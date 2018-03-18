ضرر إقصاء الكيزان عن المشاركة لإسقاط النظام أكثر من نفعه! بقلم عثمان محمد حسن

09:19 AM March, 18 2018 سودانيز اون لاين

عثمان محمد حسن-

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· إن سمعة الكيزان في الحضيض.. بلا جدال!



· و يظل تعديل الدساتير هواية من هوايات الكيزان متى دخلوا أي برلمان

إذا لم تتفق بعض بنود الدساتير مع دستور حزبهم.. و يتبع الحاقَ تآمرهم ضد

الدساتير تآمرٌ أكبر ضد الشعب السوداني في المأكل و المشرب و جميع دروب

الحياة..



· فالكيزانٌ أدمنوا أكل السحت، حتى التخمة، و أدمنوا تجويع الشعب

السوداني، حتى الموت.. و تاريخهم ربما يرشحهم للإقصاء عن أي منظومة ثورية

تسعى لإقامة نظام ديمقراطي معافىً من المؤامرات و انتهازية الوصول إلى

السلطة الشمولية تحت راية ( الأممية الاسلامية)..



· إن تآمُر الكيزان السياسي ضد الدساتير و ضد خصومهم من الأحزاب

الأخرى مشهود على مدى سنوات دخول الفكر الإخواني إلى السودان قادماً من

مصر.. لأن مبدأهم يفرض عليهم النظرة ( الأممية) البحتة للاسلام دون

اعتبارٍ للأوطان .. و ( طز في مصر) قال محمد عاطف أحد مرشديهم المصريين

ذات يوم..!



· تآمروا ضد الدستور في عام 1965 و طردوا الحزب الشيوعي من

البرلمان.. و تآمروا ضد الحكومة الشرعية في يونيو1989.. و تآمروا كثيراً

ما بين المؤامرتين.. و يتآمر حزب المؤتمر الوطني، أكبر أحزابهم، ضد

الدستور حالياً بعد أن صار البرلمان ملكاً له..



· ثم تجَبَّر البشير.. و من على رأس المؤتمر الوطني همَّش كل

المتنفذين المتجبرين من زملائه، و أبقاهم عطالى في ظل الأحداث الجارية..

و خرج بعض الكيزان من المؤتمر الوطني سخطاً على انحرافات البشير و

جبروته.. خرجوا طوعاً و عن قناعة بأن الفوضى السائدة في سياساته لن تؤدي

إلى ما كانوا يطمحون إليه من أسلمة السودان وفق رؤاهم..



· و اعتلى متنفذون جدد المنابر ( يخوضون مع الخائضين) في وحل السرقة

و بناء الذات و الانحراف بالسودان إلى دروب الكوارث..



· جميع هؤلاء و أولئك كيزان و إن ظلوا يختلفون و ينشطون في صراعاتهم

( الإسلامية)..



· و بينما أحزاب المعارضة تنشط لإسقاط النظام.. يظل المنشقون عن

المؤتمر الوطني يشاركون النظام في البرلمان و ينتقدونه في الاعلام.. و

يصرحون بأن المؤتمر الوطني قد خرج عن الخط.. و أن لا أمل في تحقيق

الأهداف المُضَمَنة في أجندة الانقلاب الذي شاركوا فيه، قبل 29 عاماً،

إلا بإسقاط النظام الذي خلقوه..



· لكن من يضمَن سلامة نيتهم و مشاركتهم في العمل مع الثوار لاسقاط

النظام، و هم الذين يطمحون في تحقيق أهدافهم الموؤودة متى سنحت لهم

الفرصة؟



· قبل أيام، أظهر أستاذنا/ فاروق أبو عيسى رفضه الشديد لمشاركة

الكيزان في أي عمل ثوري ضد النظام.. و عزا ذلك إلى معرفته بخساستهم منذ

سنوات الدراسة في مدرسة حنتوب الثانوية..



· و احتج السيد/ حسن عثمان رزق، أحد قيادات حزب التغيير الآن، على

المنادين بإقصاء ( جميع) الكيزان عن المشاركة في العمل على تغيير

النظام..



