28-03-2018, 05:46 PM

اسامة سعيد

اسامة سعيد

تاريخ التسجيل: 14-01-2016

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) صحفي الغفلة (يوسف عبد المنان) بقلم أسامة سعيد

05:46 PM March, 28 2018 سودانيز اون لاين

اسامة سعيد-الخرطوم-السودان

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طالعت بالصدفة مقال للصحفي الجهلول يوسف عبد المنان في عموده خارج النص بعنوان سراب السراب بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠١٨ . لم يدهشني هذا الدعى الذي دخل علي الصحافة من باب التمكين وهو حقيقةً لا يملك اى مؤهلات ولا قدرات تجعل منه قارئ صحيفة وليس كاتب عمود فيها لكنه عصر الإنحطاط الذي اصبح فيه حميدتي قائد عام للجيش دون ان يستوفي شرط إجادة القراءة والكتابة لدخول الكلية الحربية وتصبح فيه ندى القلعة مطربة الجماهير ويصبح فيه بله الغائب مفتي الديار السودانية .

مقال صحفي الغفلة يتناولني فيه كذبا وإفتراء خدمة لإجهزة أمن النظام التي تسعي لخمد اى توتر في شرق السودان وتهاجم اى صوت يعلو بهموم ومظالم الشرق علي اى حال اعتمد الجهاز علي صحفي عديم الموهبة فكانت النتيجة مقال ملئ بالاكاذيب والأخطاء وهو الان محل تندر وتهكم ناشطي شرق السودان

وسوف استعرض بعض اكاذيب الرجل التي تثبت جهله ومنها التالي

١/ تناول يوسف في مقاله مذكرة التفاهم التي وقعناها في باريس علي هامش اجتماعات نداء السودان منتصف هذا الشهر وهذه المذكرة حركت الساكن وحصلت علي تأييد كبير وهي نواة لعمل كبير قادم ، إتهمنا صحفي الغفلة بأننا لا نفرق بين الحكم الاتحادي والحكم الذاتي وذلك عندما قلنا في المذكرة بأن اساس الصراع في شرق السودان هو التهميش السياسي ولن يزول إلا بإعتماد نظام حكم لا مركزي ديمقراطي تعددي يكون فيه نظام الحكم الذاتي بمبدأ تخويل السلطات وتخصيص الموارد هو الانسب لشرق السودان ومن تعليق صحفي الغفلة علي هذه الجزئية ايقنت ان الرجل جهلول وأحيله هنا الي ورقة كتبتها عن خيار الحكم الذاتي وهي مبذولة في الإنترنت

٢/ في حالة تكسير تلج بطريقة لا تخلو من التسول اثني الرجل علي القائد موسي محمد احمد وقال انه عينني محافظ لمدينة القضارف إرتفع عندي حاجب الدهشة وتعجبت ان يكون صحفي يكتب عمود يومي لا يعلم بأن التقسيم الإدارى لمحافظات يرأسها محافظ كان في عهد الرئيس السابق جعفر نميري !

٣/ عرج صحفي الغفلة علي قيادات من شرق السودان نكن لهم جميعا كل الاحترام منهم الشيخ سليمان علي بيتاي وإيلا وفقراي وآمنة ضرار التي كتب اسم والدها خطأ ونسبها الي موسي حسين ضرار وقال ان هؤلاء جميعا إختاروا السلام وساهموا في عجلة التنمية اقول نحن إيضا إخترنا السلام وشاركنا في صنعه في إتفاقية سلام الشرق التي اجهز عليها المؤتمر الوطني ولم ينفذها ، ما أدهشني ان الرجل بعد ان نجر مشروعات وهمية قام بها صندوق إعمار الشرق ذكر أهمها (مشروعات العمل مقابل الغذاء ) شبابنا يتندرون علي مقال صحفي الغفلة ويقول احدهم انا انتظر مشروعات السفر مقابل الغذاء ألم اقل لكم ان يوسف عبدالمنان صحفي تحفه فإذا كنت تعاني من الملل وتريد ان تضحك وتتسلي فعليك بعمود خارج النص

٤/ ذكر صحفي الغفلة بأن اسامة سعيد يتنقل بين تنظيمات المعارضة وان ياسر عرمان يتخذه في زفة طبالي المعارضة هل تصدقوا ان صحفي يكتب عمود يومي لا يفرق بين الجبهة الشعبية والحركة الشعبية اقول له انا حزبي وتنظيمي الذي ساهمت فيهو مع رفاقي حربا وسلما هو مؤتمر البجا وانا لم ابارحه مطلقا واتخذه منصة سياسية أناضل من خلالها لرفع الظلم عن كاهل شعب شرق السودان اما الرفيق ياسر عرمان فهو زميل نضال وكفاح طويل وأتشرف ان اكون بجواره والعمل معه لقيام سودان جديد تكون فيه المواطنه متساوية

٥/ في حالة سقوط لكاتب عمود يومي ينافس الجداد الاليكتروني في تناول الشخوص والنيل منهم كذبا وإفتراء يقول ان اسامة سعيد لأجي انساني يعتمد علي المعونات الأجنبية انا فعلا في بداية التسعينات هاجرت مثل كل السياسيين ونلت حق اللجؤ السياسي وليس الإنساني وذلك قبل عشرين عاما درست وعادلة شهادتي في القانون وعملت مستشار قانوني في منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة والان اعمل مستشار قانوني للمنظمة الهولندية للمساعدات القانونية احمد الله بأني أطعم أولادي حلالاً زلال اما يوسف عبدالمنان فهو متسول بإمتياز يتملق كل مسؤول ويتسول بقلمه

ختاما اقول لصحفي الغفلة يوسف عبدالمنان ابحث لك عن مهنة اخرى تتكسب منها غير الصحافة لأنك غير جدير اخلاقيا ومهنيا ان تنال صفة صحفي لكنه حكم الانقاذ وزمن الانحطاط ! |Articles |News |مقالات |بيانات