سكاتنا شين (2) بقلم الطيب محمد جاده



06:53 AM January, 07 2018 سودانيز اون لاين

الطيب محمد جاده-فرنسا باريس

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حسبو محمد عبدالرحمن (حسبو عدس) النائب الثاني لسفاح البشير لم يكن الا أنسان تافه ومتخلف مثله مثل كل الكيزان وغيرهم من أصحاب الاسلوب المنحط ، وتصريحه بقطع رقاب الشعب هذا كلام تافه لا يخرج إلا من إنسان تافه ، فحسبو معروف لدى نازحين المعسكرات وسكان مدينة نيالا بحسبو عدس وذلك لسرقته عدس الغلابة عندما كان مفوضية العون الإنساني وان دوره في المفوضية سرقة العدس وبيعه في سوق ام دفسو نيالا ! إن الفساد وسرق المال العام قد طفحت رائحتها حيث لا يستطيع اي محترم أن يتعايش مع منظومة فساد متكاملة إلا لو كان جزء منها وهو ما يأكد أن حسبو الذي تعايش مع هذه المنظومة يعتبر لص من لصوص الكيزان ومنحط أخلاقيا وهذه الحقيقة المرة التي يعلمها كل الشعب و يــدرك إن حسبو تافه وعديم المنطق ولا يخجل من نفسه الخبيثة امام الشعب ، اقول لك من يستاهل قطع الرقبة أنت يا حسبو عدس تافه .

الطيب محمد جاده

