منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 24-04-2018, 02:29 PM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

عبد الواحد.. ضاع العشم! بقلم محمد لطيف

24-04-2018, 01:57 PM

محمد لطيف
<aمحمد لطيف
تاريخ التسجيل: 18-06-2017
مجموع المشاركات: 94

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


عبد الواحد.. ضاع العشم! بقلم محمد لطيف

    01:57 PM April, 24 2018

    سودانيز اون لاين
    محمد لطيف-Sudan
    مكتبتى
    رابط مختصر


    عشية التوقيع على اتفاقية أبوجا لسلام دارفور بين الحكومة السودانية.. وحركة تحرير السودان جناح السيد مني أركو مناوي.. في مطلع مايو من العام 2006.. التقيت مسؤولا بارزا في الدولة.. فبادرته بالتهنئة على توقيع لتفاقية السلام بأبوجا مع واحد من قادة الحركات المسلحة يومذاك.. سألني المسؤول مباشرة: هل وقع عبد الواحد..؟ أجبته: لا.. الذي وقع مني أركو مناوي.. وبعد ذلك جرت مياه كثيرة تحت جسر أبوجا.. جاء مناوي.. وشارك وشاكس وغادر.. كانت قناعتي أن الرجل لم يكن مرحبا به في الخرطوم.. وتلمست لاحقا.. من السؤال ومما بعده.. أن الخرطوم كانت تفضل عبد الواحد.. والفقرة التالية تشرح كل ما حدث بعد ذلك.. وتفسر لهفة الخرطوم.. آنذاك.. على عبد الواحد.. وعشمها فيه.. فاقرأ يا هداك الله.. هذه الفقرة من تقرير مهم نشر قبل سنوات يقول.. (الحركات دخلت التفاوض، وكان المعيار الذي يتم به تقييم الحركات هو المساحة التي تسيطر عليها في دارفور “أراضٍ محررة” وبعد انقسام حركة التحرير أصبح معيار جناح عبد الواحد هو تمثيله لأكبر المجموعات المتضررة، وهذا التقييم جعل العنف يستمر بضراوة أثناء التفاوض بين الحركات مع بعضها لتنافسها على (الأرض المحررة) وبين الحكومة والحركات حتى تحرم الحكومة الحركات ميزة (الأراضي المحررة)، وقد دفع الثمن الأهالي قتالاً وتشريداً، وزاد الوضع الإنساني سوءاً).. إذن كان عبد الواحد يمثل ثقلا.. لذا كان عشم الحكومة أن يكون عبد الواحد أحد الموقعين.. إن لم يكن على رأسهم..!
    ولئن كان من رأي البعض أن ذلك المعيار نفسه كان خطأ بكل ما ترتب عليه بعد ذلك.. من حرب ضروس ونزاعات مريرة.. بين الحركات في ما بينها.. ناهيك عن صراعها الطبيعي مع الحكومة.. ودفع الأهالي الثمن.. كما أشار التقرير نفسه.. ورغم أن ميزان القوة العسكرية.. ظل يتأرجح بين الحركات المسلحة.. إلا أن ما يجمع عليه كثير من المراقبين أن سطوة عبد الواحد وسط المدنيين.. وخاصة في معسكرات النزوح واللجوء ظلت تتزايد لسنوات طويلة.. وظل السؤال الذي يحير هؤلاء المراقبين.. ماذا فعل وينوي أن يفعل عبد الواحد بهذه الشعبية..؟ وتأتيك الإجابة صادمة إن لم تكن مفجعة.. ذات مرة سألوني في إحدى الفضائيات.. على مشارف توقيع اتفاقية سلام دارفور في الدوحة.. أن عبد الواحد يشترط أن تقوم الحكومة بإخلاء المعسكرات.. وإعادة النازحين واللاجئين إلى قراهم وحواكيرهم.. وتعويض المتضررين من الحرب تعويضا فرديا ونزع سلاح الجنجويد ومحاكمة مجرمي الحرب.. ليقبل بالجلوس معها.. أي الحكومة.. على طاولة التفاوض.. كانت إجابتي يومها.. أنه إذا كانت الحكومة قادرة على وراغبة في فعل كل ذلك.. فعلى ماذا سيفاوضها عبد الواحد.. وقبل ذلك.. لماذا ستفاوض الحكومة عبد الواحد إن فعلت كل ذلك منفردةً..؟!
    المؤسف أن قناعة تتشكل كل يوم وتتسع.. أن عبد الواحد نور.. يخوض حربا عبثية.. وفي خياله فقط لا على الأرض.. وإذا كان المجتمع الدولي وبعض المحلي كذلك.. ظل يحمل الحكومة في مناسبات سابقة.. مسؤولية تردي الأوضاع الإنسانية في دارفور.. فالمشهد اليوم يحمل عبد الواحد نور هذه المسؤولية.. هل يعقل أن زعيما ذا طموح سياسي مهموم بقضية وطنه وإنسانه.. يكون آخر ظهور له على منبر للسلام.. قبل اثني عشر عاما بالتمام والكمال..؟ هل يعني هذا.. بمنطق عبد الواحد.. أن كل من قبل مبدأ الحوار مثل خليل و جبريل ومني وغيرهم كلهم خونة..؟ ووحده عبد الواحد هو المناضل صاحب القضية..؟ وأي صاحب قضية هذا الذي يرضي لشعبه التشرد والمسغبة.. دون أن تكون له قدرة ولا رغبة في إضاءة شمعة واحدة لطرد الظلام..؟




    alyoumaltali
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de