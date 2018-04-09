سواكن تنضم لحلف شمال الاطلنطي بقلم كنان محمد الحسين

09:51 PM April, 09 2018 سودانيز اون لاين

كنان محمد الحسين-sudan

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لاتستغرب اذا سمعنا بوصول الرئيس الامريكي ترامب إلى سواكن لتفقد قوات حلف شمال الاطلنطي ،أو حضرت تريزا ماي رئيسية الوزراء البريطانية مناورات الحلف هناك او حتى وزير الدفاع الامريكي قام بجولة روتينية ، لأن سواكن صارت تابعة لدولة الباب العالي اردوغان ، وتركيا دولة تابعة لحلف شمال الاطلنطي ، يعني كافة اراضيها تابعة للحلف من الممكن لأي من قيادات الحلف ان تقوم بتفقد القوات هناك , وهذا الكلام ليس مجرد نكتة او طرفة فهو حقيقة لأن كافة الاراضي التركية تابعة للحلف ويمكن لقوات الحلف التحرك فيها بحرية تامة كيفما شاءت ولاتنتظر الإذن من السلطات حتى تخترق الاجواء او تنزل في المطارات أو تنطلق راجعة إلى أي مكان آخر .







امريكا تمتلك سياسة ذكية هي حلف الاطلنطي الذي تعمل من خلاله في الوصول إلى أي مكان في العالم بهذه الطريقة الذكية ، وعلى الرغم من مقاطعتها للسودان الا ان الكثير من الشركات التركية وغيرها من الشركات متعددة الجنسيات تمثلها سواء في السودان أو غيره ، وهي تمارس اعمالها وتقوم باستثماراتها بالصورة المطلوبة وتحصل على الاموال التي تجنيها ، حتى الثروات المتراكمة التي تريد لها الدخول في استثمارات تعمل تحت غطاء هذه الشركات التركية او غيرها ، واما مسألة جوازات السفر هذه اصبحت ليست ذات بال بعد أن منحنا الملايين من الروهينجا والبدون و السوريين والافارقة والجماعات الارهابية جوازاتنا السودانية بمقابل بخس ، هناك كثير من دول العالم تقوم بمثل هذا العمل لكن بمقابل مجز.



ومهما تمسح اردوغان والاتراك بعباءة الاسلام ، فهم من يومهم غزاة وتجار لايقومون بخطوة الا وبها مكسب مالي ضخم ، واذا اخذوا منا سواكن مجانا فهم سيحصلون على مليارات الدولارات من حلف الاطلنطي وغيره لاستئجار القواعد والحصول على الخدمات اللوجستية . لذلك يعني الباب العالي اهله مشهورون عندنا بكيفية جمع الضرائب ، وهناك مقول سودانية قديمة عنهم ( اذا كان الترك حوض رملة ، حوض الرملة قط ما بيروى) ، لا تصدقوا ادعاء اردوغان وجماعته بأنهم سيعملون على نشر الاسلام ، عليهم ان يتركوا الاسلام بعيدا ، ويعملون في التجارة ويستفيدون .







كيف يلبس عباءة الاسلام ونحن نشاهد المسلسلات التركية وهي تنشر قصص وروايات بعيدة تماما عن تعاليم الدين الاسلامي الحنيف ، وهذه الروايات كلما اراها اسأل نفسي لماذا هؤلاء يقدمون مثل هذه الاعمال الدرامية ، حتى الغرب المتحرر والله اعماله التي يرسلها لنا قمة الادب والاحترام ، ولانلومهم لأن هذه ثقافتهم ، اما المسلسلات التركية فهي قمة الاسفاف والبعد عن الاسلام .







نحن لسنا في غيرة على اهلنا في سواكن ، لأنهم كما يقولون أن طاقة القدر قد فتحت لهم ، يعني لن يحسوا بالجوع او العطش او المعاناة بعد الانضمام للحلف الاطلنطي ، سوف يمنحون علاوة بطالة ، ويصرفون مرتبات بقيمة 5 دولار للساعة ، وستتوفر لهم كافة احتياجات الحياة العصرية والضرورية وغير الضرورية ، وسيغادرون الفقر إلى الأبد. واهلنا في الكريبة لو حصلوا فرصة وتم ضمهم إلى بلدية سواكن افضل لهم من بلدية مدني الكبرى ، التي لم تنقذهم من الغرق خلال الخريف الماضي وحتى صيانة الاضرار قاموا بها بنفسهم بالعون الذاتي وحتى شارع الكريبة الذي قمنا به منذ زمن طويل كان بالعون الذاتي.



ان شاء ننضم جميعا لحلف الاطلنطي ونخلص من الفقر والساعة 5 دولار حقيقي وليس دولارات ربيع عبدالعاطي.















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