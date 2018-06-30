سيداو تفقد الرجل جدارته الوظيفية امام المرأة بقلم نوري حمدون

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 30-06-2018, 07:55 PM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
30-06-2018, 06:40 PM

نوري حمدون
<aنوري حمدون
تاريخ التسجيل: 09-12-2013
مجموع المشاركات: 22

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


سيداو تفقد الرجل جدارته الوظيفية امام المرأة بقلم نوري حمدون

    06:40 PM June, 30 2018

    سودانيز اون لاين
    نوري حمدون-الابيض-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر


    انا من الناس الذين يؤمنون بمبدأ المساواة بين الرجل و المرأة في الحقوق المتعلقة بجوانب الحياة المشتركة و التي هي كل ما ليس من العضلات و ليس من الولادة . و لكنني أستاء كثيرا لميل بعض دعاة المساواة الى الدعوة للتمييز الايجابي للمرأة و فرضه بالقانون على الانظمة الاجتماعية . كما أستاء أكثر عندما تتم الدعوة لتقييم دور المرأة الطبيعي في الولادة على حساب اضعاف و توهين حقوق الرجل التي هي دائما جزء من حقوق الانسان . هذا العمل يشبه التكريم الذي يقوم به الوزير مثلا لاحد الموظفين اثر قيامه بعمل لا صلة له بالعمل (كأن يشترك في فريق الوزارة و يحرز البطولة) بمنحه درجة وظيفية او علاوة اضافية في مفارقة واضحة لقوانين و لوائح العمل و لاسس العدالة و الانصاف . و كان المأمول ان يتم تكريم الموظف المذكور بمنحة مالية خاصة او نحو ذلك . و من ناحية أخرى الولادة وظيفة اجتماعية لا غبار عليها و لكن لا يجب ان تتقاطع مع الثوابت من الحقوق و لا سيما حقوق الانسان و حقوق العاملين . اقول قولي هذا و في الذهن احدى مواد اتفاقية سيداو التي تدعو لمنح الموظفة اجازة ولادة مع الحفاظ في نفس الوقت لحقها في الترقي و العلاوة مع زملائها من غير ذوي الولادة . و كان زملاؤها يكدحون طيلة فترة غيابها في تجويد العمل و كانوا ينتظرون ان يجنو نتيجة كدحهم سبقا مستحقا ازاء زميلاتهن اللاتي ذهبن للولادة . اذ ليس من الانصاف المساواة بين الذي يعمل و الذي لا يعمل . و ليس من الانصاف تقييم اداء الموظفين بناء على أسس مختلفة . و ليس من الانصاف التفرقة بين الموظفين على أساس الجنس . لقد كان السبب و ما زال الذي من أجله جاءت سيداو هو القضاء على التمييز ضد المرأة القائم على حقيقة كونها أمرأة . فاذا بالاتفاقية تقع في فخ التمييز ضد الرجل الذي وجد انه يخسر جدارته الوظيفية امام المرأة فقط لكونه رجل .
    بقلم / نوري حمدون
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de