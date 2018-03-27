منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 27-03-2018, 04:06 AM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

سواكن وغموض النوايا والتحركات القطرية التركية في السودان بقلم محمد فضل علي .. كندا

27-03-2018, 02:39 AM

محمد فضل علي
<aمحمد فضل علي
تاريخ التسجيل: 25-10-2013
مجموع المشاركات: 298

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


سواكن وغموض النوايا والتحركات القطرية التركية في السودان بقلم محمد فضل علي .. كندا

    02:39 AM March, 26 2018

    سودانيز اون لاين
    محمد فضل علي-ادمنتون كندا
    مكتبتى
    رابط مختصر




    اتجهت انظار الكثير من الدوائر الاعلامية الخارجية من جديد نحو مدينة سواكن السودانية في اعقاب تصريح رسمي في الخرطوم عن قيام امارة قطر بتمويل مشروع جديد لتأهيل الميناء الاثري وتخصيص مبلغ اربعة مليارات من الدولارات لهذا الغرض.
    تعددت العناوين التي اشارت الي هذا الحدث ولم يخلوا الامر من الاشارات المبطنة وجاء في عنوان لاحد الصحف الشرق اوسطية الصادرة باللغة الانجليزية :
    " سواكن الارض السودانية المنسية تصبح محط الانظار ومحور للصراعات الاستراتيجية في البحر الاحمر "
    واشار موقع ميديل ايست اونلاين الي المخاوف التي اثارها توقيع عقد لمدة 99 عام بين تركيا والخرطوم في مصر والسعودية.
    وعلي الرغم من ان قطر هي الجهة التي ستوقع علي العقد مع حكومة الخرطوم صباح غدا الاثنين كما جاء في الخبر ولكن اغلب ردود الفعل المتحفظة علي هذا الامر صدرت عن بعض جماعات المهجر والمعارضة التركية التي تقول بوجود شراكة تركية قطرية وان البلدين يمثلون الحاضن الرئيسي للحركة الدولية لتنظيم الاخوان المسلمين وانهم ينسقون تحركاتهم علي كل الاصعدة الي جانب قيام تركيا في لعب دور امني مباشر في حماية النظام القطري.
    لم يمضي وقت طويل عن الاعلان عن الموضوع في وسائل الاعلامية السودانية حتي جاء خبر اخر يقول بوصول سبعة سفن قطرية الي ميناء بورسودان في اطار تنشيط العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين.
    في انتظار الساعات القادمة والموعد المحدد للتوقيع علي الاتفاق السوداني القطري لمعرفة ردود الفعل التي ستترتب علي هذا الموضوع علي الاصعدة السودانية وفي الدوائر المصرية والسعودية التي تضع كل التحركات القطرية قيد النظر والتحفظ والمتابعة والتحليل ولاتفترض حسن الظن في النوايا القطرية والتركية نحو السودان الجوار الاستراتيجي الهام لهذه البلدان التي تخوض حرب استنزاف حقيقية مع تنظيم الاخوان بتكوينه السياسي الجديد واذرعه العسكرية السرية المتعددة العاملة داخل الاراضي المصرية.
    علي الصعيد الداخلي يمر السودان بازمة اقتصادية خانقة في ظل معارضة سياسية متصاعدة ولكنها محدودة الاثر بسبب انعدام المؤسسية وانحصار الامر في النوايا اكثر من الافعال ولايتوقع ان تقوم العمليات الاسعافية القطرية والتركية علي الرغم من ضخامة الارقام المالية بايجاد حل للازمة الاقتصادية والسياسية في السودان.
    sudandailypress.net
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de