· إن حسن عثمان رزق هو الذي جنَّد البشير للانضمام لحركة الإخوان

المسلمين في عام 1981.. و بعد 8 سنوات من ذلك، انقلب البشير بقيادة

الترابي على الشرعية في 1989..



· و في ما يتعلق بتجنيد البشير للانضمام للجماعة يقول حسن عثمان

رزق:- " ..... قصدتُ منزله مع أحد الإخوان في العام 1981، و كان (

البشير) استحق الترقية لرتبة العقيد، و ذلك لم يُنَفذ، و بعد صلاة المغرب

وجدنا والده يصلي تحت شجرة أمام المنزل.. دخلنا إلى الديوان مع البشير و

لم يستغرق منا الأمر وقتاً كبيراً لتجنيده"!!



· و اليوم نجد السيد/ حسن عثمان رزق خارج المنظومة التي أتى بالبشير

إليها و نجد البشير ممسكاً بلجام المنظومة.. فنتعجب من الذي خانَ من؟ هل

خان البشير المنظومة، و معه بعض الانتهازيين.. أم أن الخائن هو حسن رزق

و ( إخوانه) المتمردون عليها؟



· إن ما يمكن استخلاصه هو أن خروج رزق و آخرين يعكس شعورهم بانقلاب

البشير على المبادئ التي جندوه لتحقيقها..



· و هذا ما يدعوننا إلى الاعتقاد بأن رزق يسعى لإسقاط أو تغيير

النظام كي تعود الحركة الاسلامية إلى ( سيرتها) الأولى.. ما يثير حفيظة

المناضلين الذين تلقوا ضرباتٍ لا تُحصى من الكيزان.. و في مقدمة هؤلاء

المناضلين الأستاذ/ فاروق أبو عيسى ؟



· لكن إذا أمعنا النظر في ملامح السياسة السودانية و المجتمع

السوداني، بتجرد، فسوف ندرك أن الإسلام السياسي شرٌّ لا بد من التعايش

معه إذا أريد لنا أن نسقط النظام دون حدوث ارتدادات عكسية..



· و طالما ظل الهدف من اسقاط النظام هو بسط الحرية و الديمقراطية و

العدالة الاجتماعية في السودان.. فلا بد من اتاحة الفرصة لسيادة الحرية و

الديمقراطية حتى مع من الكيزان ممن لم تتلوث أياديهم بجرائم لا تسقط

بالتقادم..



· إن أي اقصاء لأي فئة من الفئات، دون إثبات جريمة أو جرائم مثبتة،

يعني ( الظلم) و التمهيد لاستمرار عدم الاستقرار السياسي و الاجتماعي في

السودان، حتى و إن نجحت الثورة المرتجاة..



· وللخروج من الأزمة السياسية و الاقتصادية الخانقة، علينا النأي

بالسودان عن الأحقاد المكبوتة في نفوسنا ضد الكيزان الذين لم يرتكبوا

جرائم يحاسب عليها القانون، رغم مشاركتهم النظام في حكم البلاد..



· ليس من الحكمة أن لا نستفيد من أي دعم متاح لقوة الدفع الثوري، بما

في ذلك قوة الكيزان الراغبين في المشاركة..



· و لا خوف على السودان من الاسلام السياسي و هو الساقط سقوطاً

مدوياً في الشارع العام.. و تقترن كلمة ( حرامية) مع منتسبي الإسلام

السياسي في كل مكان في السودان.. و شعبية الكيزان منخفضة بشكل لا يحتاج

إلى تأكيد.



· و لكن أي عزل لهم أو لأي جماعة أخرى ترغب في المشاركة في إسقاط

النظام، يعني اجبارهم، و إجبار أي جماعة أخرى، على الوقوف في الصف المضاد

لأي ثورة محتملة..



· نحن أحوج ما نكون إلى كل من يقف معنا ضد النظام.. كما و أننا سوف

نحتاج إلى مصالحة وطنية سودانية شاملة تستفيد من تجربتي جنوب أفريقيا و

رواندا.. حفاظاً على استقرار و تنمية البلاد بعد سقوط النظام بإذن الله..

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