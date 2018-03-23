صحفيون ومبادرات وجراحات!! بقلم حيدر أحمد خير الله

03:33 PM March, 23 2018 سودانيز اون لاين

حيدر احمد خيرالله -الخرطوم-السودان

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سلام يا وطن











* عندما تجمع نفر من قيادات الصحافة بما فيهم الاستاذ الصادق الرزيقي وبدأوا رحلة مريبة تحت مسمى كرام الصحفيين لم تكن الفكرة اكثر من ادعاء زائف بمقدرات لا ترقى لتحقيق معجزات، لكن في عهد هذه الحكومة التي سنت السنن السيئة التي سميت حوافز الصحفيين فاصبح لبعض الولاة حاشية من اصحاب الاقلام والاعلام تزين الباطل وتعكس الصور التي تبيض الوجوه الكالحة للانجاز وتتويجاً لهذا الدجل الاعلامي الذى بدأ تحت إسم سيئة الذكر مبادرة كرام الصحفيين، والغريب ان هذه الجموع التي احترفت الرحيل للولايات على انها هي التي تعكس الصورة لما يجري في الولاية المنكوبة التى يقصدونها نجد في نفس الولاية ادارة اعلام ومنسق اعلام، ومؤسسات اعلامية في كل الوزارات واعلاميون من نفس المنطقة ولا ندري اي قيمة مضافة يمكن ان ياتي بها اؤلئك النفر الذين يرحلون من الخرطوم ويممون وجههم شطر الولايات وما هي سوى حوافز تقدم باسم الاعلام ، وتضيف أعباء مالية جديدة على الولايات يحوز عليها هؤلاء الضيوف الثقلاء ، فى عهد يتأكد فيه كل يوم أن الإعلام والأقلام عند غير أهلها .



* وبالأمس عرفنا عن نفر من الصحفيين يزورون ولاية النيل الأبيض مستبقين زيارة السيد / رئيس الجمهورية وتقدموا بخدماتهم لإبراز منجزات الدكتور / عبدالحميد موسى كاشا ليعكسوا إنجازاته فى الولاية والتى سيقوم بإفتتاحها فى مطلع إبريل ، ونرى أن من حق الصحف أن تبحث عن الإعلانات ومن حقها أن تبحث عن المواد التسجيلية ، لكن ليس من حقها أن تستخدم وسائل الإستهبال لتحقيق هذه الأغراض ، خاصة وأن ولاية النيل الأبيض تذخر بالعديد من الصحفيين والكتاب وقادة الرأي فى هذا البلد، فهنالك د.خالد التجانى ود.حيدر بدوي ونصر عبدون ، وعبدالماجد عبدالحميد وناهد ادريس وأعداد لايحصيها العد وكلهم بأيهم إقتديتم إهتديتم .



*وفى ولاية النيل الأبيض هنالك إتحاد صحفيين الولاية ومجموعة معتبرة من الصحفيين وأسماء لها بصمتها ودورها فى الصحافة السودانية ،وعنده منسق للإعلام وإدارة للإعلام بأمانة الحكومة فلماذا لايعتمد عليهم الوالي كاشا ويطورهم بدلاً عن هذا الحجيج القادم من الخرطوم وكأنهم أدرى بشعاب النيل الأبيض من أهلها؟! مانود توكيده أن المنجزات تعلن عن نفسها ، ونعلم ان كاشا يعمل بجد وصدق وهنالك بعض الهنات وأوجه القصور والإخفاقات لا تحل برفع القيمة الإعلامية إنما بمواجهة الاخطاء والإخفاقات وساعتها لن يحتاج لا لأصحاب المبادرات من كرام الصحفيين ولا لئام الصحفيين ولا أقوام الحج الصحفي الذين يؤذنون فى الناس بماليس فى الواقع ، سيادة الرئيس ستجد ثمة انجازات فى النيل الأبيض ليست بالمستوى المطلوب ولكنها جهود رجال عقدوا العزم على الإنجاز، فأنجزته حكومة كاشا على قدر المتاح ، هذا هو الموضوع بكل بساطة دون الحاجة لكل اللمة والغمة والهلمة وسلام يااااااااوطن..



سلام يا



نضر الله وجه كل المعتقلين السياسيين الذين تجاهلت الحكومة أمرهم فلاهى أطلقت سراحهم ولا قدمتهم للمحاكمة ، لهم الله وهم على أنصع لائحات الشرف والنضال ..وسلام يا..



الجريدة الجمعة 23/3/2018 |Articles |News |مقالات |بيانات