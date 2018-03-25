فيرجينيا تحتفل بالفنان الكبير عبد الكريم الكابلى 25 مارس 2018
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 25-03-2018, 09:30 AM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

سواكِن دُرة الحضارات .. !! - بقلم هيثم الفضل

25-03-2018, 08:17 AM

هيثم الفضل
<aهيثم الفضل
تاريخ التسجيل: 06-10-2016
مجموع المشاركات: 337

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


سواكِن دُرة الحضارات .. !! - بقلم هيثم الفضل

    08:17 AM March, 25 2018

    سودانيز اون لاين
    هيثم الفضل-Sudan
    مكتبتى
    رابط مختصر

    سفينة بَوْح – صحيفة الجريدة

    كعادة ما تُعانيه قضايانا المُلِّحة من إهمال ، ثم إحتيال ، ثم إغتيال ، تلاشت عن الوجود كل الأصوات التي إشعلت الأسافير والمنابر الإعلامية حينما طفت على سطح الركود البغيض قضية سواكن آناء زيارة آردوغان الأخيرة للسودان ، وللحقيقة فإن سواكن في عمق وجودها الحضاري الذي يُعبِّر عن (بعض) هويتنا التاريخية والثقافية هي التي نقصدها في هذا المقال ، لأن الكثيرين آنذاك وحين أعلن رئيس الجمهورية إعطاء تركيا حق ترميمها وإعادتها سيرتها الأولى ، إنبرت معظم الواجهات الإعلامية الإقليمية والعالمية للبحث في الأسرار السياسية والإستراتيجية التي تم بموجبها التخطيط لمنح سواكن لتركيا وإعطائها حق إدارتها وإنمائها ، لكن منظورنا اليوم لقضية سواكن يتجاوز مفاهيم الإستراتيجيات السياسية والعسكرية وحتى الفكرية ، ليصل إلى مصاف الرغبة الجمعية لمجمل أهل السودان في أن تعود سواكن مرةً أخري إشارة من إشارات الحضارة السودانية وسجلاً من سجلاتها التاريخية فيما يختص بعلاقاتنا القديمة مع المحيط الإقليمي والدولي ، ففي سواكن توجد الكثير من المؤشرات العمرانية والتخطيطية والهندسية التي تنتمي إلى عُدة حضارات سابقة طالما كان تأثيرها واضحاً في كثير من المناطق المهمة والإستراتيجية في العالم والتي كان من ضمنها مدينة أوجزيرة سواكن ، فهي أي سواكن ورغم صغر مساحتها كانت مثار أطماع الرومانيين والهكسوس والبربر وأخيراً العثمانيين والإنجليز ، لذا فإن إرثها المعماري الذي تهدَّم معظمه أو كاد ، يُعتبر متحفاً عالمياً ثميناً وغنياً بالتفاصيل التي تُعبَّر عن مراحل زمنيه تمثِّل العديد من الحضارات التي تداخلت مع سواكن أو إستعملتها وأدارتها عبر الإحتلال العسكري أو الإتفاقيات السياسية أو حتى أعمال التبادل التجاري الدولي ، ومن هذا المنبر ألفت أنظار القائمين على أمر إعادة ترميم وبناء سواكن الجديدة بواسطة الأيدي التركية ، إلى أهمية أن يُشركوا في هذا العمل الوطني الهام قدماء المعماريين والمهندسين السودانيين بالإضافة إلى قدامى الأثريين الذين شاهدوا بأعينهم آخر ما كانت عليه الحقيقة المعمارية لمدينة سواكن ، حتى نستطيع بوجودهم مع الكادر الأجنبي أن نضمن إعادة البناء والترميم بنفس الأدوات والتفاصيل القادرة على التعبير عن الهوية الحضارية لسواكن ، فالمقصود في نهاية الأمر ليس إعادة بناء ما تهدَّم كيفما إتفق ، ولكن المطلوب هو الترميم تحت قيد الإلتزام بالهوية التاريخية والثقافية لحالة المعمار في مدينة سواكن ، وقد علمتُ من بعض المختصين من المعماريين المُتحسَّرين أن ما تم إنجازه حتى الآن من ترميمات بواسطة الأتراك فيه تجاوزات كثيرة وكذلك إختصارات وإضافات لا تمُت إلى واقع ما كان عليه أمر المعمار في سواكن ، وعلى سبيل المثال مبنى الجمارك التاريخي في سواكن والذي تم الإنتهاء من ترميمه وإعادة تأهيله ولكن دون إلتزام بالملامح التاريخية الأساسية لذلك المبنى الإستراتيجي في سواكن ، حيث تم تعديل سقفه الهرمي المُحدَّب على النظام الإنجليزي إلى سقف عادي مثله مثل ما يُعمل به في سائر المدن الآن ، يا هؤلاء إذا كانت فرصة الإمكانيات المادية والفنية مُتاحة عبر التمويل التركي لإعادة ترميم سواكن ، فليس على الأقل من التمسُّك بالتفاصيل والمواصفات التي تتيح لنا عدم التضحية بهويتنا الحضارية والثقافية المُتجذِّرة في المعمار السواكني ، وإلا فلا لوم على الأتراك إن ركَّزوا في ذلك على المبالغة والإستزادة من الإشارات المُتكرِّرة والمُعبِّرة عن حضارة الحقبة العثمانية مع طمس مُتعمَّد لملامح حضارية أخرى كانت ماثلة في معمار وهندسة سواكن .. اللهم هل بلَّغت .
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de