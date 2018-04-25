سينا الغاليه .25 أبريل !بقلم هانم داود

03:44 AM April, 24 2018 سودانيز اون لاين

هانم داود-

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أرض الفيروز سينا الغاليه .... قلب مصر لكل الدنيا

أجدادنا الفراعنه إكتشفوا زمان... الفيروز فى سينا الغاليه

ونرى الفيروز يزين معابد الفراعنه....من أرضنا سينا الغاليه

و عيد تحرير سينا خمسه وعشرين ابريل

يوم استرداد أرض سينا... وانسحاب آخر جندي إسرائيلي

تبع لمعاهدة كامب ديفيد...وأخدنا أرضنا أخذنا سينا الغاليه

طابا أخدناها بعدين بالتحكيم الدولي سنه تسعه وتمانين

وكان تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلى.. سنه اثنين وتمانين

واكتمل التحرير عندما رفع الرئيس المصري السابق مبارك علم مصر على طابا في عام تسعه وتمانين

سينا أرضنا الغاليه علينا ودايما يا سينا فى أحضاننا

بناسك الطيبين وولادنا كلنا ولاد مصر أم الدنيا

كلنا يد واحده ضد عدونا وسال سينا أرض مصر ليوم الدين على رمالك دم المصرين

وعلى أرض سينا الغاليه كان مرور الأنبياء على أرضها

المزارات الدينية فى سينا الغاليه ،المنتجعات السياحية والمحميات الطبيعية ،شرم الشيخ و دهب فى سينا الغاليه..رأس سدر فى سينا الغاليه،طابا ونويبع و محمية رأس محمد فى سينا الغاليه

ومحمية نبق ومحمية طابا..دير سانت كاترين حمام موسى

فى سينا الغاليه حمام فرعون وجبل موسى

وهو الجبل الذي كلم عليه النبي موسى ربه..فى سينا الغاليه

ونشوف آثار سيناء القديمة، علي وجود طريق حربى قديم وهو طريق حورس،من الفارما للعريش أرض القمر سينا الغاليه

أرض الفيروز سينا الغاليه

حرب أكتوبر ثلاثه وسبعين حرب أكتوبر ثلاثه وسبعين

حرب أكتوبر العظيم دقه واراده وتنظيم،حرب لرد أرضنا المغتصبه ولا لأى جيش عندنا هيبه أمام أرض مسلوبه وحقوق منهوبه

وكان سبب حرب أكتوبرسنه ثلاثه وسبعين إحتلال اسرائيل لسيناء المصريه واحتلالهم الجولان السوريه ،

وقوه الايمان مصاحبه الجنود، والتعاون العربى ماله حدود ووعينا بفنون الحروب بمجهود،تدريب ونصر من أيام الجدود حرب أكتوبر ثلاثه وسبعين،فقد عدونا السيطره على قواته خسائر جسيمة أربكت قواته

وفى الثغره دمرنا دباباته،والتزمت مصر بقرار 338

بوقف اطلاق النار بين الطرفين اقتحمت اسرائيل قناه السويس

و الشعب والجيش ردها واثقين من روحنا.. ولا حد يقهرنا

حرب أكتوبر ثلاثه وسبعين تردد جنودنا الله أكبر

وبفضل الله جيشنا عبر دمرنا خط بارليف

ولا شىء أصاد الحق مخيف وسوريا دمرت الخطوط الدفاعيه

والتحصينات فى الجولان السوريه

حرب أكتوبر ثلاثه وسبعين العبور

العبور العظيم أبهى الانتصارات اراده أبدعت مهارات

ووضع الجهاد عبارات ،رسمها الصيام العبور العظيم أبهى الانتصارات،اراده أبدعت مهارات،ووضع الجهاد عبارات رسمها الصيام ضربه جويه قويه،وراها بارليف التحديات ووطنا ندانا نداء وروحنا كانت فداء،حررنا عزيمه الأشداء ضربه جويه قويه

...وراها بارليف التحديات ووطنا ندانا نداء..وروحنا كانت فداء حررنا عزيمه الأشداء..كسروا طمع أحباب الأزمات

ظهرت لنا العلامات حلت على عدونا النقمات

..وكثرت مننا التضحيات،مع النصر الخلود معاه الفرح مولود دهش كل الوجود،والأرض عننا دافعت بركات الصيام نفعت

قدره ربنا رفعت الويلات،العبور العظيم أبهى الانتصارات

اراده أبدعت مهارات ووضع الجهاد عبارات رسمها الصيام

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