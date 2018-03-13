صنع في الصين هذه المرة.. بقلم عبدالباقي الظافر

03:07 PM March, 13 2018 سودانيز اون لاين

عبدالباقي الظافر-الخرطوم-السودان

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علينا ألّا نُعيد عبادة الأشخاص .. على تلك القاعدة بدأ الرئيس الصيني الأسبق دينق شاو بينق إصلاحاته التي بنت الصين العظيمة.. في العام ١٩٨٢عدّل الرجل الدستور الصيني ليحدد فترتين رئاسيتين فقط لكل من يحكم الصين،وبدأ الرجل الصالح بنفسه في تطبيق الدستور الجديد.. يوم الأحد الماضي عادت الصين إلى عهد الدكتاتورية مجددا.. البرلمان الصيني اعتمد تعديلاً جديداً ألغى فيه قيود تحديد الدورات الرئاسية.. عبر هذه الخطوة بإمكان الرئيس شي جين بينق أن يصبح رئيساً مدى الحياة .. لم يكن الأمر سهلاً للرئيس بينق.. كل ما فعله أن نكّل بخصومه وزج بهم في المعتقلات بتهم الفساد.. في النهاية بات طريق الشمولية معبداً في الدولة التي نهضت بالانفتاح وحرية الاقتصاد.

في جنوب السودان وحسب صحيفة الصيحة أعلن الرئيس سلفاكير عن نيته التنحي عن الحكم.. الرئيس سلفا لم يتجرأ ويعلن رغبته على الملأ بل جعلها بعض من همس المجالس .. سلفاكير علّل طلبه للاستراحة المبكرة لظروف صحية حرجة.. بل مضى إلى المستقبل حينما حدّد نيال دينق صديقه وابن قبيلته ليرأس حكومة الجنوب فيما بعد التنحي.. أغلب الظن أن التصريح غير دقيق.. جينات سلفاكير السودانية تمنعه من اتخاذ هذا القرار الصعب حتى وإن طرق ملك الموت على باب غرفة نومه.. على الراجح إن صح التسريب أن في الأمر محاولة لإيقاظ الخلايا النائمة ومعرفة من يحلمون بالجلوس على الكرسي تمهيداً لجزهم واحداً تلو الآخر.

لم يعد تعديل الدستور السوداني مجرد همس في الغرف المغلقة أو حتى تحليلاً سياسياً تتداوله مجالس النخب السياسية.. قبل أيام طرح نائب رئيس المجلس الوطني فكرة إجازة دستور دائم قبل انتخابات ٢٠٢٠.. الفكرة تنتهي بتصفير الدستور الجديد لخلق وضع ثابت للحكم حتى ٢٠٣٠.. سيتم إغراء كتلة أحزاب الحوار بمزيد من المغانم حتى تجتمع جمعيتها العمومية لتبصم على التصفير.. قبل ذلك سيتم تعديل لوائح الحزب الحاكم عبر إغواء الحرس القديم بالعودة للأضواء مقابل إلغاء كل القيود التي تحدد فترتين في المنصب الحزبي.

من سوء حظنا أن الصين باتت تمثل الغدوة السياسية للحزب الحاكم.. الحزب الشيوعي الصيني يتعهد كوادر الوطني بالرعاية والتدريب.. في كل موسم تحج أفواج من شباب الوطني وشيوخه صوب بكين لالتماس البركة واكتساب الخبرة.. بل في وقت مضى أشيع أن برج الوطني الجديد في النادي الكاثوليكي جاء هدية من دولة الصين .. إلا أن آخر تصريح مادح لتجربة الصين جاءت على لسان الدكتور أزهري التيجاني أمين التنظيم بالحزب الحاكم في حواره أمس مع الزميلة الانتباهة.. أزهري استغرب من وجود أكثر من مائة حزب فيما الصين بأكثر من مليار نسمة يحكمها حزب واحد.

في تقديري إننا سنواجه في المستقبل القريب معضلة أخرى.. لن يكون بوسع المؤتمر الوطني أن يجلس على مقاعد المعارضة.. مع كل صباح يزداد ارتباط الحزب بمفاصل الدولة.. عندها ستكون خسارة أي انتخابات نزيهة أمر صعب بل في الحقيقة معركة حياة أو موت.. مثل هذه المعادلة مرت بكثير من الأنظمة لعل آخرها حزب البعث في سوريا.. حكام سوريا على استعداد لحرق كل الوطن مقابل سلامة حكمهم..تعديل لوائح الحزب الحاكم عبر العودة للوراء وتمكين مجموعات محددة من السيطرة .. في ذات الوقت تصفير العداد عبر إعداد دستور يجيزه مجلس بعض عضويته جاءت بالتعيين يمضي في ذات اتجاه خلق طبقة حاكمة يصعب إزاحتها حتى بالوسائل الديمقراطية .

بصراحة.. إعادة الوجه الشمولي للصين يجب ألا تجعلنا نضل الطريق عن الحكم الراشد.. أعظم التنمية تتحقق برضاء الناس وأفضل الإبداع يأتي في ظلال الحريات.. لهذا معظم أهل الصين يتوقون للعيش في الغرب.



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