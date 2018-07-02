طرد الصادق !! بقلم صلاح الدين عووضة

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02-07-2018, 01:45 PM

صلاح الدين عووضة
<aصلاح الدين عووضة
تاريخ التسجيل: 31-03-2015
مجموع المشاركات: 877

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طرد الصادق !! بقلم صلاح الدين عووضة

    01:45 PM July, 02 2018

    سودانيز اون لاين
    صلاح الدين عووضة-الخرطوم-السودان
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    *هو سياسي من طراز فريد..

    *عاشرته عن قرب... فوجدت محاسنه تطغى على مساوئه..

    *ليست محاسن سياسية وحسب؛ وإنما أخلاقية أيضاً... على صعيد التعامل الإنساني..

    *ومن مساوئه هذه أنه ديمقراطي أكثر من اللزوم..

    *وذلك حين تكون الديمقراطية - في بداياتها - بحاجة إلى قليل مخالبٍ وأنياب..

    *وإبان فترة حكمه الأخيرة مارس هذه العادة السيئة أيضاً..

    *فقد رُفعت إليه تقارير أمنية عن رصد تحركات مريبة... قد تكون تمهيداً لانقلاب..

    *فتجاهلها وقال (لا يمكن لعاقل أن يفكر في انقلاب الآن)..

    *ثم دفع إليه وزير الداخلية - مبارك الفاضل - بتقرير مشابه آخر... أكثر تفصيلاً..

    *وبلغ من دقة تفصيلاته أن تم ذكر الجبهة الإسلامية... وعمر البشير..

    *فاكتفى رئيس الوزراء بعبارة واحدة في ذيل التقرير (لا أظن)..

    *ومن باب التحسُّب اُتخذت إجراءات احترازية... بعيداً عن علم المهدي..

    *ومنها صدور قرار بابتعاث البشير لدورة دراسية بمصر..

    *وهو الإجراء الذي عجَّل بتنفيذ انقلاب الإنقاذ قبل موعده... وقبل سفر البشير..

    *ورغم ذلك فإن المهدي زعيم يصعب أن يتكرر في السودان..

    *فقط تفوت عن فطنته السياسية أشياء - أحياناً - جراء ديمقراطيته (الزائدة)..

    *وجراء ثقته المفرطة في بعض الذين يجيدون (لحن القول)..

    *وجراء افتراضه الصدق فيمن يتوسم فيهم الذي تدل عليه هيئاتهم... ومؤهلاتهم..

    *واُستدعيت مرةً لحضور لقاء مسائي بينه ومختار الأصم..

    *وكنت - وقتذاك - مستشاراً إعلامياً له... والأصم مرشحاً لرئاسة هيئة الانتخابات..

    *وبينما كان هو لطيفاً مع ضيفه كنت أنا فظاً... بعض الشيء..

    *وعقب اللقاء سألني عن رأيي فقلت له: والله يا الحبيب الإمام أنت (راجل طيب)..

    *وأدى الأصم دوره في هيئة الانتخابات (على أكمل وجه)..

    *والآن فات على الصادق إدراك ما تطورات العلاقة بين القاهرة والخرطوم..

    *فالخرطوم هي بوابة القاهرة إلى تفاهمات سد النهضة..

    *فإن لم تتجاوب معها فليس أمام القاهرة سوى الخيار الأصعب؛ ضرب السد..

    *وكل الخطط الخاصة بهذا الخيار الثاني جاهزة... أمام السيسي..

    *ولكنه ظل يفضل الخيار الأول... الأسهل؛ ويراهن على استمالة الخرطوم..

    *وشوية من هنا... وشوية من هنا؛ وتمت الاستمالة..

    *ومن هذا الشوية تعهدٌ من الحكومتين بعدم احتواء - أو دعم - معارضة البلدين..

    *وأنجز هذه المهمة - بامتياز - قوش... ونظيره المصري..

    *فتفاهمات سد النهضة - وفق رؤية مصر- أهم للقاهرة من المهدي... رغم أهميته..

    *فمصلحة مصر (عاوزة كده)... وهذه هي السياسة..

    *وربما تطرأ مستجدات تعيد ترتيب الأولويات لدى القيادة المصرية..

    *وحينها ستقدم اعتذارات رقيقة للصادق المهدي..

    *و........ معها بوسة !!!.


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02-07-2018, 02:13 PM

نيمو


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Re: طرد الصادق !! بقلم صلاح الدين عووضة (Re: صلاح الدين عووضة)

    هو سياسي من طراز فريد..

    *عاشرته عن قرب... فوجدت محاسنه تطغى على مساوئه..

    طيب ماشي نيجي للبعدو
    فتجاهلها وقال (لا يمكن لعاقل أن يفكر في انقلاب الآن)..

    السياسي ومن طراز فريد تيجوه تقرير امنية بأن هناك تحضيرات لانقلاب فيقول لا اظن ...!لا حول ولا قوة الا بالله طيب لو كان سياسي ما من طراز فريد كان عمل شنو ؟ احنا بنفخ في ناس ما عندهم اي مقدرات سياسية او عقلية حتى والله لو بفقه ذرة سياسة او عقل فقط كان تجاوب وقام برد فعل .احنا دايما بنتخم بالكلام الكبار كبار واي زول بنقول براغماتية وسفسطائية وليبرالية وهلمجرا ...ياهو دا بس الفاهم وعارف .
    فقط تفوت عن فطنته السياسية أشياء - أحياناً - جراء ديمقراطيته (الزائدة)..
    باين وواضح جدا ديمقراطيته بدليل إنه رئيس حزب لمدة طويييلة جدا جدا وجراء افتراضه الصدق فيمن يتوسم فيهم الذي تدل عليه هيئاتهم... ومؤهلاتهم. ياخ دي سذاجة عديل كدا مؤهلاتهم دي عرفناها بالرغم من انها ما مقبولة ابدا لكن هيئاتهم دي كيف ؟ يعني طويل ووجيه وانيق ومن ياتو قبيلة وكدا !!!؟؟؟عووضة انت والصادق من مصائب السودان غلبني اكمل والله
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02-07-2018, 03:05 PM

ابراهيم محمد علي


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Re: طرد الصادق !! بقلم صلاح الدين عووضة (Re: نيمو)

    وجهان لعملة واحدة مافي فرق بينهم وبين الكيزان باختصار كده
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