31-12-2017, 09:24 PM

كمال الهدي

كمال الهدي

تاريخ التسجيل: 26-10-2013

مجموع المشاركات: 489 للتواصل معنا FaceBook

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صدقناكم بقلم كمال الهِدي

09:24 PM December, 31 2017 سودانيز اون لاين

كمال الهدي-الخرطوم-السودان

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· صرنا نخجل لبعض رجال كبار في أعمارهم وعلمهم وتجاربهم حين نراهم يمارسون عادة ( تكسير الثلج) التي كنا حتى وقت قريب نظن أنها تقتصر فقط على ضعيفي المؤهلات والقدرات وعديمي المهارات للتغطية على قصورهم.



· لكن يبدو أننا أحسنا الظن كثيراً.



· ومع كل صباح أو مساء جديد أضحينا نشعر بالمزيد من الأسى والخذلان بسماعنا أو متابعتنا لمشهد جديد من المسرحية العبثية التي تجري داخل نادي الملايين الهلال العظيم.



· لم نخلص من مهزلة تلك (اللمة) التي أسموها باجتماع الهيئة الاستشارية للهلال، الذي حدثتكم عنه في مقال سابق، حتى فوجئنا قبل أيام بحديث لرجل كبير بلغ درجة العميد في قواتنا النظامية ، قبل أن تجور به الأيام وتجعل منه رئيساً للقطاع الرياضي ( المحلول بالأمس القريب) في هذا الزمن الأغبر.



· لم احتمل متابعة حديث العميد لأكثر من دقائق معدودة، لأنني منذ الوهلة الأولى شعرت بأن الرجل يبدو كمن يتهيب شيئاً، ولذلك لم أتوقع أن أسمع منه حقيقة.



· ولم يخذلني سعادة العميد، حيث جافى الحقائق فعلاً في ذلك الحديث لمذيع قناة الهلال.



· ربما أن كلامه أقنع وبدأ مرتباً للمتابع غير الجيد لما جرى في الهلال في الآونة الأخيرة، أما بالنسبة لي وبحكم معرفة جيدة بما جرى، فلم أجد والله في كلامه سوى مجافاة للحقائق.



· تحدث الرجل عن لجان وعمل دؤوب وتنسيق تام لانجاز مهمة التسجيلات، وشخصي والكثيرون غيري يعلمون أن التسجيلات تمت بمجهود ذاتي قام به رئيس النادي الكاردينال.



· قال العميد، رئيس القطاع الرياضي ( المُقال) أن جميع لجان التسجيلات من لجنة فنية، ولجنة تأمين ولجنة كذا وكذا، قامت بدورها كاملاً.



· ربما أنهم شكلوا لجنة تأمين لتقوم بشغل العصابات الذي اعتاد عليه الناديان الكبيران مؤخراً، لخطف وإخفاء اللاعبين.



· أما بخلاف ذلك، فلم يكن هناك أي تنسيق ولا يحزنون.



· المثير للاشمئزار أن العميد نفسه قال في فقرة أسبق أنهم تلقوا اتصالاً من رئيس النادي قال ليهم فيه ( أنه سوف يعيد قيد بشة وبوي)!!



· ركزوا معي في العبارة بين القوسين جيداً، ودعونا نسأل العميد: كيف تؤكد بنفسك أن رئيس النادي اتخذ قراره وأبلغكم به عبر اتصال هاتفي، لترجع بعد دقائق وتزعم أن كل شيء تم بالتشاور والنقاش المنفتح!!



· في اليوم التالي لحديث العميد، استمعت لحديث للدكتور حسن علي عيسى، في قناة الهلال أيضاً.



· استخدم الدكتور الذي يملك ناصية الحديث بلغة ( Flowery) ومفردات في غاية الروعة والجمال، لكن فات على العالم الجليل أن ما يريده الأهلة هو الحقائق لا جمال اللغة.



· فاللغة الجميلة يفترض أن تكون وسيلة لتوصيل المعلومة الصحيحة، لا أن نوظفها في تضليل الأهلة والإمعان في إخفاء الحقائق عنهم.



· عيب كبير أن يجافي أهل العلم الحقائق ويدغدغوا عواطف أهلهم بكلام منمق ليس فيه من الصدق إلا القليل.



· فقد سار دكتور حسن على نهج العميد، ليحدثنا أيضاً عن أمور نعلم ويعلم هو نفسه أنها غير موجودة في الهلال اليوم.



· ليس هناك تضافراً للجهود ولا تقسيماً للأدوار أخي الدكتور حسن علي عيسى.



· كل ما هناك رئيس يمسك بزمام جميع الأمور بمعاونة أشخاص خارج مجلسكم.



· واستحلفك بالله أستاذي الجليل حتى تبرر مواقفك وتعضد كلامك المنمق الجميل أن تذكر لنا اسم عضو واحد في اللجنة الفنية التي أُستشيرت في تسجيلاتكم الأخيرة التي تقولون أنها قامت على أسس علمية.



· نريد اسم عضو واحد في هذه اللجنة، مرفقاً معه الدور الذي قام به واللاعبين الذين قام بترشيحهم.



· ما أنا واثق منه مليون بالمائة أن كل شيء في التسجيلات الأخيرة قام به رئيس النادي، ولم يكن لكم كأعضاء في مجلسه أي دور سوى إصدار التصريحات واطلاق الكلام المعسول.



