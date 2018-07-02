طرد الصادق !! بقلم صلاح الدين عووضة

*عاشرته عن قرب... فوجدت محاسنه تطغى على مساوئه.. طيب ماشي نيجي للبعدو فتجاهلها وقال (لا يمكن لعاقل أن يفكر في انقلاب الآن).. السياسي ومن طراز فريد تيجوه تقرير امنية بأن هناك تحضيرات لانقلاب فيقول لا اظن ...!لا حول ولا قوة الا بالله طيب لو كان سياسي ما من طراز فريد كان عمل شنو ؟ احنا بنفخ في ناس ما عندهم اي مقدرات سياسية او عقلية حتى والله لو بفقه ذرة سياسة او عقل فقط كان تجاوب وقام برد فعل .احنا دايما بنتخم بالكلام الكبار كبار واي زول بنقول براغماتية وسفسطائية وليبرالية وهلمجرا ...ياهو دا بس الفاهم وعارف . فقط تفوت عن فطنته السياسية أشياء - أحياناً - جراء ديمقراطيته (الزائدة).. باين وواضح جدا ديمقراطيته بدليل إنه رئيس حزب لمدة طويييلة جدا جدا وجراء افتراضه الصدق فيمن يتوسم فيهم الذي تدل عليه هيئاتهم... ومؤهلاتهم. ياخ دي سذاجة عديل كدا مؤهلاتهم دي عرفناها بالرغم من انها ما مقبولة ابدا لكن هيئاتهم دي كيف ؟ يعني طويل ووجيه وانيق ومن ياتو قبيلة وكدا !!!؟؟؟عووضة انت والصادق من مصائب السودان غلبني اكمل والله
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