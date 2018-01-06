سكاتنا شين بقلم الطيب محمد جاده



03:21 PM January, 06 2018 سودانيز اون لاين

الطيب محمد جاده-فرنسا باريس

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لقد أتضح جلياً أن الحمار البشير مختل عقليا بعد إلقائه العلم السوداني علي الأرض ومن سوء الأقدار أن يكون رئيس الدولة السودانية أهبل ومختل عقليا بل إن مجرد وجود هذا الرجل على رأس هرم الحكم في السودان هو السخرية بعينها .

فمنذ أن جاءوا هؤلاء الكلاب المنافقين إلي سدة الحكم السودان في حالة موت سريري نتيجة التخبط في القرارات وانتهاج السياسات الفاشلة على كافة الأصعدة أمنياً واقتصادياً واجتماعياً .

لقد نجح هؤلاء الكلاب في تخضير الشعب بزرع العنصرية والقبلية فيه ليحكموا أطول فترة ، وطيلة فترة حكم هؤلاء الكلاب لا يذكر أي أنجاز سوى قتل وإعتقال وتهجير السودانيين برغم كل عهودهم ووعودهم للسودانيين بمستقبل زاهر لم يستطيع هؤلاء الجرزان تحقيق حتى الحد الأدنى من هذه الوعود فسياساتهم ورهاناتهم الفاشلة التي أسهمت في تدمير الدولة السودانية بالكامل . البشير ليس إلا رئيس فاشل كاذب منافق فاقد للأهلية والشرعية يحكم بالكذب جهاراً نهاراً ويستمر المخدوعون في تصديقه ربما يعلمون حقيقته لكنهم يغمضون أعينهم عنها ويستمرون في ممارسة دور الرعية الصالحة ربما خوفاً ولكن تجدهم يسبونه داخل الأبواب المغلقة لكنهم في العلن صامتون .

الطيب محمد جاده

