فيرجينيا تحتفل بالفنان الكبير عبد الكريم الكابلى 25 مارس 2018
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 14-03-2018, 10:29 PM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

سلفاكير والجامعة العربية !! بقلم الطيب مصطفى

14-03-2018, 02:32 PM

الطيب مصطفى
<aالطيب مصطفى
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 782

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


سلفاكير والجامعة العربية !! بقلم الطيب مصطفى

    02:32 PM March, 14 2018

    سودانيز اون لاين
    الطيب مصطفى -الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر


    حق للرئيس اليوغندي موسيفيني أن يغضب ويقنع ظاهراً وباطناً من رئيس دولة الجنوب سلفاكير بعد أن رآه يطلب الانضمام إلى الجامعة العربية التي ما انفصل هو وشعبه عن السودان إلا بُغضاً لها ولكل ما يربطه بكل شيء عربي بما في ذلك اللغة العربية بالرغم من أنه لا يجد غيرها يتفاهم به مع قبائل الجنوب الأخرى.

    اللهم لا شماتة، فقد رفضت الجامعة العربية طلب سلفاكير وحق لها، ذلك.

    إنها تعلم أكثر مما يعلم موسيفيني، أنه لا شيء يربط الرجل بالجامعة العربية التي أراد أن يتخذها وسيلة لتحقيق بعض المكاسب من الدول المنضوية في عضويتها.

    لقد ظل ساسة الجنوب منذ ما قبل الاستقلال يعملون على نزع السودان من محيطه العربي الإسلامي، ولذلك كان من أولى قرارات قادة الجنوب بعد الانفصال اتخاذ الإنجليزية لغة رسمية بالرغم من أن الجنوبيين لا يتفاهمون مع بعضهم بعضاً إلا من خلال (عربي جوبا)، بل كان مشروع السودان الجديد مُصمماً على أنموذج جنوب إفريقيا وروديسيا (زيمبابوي) وزنجبار الذي عمل على (أفرقة) تلك الدول وتحريرها من الأقليات التي كانت تحكمها، ولذلك لا غرو أن يسمي قرنق حركته بالحركة الشعبية (لتحرير السودان).. تحريره مما ظل يُسميه في خطابه السياسي بالأقلية العربية الإسلامية.

    شهد قرنق بنفسه مذبحة عشرات الآلاف من العرب في زنجبار في ديسمبر 1964، حيث كان وقتها طالباً في (دارالسلام) ومعه موسيفيني، وظلت تلك الواقعة محفورة في ذاكرته، حيث تبنّاها سياسياً بعد ذلك، عندما أنشأ (الحركة الشعبية) وصمّم (مشروع السودان الجديد).

    لقد نجح الإنجليز خلال فترة استعمارهم للسودان في تطبيق شعار (فرّق تسُد) (DIVIDE AND RULE)

    حيث أصدروا قانون المناطق المقفولة The closed districts act الذي حرموا به التداخل بين الشمال والجنوب، حيث منعوا دخول الشمالي إلى الجنوب إلا بتأشيرة كما منعوا اللغة العربية وقصروا التعليم على المدارس التبشيرية التي تمكنت من خلال مناهجها التعليمية الكنسية من زرع الكراهية في نفوس الجنوبيين لكل ما هو شمالي وعربي ومسلم حتى يُبغِّضوا الجنوبيين في الإسلام وتمكنوا بذلك من فصل الجنوب ثقافياً واجتماعياً بينما أبقوه موحداً مع الشمال سياسياً.

    ليت القراء الكرام اطلعوا على الوثائق والأدبيات التي أصدرتها الحركة الشعبية حول هوية السودان بما في ذلك ورقة قرنق بعنوان (التنوع السوداني) The Sudanese Diversity والتي عبّر فيها عن عنصرية بغيضة ومبغضة لكل ما هو عربي وإسلامي.

    لقد رفض قرنق اتفاقية الدفاع العربي المشترك مع مصر، ورفض المبادرة المصرية الليبية للتوسّط حول النزاع مع الحركة الشعبية وأصر على مبادرة منظمة الإيقاد الأفريقية التي أنتجت اتفاقية نيفاشا.

    ليت المساحة المتاحة لهذا المقال تسمح بنقل ما كانت تنشره صحف الجنوب Khartoum Monitor و The Citizen من غثاء عنصري بغيض نحمد الله أن مكّننا نحن في منبر السلام العادل من التصدّي له بالرغم من أنه عرّضنا خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت توقيع اتفاقية نيفاشا المشؤومة لسيل جارف من الهجوم والاتهامات بالعنصرية وغيرها من صحيفة الحركة الموءودة (أجراس الحرية) وأتباعها من قوى اليسار وبني علمان مما نحتسبه راجين عفو الله وغفرانه.

