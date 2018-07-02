طرد الصادق !! بقلم صلاح الدين عووضة

01:45 PM July, 02 2018 سودانيز اون لاين

صلاح الدين عووضة-الخرطوم-السودان

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*هو سياسي من طراز فريد..



*عاشرته عن قرب... فوجدت محاسنه تطغى على مساوئه..



*ليست محاسن سياسية وحسب؛ وإنما أخلاقية أيضاً... على صعيد التعامل الإنساني..



*ومن مساوئه هذه أنه ديمقراطي أكثر من اللزوم..



*وذلك حين تكون الديمقراطية - في بداياتها - بحاجة إلى قليل مخالبٍ وأنياب..



*وإبان فترة حكمه الأخيرة مارس هذه العادة السيئة أيضاً..



*فقد رُفعت إليه تقارير أمنية عن رصد تحركات مريبة... قد تكون تمهيداً لانقلاب..



*فتجاهلها وقال (لا يمكن لعاقل أن يفكر في انقلاب الآن)..



*ثم دفع إليه وزير الداخلية - مبارك الفاضل - بتقرير مشابه آخر... أكثر تفصيلاً..



*وبلغ من دقة تفصيلاته أن تم ذكر الجبهة الإسلامية... وعمر البشير..



*فاكتفى رئيس الوزراء بعبارة واحدة في ذيل التقرير (لا أظن)..



*ومن باب التحسُّب اُتخذت إجراءات احترازية... بعيداً عن علم المهدي..



*ومنها صدور قرار بابتعاث البشير لدورة دراسية بمصر..



*وهو الإجراء الذي عجَّل بتنفيذ انقلاب الإنقاذ قبل موعده... وقبل سفر البشير..



*ورغم ذلك فإن المهدي زعيم يصعب أن يتكرر في السودان..



*فقط تفوت عن فطنته السياسية أشياء - أحياناً - جراء ديمقراطيته (الزائدة)..



*وجراء ثقته المفرطة في بعض الذين يجيدون (لحن القول)..



*وجراء افتراضه الصدق فيمن يتوسم فيهم الذي تدل عليه هيئاتهم... ومؤهلاتهم..



*واُستدعيت مرةً لحضور لقاء مسائي بينه ومختار الأصم..



*وكنت - وقتذاك - مستشاراً إعلامياً له... والأصم مرشحاً لرئاسة هيئة الانتخابات..



*وبينما كان هو لطيفاً مع ضيفه كنت أنا فظاً... بعض الشيء..



*وعقب اللقاء سألني عن رأيي فقلت له: والله يا الحبيب الإمام أنت (راجل طيب)..



*وأدى الأصم دوره في هيئة الانتخابات (على أكمل وجه)..



*والآن فات على الصادق إدراك ما تطورات العلاقة بين القاهرة والخرطوم..



*فالخرطوم هي بوابة القاهرة إلى تفاهمات سد النهضة..



*فإن لم تتجاوب معها فليس أمام القاهرة سوى الخيار الأصعب؛ ضرب السد..



*وكل الخطط الخاصة بهذا الخيار الثاني جاهزة... أمام السيسي..



*ولكنه ظل يفضل الخيار الأول... الأسهل؛ ويراهن على استمالة الخرطوم..



*وشوية من هنا... وشوية من هنا؛ وتمت الاستمالة..



*ومن هذا الشوية تعهدٌ من الحكومتين بعدم احتواء - أو دعم - معارضة البلدين..



*وأنجز هذه المهمة - بامتياز - قوش... ونظيره المصري..



*فتفاهمات سد النهضة - وفق رؤية مصر- أهم للقاهرة من المهدي... رغم أهميته..



*فمصلحة مصر (عاوزة كده)... وهذه هي السياسة..



*وربما تطرأ مستجدات تعيد ترتيب الأولويات لدى القيادة المصرية..



*وحينها ستقدم اعتذارات رقيقة للصادق المهدي..



*و........ معها بوسة !!!.





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