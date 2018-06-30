سيداو تفقد الرجل جدارته الوظيفية امام المرأة بقلم نوري حمدون

06:40 PM June, 30 2018 سودانيز اون لاين

نوري حمدون-الابيض-السودان

مكتبتى

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انا من الناس الذين يؤمنون بمبدأ المساواة بين الرجل و المرأة في الحقوق المتعلقة بجوانب الحياة المشتركة و التي هي كل ما ليس من العضلات و ليس من الولادة . و لكنني أستاء كثيرا لميل بعض دعاة المساواة الى الدعوة للتمييز الايجابي للمرأة و فرضه بالقانون على الانظمة الاجتماعية . كما أستاء أكثر عندما تتم الدعوة لتقييم دور المرأة الطبيعي في الولادة على حساب اضعاف و توهين حقوق الرجل التي هي دائما جزء من حقوق الانسان . هذا العمل يشبه التكريم الذي يقوم به الوزير مثلا لاحد الموظفين اثر قيامه بعمل لا صلة له بالعمل (كأن يشترك في فريق الوزارة و يحرز البطولة) بمنحه درجة وظيفية او علاوة اضافية في مفارقة واضحة لقوانين و لوائح العمل و لاسس العدالة و الانصاف . و كان المأمول ان يتم تكريم الموظف المذكور بمنحة مالية خاصة او نحو ذلك . و من ناحية أخرى الولادة وظيفة اجتماعية لا غبار عليها و لكن لا يجب ان تتقاطع مع الثوابت من الحقوق و لا سيما حقوق الانسان و حقوق العاملين . اقول قولي هذا و في الذهن احدى مواد اتفاقية سيداو التي تدعو لمنح الموظفة اجازة ولادة مع الحفاظ في نفس الوقت لحقها في الترقي و العلاوة مع زملائها من غير ذوي الولادة . و كان زملاؤها يكدحون طيلة فترة غيابها في تجويد العمل و كانوا ينتظرون ان يجنو نتيجة كدحهم سبقا مستحقا ازاء زميلاتهن اللاتي ذهبن للولادة . اذ ليس من الانصاف المساواة بين الذي يعمل و الذي لا يعمل . و ليس من الانصاف تقييم اداء الموظفين بناء على أسس مختلفة . و ليس من الانصاف التفرقة بين الموظفين على أساس الجنس . لقد كان السبب و ما زال الذي من أجله جاءت سيداو هو القضاء على التمييز ضد المرأة القائم على حقيقة كونها أمرأة . فاذا بالاتفاقية تقع في فخ التمييز ضد الرجل الذي وجد انه يخسر جدارته الوظيفية امام المرأة فقط لكونه رجل .

بقلم / نوري حمدون



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