    لن تنسى ذاكرة الخرطوم عبارات عدو الشمال والسودان باقان أموم - كبير أولاد قرنق - وهو يغادرنا بعد الانفصال إلى جنته الموعودة (جوبا) التي أذاقته السجن والطرد والتهديد بالقتل .. لن تنسى الخرطوم قوله: (باي باي عرب) (باي باي للعبودية) (ارتحنا من وسخ الخرطوم).

    لقد ارتاحت الخرطوم من باقان ومن ناكري الجميل الذين احتضنتهم الخرطوم والشمال والشماليين ولم يعتدوا على أي فرد منهم بالرغم من أن جنودنا كانوا يقاتلون تمرداتهم هناك في أحراش الجنوب وبالرغم من المذابح التي مثّلوا فيها بالشماليين - نساءً وأطفالاً وشيوخاً - في توريت والمدن والمناطق الأخرى في عام 1955 قبل أن يخرج الإنجليز من السودان.

    كان تمرد الجنوب كله يقوم على كراهية الشمال والشماليين على أساس عنصري مُبِغض للعرب والمسلمين واللغة العربية، وكانت حرب قرنق تقوم على تبديل هوية السودان تماماً وبأن يحكمه الجنوب كما حكم الأفارقة جنوب أفريقيا بعد أن أزاحوا البيض (المستعمرين).

    كان قرنق يؤلّب الأفارقة ويقول لهم أيام الحرب: لقد مكث العرب في الأندلس أكثر مما مكثوا في السودان، وكما خرجوا من الأندلس سيخرجون من السودان)، وكان يقول: (إن العرب في السودان لا يختلفون عن البيض في جنوب أفريقيا وكما حُرِّرت جنوب أفريقيا سيُحرَّر السودان)، ورغم ذلك كله يُريد سلفاكير أن يضم دولة الجنوب إلى الجامعة العربية!!!!!!!!



    assayha.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

14-03-2018, 03:36 PM

دورا بينا البلد داك


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: سلفاكير والجامعة العربية !! بقلم الطيب مصط (Re: الطيب مصطفى)

    • تعــــــــــــــــــــالـــوا نرقـــــــــــــــــــــــص ونهـــــــــــــــــــــلل !!!!!!!!!!!!!!
    • دوروا بينـــــــــــــــــــــــــــــــــا البلــــــــد دأك !!!!!!!!!!!
    • أحـــــــــرق الجازوليــــــــــــــــــــــــــــــــــن يا عـــــــــوض الجــــــاز!!!ّ!!
    • دوروا ،،، دوروا ،،، دوروا ،،، دوروا ،،، دوروا ،،،،، !!!! •
    هـــــــــــــا ،،، هـــــــــــــا ،،، هـــــــــــــا ،،، هـــــــــــــا ،،، هـــــــــــــا ،،، !!!!
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

14-03-2018, 04:11 PM

عليش الريدة
<aعليش الريدة
تاريخ التسجيل: 17-08-2015
مجموع المشاركات: 1406

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: سلفاكير والجامعة العربية !! بقلم الطيب مصط (Re: دورا بينا البلد داك)

    ياالطيب،دار أديك نصيحة..الحقد عمرو ماببني دولة..
    ليه ربنا نزل آدم للدنيا جراء ذنب؟
    كان ممكن ينزلو عابد قانت كما كان...
    السبب كلو ـــ ياشيخنا ـــ عشان نعرف قيمة التسامح..
    التسامح هي الطينة التي أسست هذا الكوكب..
    الحقد نار،هل شفت يوم زول بنى حيطة بالنار؟
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

14-03-2018, 04:22 PM

عبده


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: سلفاكير والجامعة العربية !! بقلم الطيب مصط (Re: الطيب مصطفى)

    معليش يا حاج الناس ديل برضه أهلنا و فيهم ناس مسلمين و فيهم ناس لهم صلة دم ورحم بالشمال و الغرب خدعهم و إستغلاهم ونحن أقرب ليهم من اليوغنديين و الكينيين ۞ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (61)وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ۚ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (62) الأنفال .
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

14-03-2018, 08:59 PM

الفريجونى


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: سلفاكير والجامعة العربية !! بقلم الطيب مصط (Re: الطيب مصطفى)

    الزول ده أكان ليهو مراد يلم كل الجنوبيين ويولع فيهم نار تبيدهم عن بكرة أبيهم علشان بس بعد داك يتنفس ويرتاح, دى كراهية هتلر ذاتو ما وصلها.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected].net

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de