان يخفت > ومخابرات هناك تقيم الأسبوع الماضي حفلاً بهيجاً بمناسبة إعطاء طه الجنسية السعودية > والمخابرات لا تفعل شيئاً دون قصد (2) > والسعودية تدعم السودان مالياً .. والخليج > السعودية تدعم (حليفها) في القتال > ثم شيء يصحب هذا > السعودية التي ظلت تنظر إلى السودان وهو (يختنق) لشهرين كاملين تقفز لنجدة الأردن ومن قبلها مصر.. في يومين > والأغنية تلتقطها مخابرات مصر لتغنيها > السودان يدعم السعودية حماية للعالم السُني.. والأمر معروف > لكن إعلام مصر يطلق في العالم (وفي السودان بالذات) أن السودان يجعل جيشه (مرتزقة) > عندها السودانيون إن هم ثاروا ضد الاتهام هذا.. وضد حكومتهم اتجه السودان إلى سحب قواته > عندها مصر تجعل السعودية (رهينة) في يدها.. فالسحب هذا.. سحب السودان لقواته.. (تحت إعلام مصري يقود السودانيين) يكشف ظهر السعودية عسكرياً وبصورة ربما تحول مسار الحرب > والسودان إن أسقط شعبه حكومته حصلت مصر على شيء ظلت تلهث خلفه منذ عام 1992 (4) > والتعامل السعودي الخليجي مع السودان .. تعاون معك وضدك.. هو لغة العالم اليوم > وأحداث أديس أبابا وأسمرا والقاهرة وجوبا والخرطوم الآن هي جزء من (الحوار) هذا (5) > والترجمة هي > السودان يعيد ترتيب بيته الداخلي الآن (والجملة هذه التي تقال ثم تنقض تصبح الآن هي الجملة الأخيرة) > إعادة ترتيب.. أو.. ذهاب > وإعادة الترتيب باللغة الجديدة ما يوجزها هو حدث صغير يقع في شرق السودان الأسبوع هذا > وحكاية منذ أيام التعايشي > وفي شرق السودان قادة لبعض القبائل يحدثون مواطنيهم عن الأخطار > والمواطنون هناك يقولون للقادة .. نعم.. نحن سودانيون ومخلصون ومسلمون ولسنا ضد الدولة .. والتهريب؟! التهريب نوقفه عدا شيئاً واحداً > قالوا: لا نقوم بتهريب السلاح ولا الخمور ولا المخدرات ولا البشر.. > لكن البضائع.. لا نتوقف عن تهريبها > وقادة القبائل / الذين تتكشف إدارتهم عن عبقرية حقيقية يواقفون > واللقاء هذا.. يلتقي مع أسلوب الدولة الآن في التعامل مع أشياء كثيرة > والدولة والقبائل كلهم يلتقي مع عبقرية عبد الله التعايشي > قالوا : رجل من الكبار في أيام التعايشي كان يدمن المريسة.. وكان.. مقرباً من التعايشي > والخليفة / الذي يتقن الدبلوماسية/ يتجاهل ما يفعله الرجل > ويوماً.. والخليفة يقف ليصلي يدخل عليه جنوده والرجل معهم معتقلاً و(برمة) مريسة يحملونها > قالوا : ضبطناه يشربها > والخليفة يلتفت إلى أحد قادته يطلب منه أن يرى ما إذا كانت البرمة مريسة بالفعل > والأمير الدبلوماسي يكرع ويكرع.. ثم يتجشأ.. ثم يمسح شاربه وهو يقول للخليفة : خليفة المهدي.. الشي دا.. عيش.. عيش ساكت.. علاّ.. النسوان جغمسنو..!! > والخليفة.. في إعلان للبراءة.. يرفع يديه ويدخل في الصلاة .. الله أكبر > الدولة الآن وفي دبلوماسية حقيقية تعمل بالأسلوب هذا > والأسلوب هذا يعمل حين تحسم الدولة المحاكمات بضربة.. والأسعار بضربة والصحة بضربة و..و.. > عندها.. عندها فقط.. يحتمل الناس.. وتحتمل الظروف السياسية والأمنية عبّاراً أو عبّارين > من العيش المجغمس
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