· ونسألكم أيضاً عن مؤشرات النهج العلمي الذي اتبعتموه في التسجيلات الأخيرة!



· هل تعتبرون الاستغناء عن لاعب مثل وليد علاء الدين، عملاً مدروساً ونهجاً علمياً في التسجيلات؟!



· هل تظنون أن أكثرنا سذاجة يمكن أن يصدق أن لاعباً مثل جيوفاني سًجل وفقاً لمنهج علمي مدروس؟!



· وهل تعتقدون أن مشاهدة بعض لقطات الفيديو للاعب يعد نهجاً علمياً مدروساً للاختيار؟!



· وكيف يستقيم الظل والعود أعوج!



· فأنتم تتلقون – باعتراف بعضكم – اتصالات من الرئيس عندما يكون خارج البلاد يؤكد لكم فيها أنه سيعيد تسجيل فلان أو سيضم علان للكشف.



· فكيف يكون هناك عمل مدروس وجميع أفراد المجلس بعلمهم وتجاربهم يتلقون التعليمات من رئيس هو أقلكم معرفة بالكرة التي يدير أحد أنديتها؟!



· وكيف تحدثون الناس دون أن يطرف لكم جفن عن المنهج العلمي المدروس في التسجيلات ومجلسكم يسجل أكثر من لاعب في مركز واحد ويهمل بقية المراكز التي تعاني من النقص؟!



· وكيف تتباهون بمنهج علمي ومجلسكم ورئيسه يردد حتى الأيام الأخيرة من التسجيلات أنه سوف يسجل محترفين بـ 3 مليون دولار، ثم تأتوا في آخر يومين بلاعبين ليتم ضم أحدهما ويُعتذر للآخر لكي يعود لبلاده؟ !



· هل تعتقدون أنكم تخاطبون جمعاً من البلهاء أم ماذا؟!



· عندما أقارن أحاديث بعض أعضاء مجلس الهلال بالكلام المؤسس والمحترم والصادق للمدير التنفيذي لنادي الخرطوم الأستاذ عصام الحاج قبل أيام لإحدى قنواتنا الفضائية أحس بغصة في الحلق.



· فقد كان الهلال حتى وقت قريب مدرسة يتعلم منها الآخرون.



· لكن ذلك الزمن قد ولى للأسف الشديد.



· فقد تحدث الأستاذ عصام الحاج عن احترافية الأندية بشفافية ووضوح ومعرفة واسعة تشعرك بأنك أمام متحدث يملك أدواته جيداً ولا يحتاج للغة طنانة يجمل بها أكاذيب أو يلهي به المتابعين عن جوهر الموضوع.



· حتى عندما سئل عصام الحاج عن تكريم رئيس ناديه مأمون النفيدي- الذي لا يختلف اثنان على استحقاقه التام للتكريم الذي تأخر كثيراً،.. عندما سئل عن ذلك لم يعمد إلى ( تكسير الثلج) بل قال كلاماً محترماً يطابق الواقع تماماً.



· فهنئياً لنادي الخرطوم بمثل هذه القيادات المستنيرة حقيقة.



· بالطبع لم تنته الأخبار المحزنة والتصرفات غير المقنعة لمجلس الهلال.



· فبالأمس أبلغني أحد الأصدقاء بأن مجلس النادي بصدد التعاقد مع مدرب عام جديد وأن محمد الفاتح لن يستمر في منصبه.



· ظن الصديق أن خبره سيكون بمثابة مفاجأة بالنسبة لي، لكنني ذكرته بعدد من المقالات التي كتبتها على أيام الجهاز الفني الذي ترأسه خالد بخيت وساعده فيه حجازي.



· قلت لصديقي كنت أعلم من ذلك الوقت أن عمر الثنائي في الهلال قصير.



· وقد ناصحتهما مراراً بأن ينفذا ما برأسيهما ويشركان اللاعبين الشباب الذين كنت أعلم أن حجازي تحديداً على قناعة تامة بهم.



· وذكرتهما أكثر من مرة بأنهما في نهاية الأمر سيغادران منصبيهما سواءً أشركا من يريد البعض مشاركتهم، أم لم يفعلا وأصريا على تنفيذ مهاهما كما يريانها.



· لذلك لم يكن غريباً بالنسبة لي أن يستغنوا عن حجازي في هذا الوقت.



· ربما أن الشيء الوحيد الغريب هو أن يتم الاستغناء عن مدرب تحمل المهمة في ذلك الوقت الصعب دون أي مقابل يذكر، ليحل مكانه محمد الطيب كمساعد لمدرب في عمر ابنه.



· اختيار المدرب العام الجديد في الهلال أيضاً يعكس حالة التخبط والعشوائية السائدة في الهلال، ويكذب مجدداً تصريحات العميد والدكتور حسن حول المنهج العلمي المدروس.



· فلا يعقل أن تعين مساعداً يكبر المدرب الأجنبي الأول للفريق عمراً، لكي يقوم بالمهام التنفيذيه على الملعب.



· وفي المقال القادم أحدثكم عن ( كنتاكي) فيلسوف زمانه محمد الطيب الملقب بـ ( مورينهو)، وعن بعض حديثه لقناة الهلال.



· وفي الختام لا يفوتني تذكيركم بأن مجلس الهلال قدم في اجتماعه الأخيرة اشادة خاصة بـ ( لجنة التسجيلات) !!



· يكون أعضاء اللجنة المزعومة سرب من العصافير يا ربي !!







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