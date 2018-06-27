سلاطين الحرب ..!! بقلم الطاهر ساتي

06:29 PM June, 27 2018 سودانيز اون لاين

الطاهر ساتي -الخرطوم-السودان

مكتبتى

رابط مختصر



:: كمن يستجير من الرمضاء بالنار، فان سلاطين الحرب بجنوب السودان يبحثون عن السلام بالخرطوم .. وفي الخاطر، قبل نيفاشا والإنفصال، عندما سألوه عن التدخل الأجنبي في قضية السودان بالجنوب، قال الراحل جون قرنق بالنص : ( الزول لو ما ربط الناموسية كويس، والبعوض دخل، غلطان الزول ولا البعوض؟).. وللأسف، فان قادة الحركة الشعبية وساستها لم يتعلموا من قائدهم أهمية ( ربط الناموسية كويس).. لم يتعلموا، فإمتلأت بلدهم بأسلحة القبائل والجيوش الأجنبية وأطماع دول الجوار وأجندتها قبل أن يتذوق شعب الجنوب (طعم الاستقلال) .. !!



:: ولا يزال الضحايا هناك أبرياء لاناقة لهم في صراع سلفا ومشار، ولا جمل .. شعب طيب، خدعوه بأضلاع مثلث الخير (الحرية والسلام والرفاهية)، فأستجاب للخداع وصدق الشعارات وصوت للإنفصال، ليجد نفسه بين أضلاع مثلث برموده ( الحرب والفقر والنزوح).. ومهما إجتهدت الإيقاد، ومهما أعطت الخرطوم عطاء من لا يملك، فالسلاح في جنوب السودان لا يعترف بالإتفاقيات.. وسلطة إستخدام السلاح بيد حامله وليس بيد سلفا ومشار .. والصراع في جنوب السودان - مدنياً كان أو عسكرياً - لم يعد صراعاً سياسياً، وليته كان كذلك ..!!



:: فالشاهد أن أشرس الحروب في تاريخ البشرية هي (القبلية والعرقية)..ولساسة إفريقيا تاريخ أسود في تحويل الأزمات السياسية إلى (مجازر قبلية)..والإبادة الجماعية التي تعرضت لها التوتسي - في أبريل 1994 - من قبل الهوتو، والتي هزت ضمير العالم بعد مقتل ما يقارب الثمانمائة الف نسمة، لن تكون آخر المجازر - على أساس العرق والقبيلة - بافريقيا، ما لم يفرض المجتمع الدولي السلام في دولة جنوب السودان بقوة السلاح، وليس باتفاقية الخرطوم وغيرها من الاتفاقيات التي لاتبارح آثارها عواصم وقاعات التفاوض والتوقيع ..فالأزمة في الجنوب كانت سياسية، ولكن - بسوء إدارة أطرافها - لم تعد سياسية..!!



:: والمآسي التي حدثت- ولاتزال - بدولة الجنوب لم تحدث طوال سنوات الحرب التي كان فيها الجنوب إقليماً من أقاليم السودان ..أهلها يطحنون بعضهم على الأرض (بعد السؤال عن القبيلة)، ثم تقصفهم الطائرات اليوغندية ( بدون السؤال عن القبيلة)..فالوحدة كانت مثل (طبق البيض )، أي كانت تمنع قبائل الجنوب عن تكسير بعضها،أوكما يحدث حالياً.. وكذلك كانت الوحدة كما الغطاء العريض، أي كانت تقي الجنوب من أطماع بعض دول الجوار وأجندتها..و المؤسف أن السادة بجنوب السودان يجهلون أن وقوف دولة بثراء دولتهم بساقييها في عالم اليوم - الضاج بتقاطعات مصالح الذئاب الدولية والإقليمية - ليس بالأمر السهل ..!!



:: و كما أخطا رياك مشار بلي عنق المؤسسية وهو في منصب نائب الرئيس، أخطأ الرئيس سلفا كير أيضاً بلي عنق الديمقراطية بقرار عزل مشار واتباعه بقرارات ( فردية)..وهنا، رجع مشار إلى (عادته القديمة)، وهي الإحتماء بالقبيلة لتنفيذ أجندته السياسية، وتحويل الصراع من أزمة سياسية إلى ( حرب أهلية)، في الميدان والنفوس.. وعليه، ليس بالمهرجان الذي يحدث في الخرطوم حالياً، بل ما لم يفرض المجتمع الدولي السلام بالقوة، وما لم تتجاوز النخب وأحزابها ومنظمات مجتمعها المدني محطة سلفا و مشار وكل أطراف المعارك و (الغبائن القبلية)، فلن تتوقف الحرب الأهلية ومجاز السلاطين، ولن يصبح جنوب السودان ( دولة) .. !!





fb |Articles |News |مقالات |بيانات