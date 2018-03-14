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فيرجينيا تحتفل بالفنان الكبير عبد الكريم الكابلى 25 مارس 2018
سلفاكير والجامعة العربية !! بقلم الطيب مصطفى
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Re: سلفاكير والجامعة العربية !! بقلم الطيب مصط (Re: الطيب مصطفى)
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• تعــــــــــــــــــــالـــوا نرقـــــــــــــــــــــــص ونهـــــــــــــــــــــلل !!!!!!!!!!!!!!
• دوروا بينـــــــــــــــــــــــــــــــــا البلــــــــد دأك !!!!!!!!!!!
• أحـــــــــرق الجازوليــــــــــــــــــــــــــــــــــن يا عـــــــــوض الجــــــاز!!!ّ!!
• دوروا ،،، دوروا ،،، دوروا ،،، دوروا ،،، دوروا ،،،،، !!!! •
هـــــــــــــا ،،، هـــــــــــــا ،،، هـــــــــــــا ،،، هـــــــــــــا ،،، هـــــــــــــا ،،، !!!!
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Re: سلفاكير والجامعة العربية !! بقلم الطيب مصط (Re: الطيب مصطفى)
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معليش يا حاج الناس ديل برضه أهلنا و فيهم ناس مسلمين و فيهم ناس لهم صلة دم ورحم بالشمال و الغرب خدعهم و إستغلاهم ونحن أقرب ليهم من اليوغنديين و الكينيين ۞ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (61)وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ۚ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (62) الأنفال .
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